7 признаков того, что вы хороший родитель, даже если вы в этом сомневаетесь

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Любой родитель пытается быть идеальным для своего ребенка. Кто-то воспитывает в строгости, другой, наоборот, во вседозволенности, но каждый старается из лучших побуждений. Тем не менее в погоне за призрачными критериями совершенства мама и папа часто забывают о том, что на самом деле важно для счастья их чада.

Мы в AdMe.ru собрали ключевые, по мнению психологов, показатели, которые свидетельствуют о том, что вы крутой родитель.

1. Ребенок делится с вами неприятностями

Замечательно, когда сын или дочка с гордостью рассказывают вам о своих успехах и достижениях. Но куда важнее, чтобы они не боялись говорить вам о своих неприятностях. Желание поделиться с кем-то своей неудачей, чтобы тебя при этом выслушали и поддержали, — это естественная потребность человека. Ребенок должен понимать, что в жизни бывают разные ситуации и нет ничего постыдного в ошибках и печали.

2. Вы не гонитесь за оценками

Если, например, ребенок получил плохую отметку в школе, то у него не должно быть страха, что родители могут узнать об этом. Запуганные дети часто прячут дневник или вырывают из него страницы, а иногда и просто панически боятся идти домой, ведь там их ждет наказание. Хорошие же родители объясняют своему ребенку, что успеваемость в школе важна, но гораздо большее значение имеют именно знания, а не оценки. В таком воспитании ребенок понимает, что, выучив материал, он может самостоятельно исправить ситуацию.

3. В вашей семье уважают личное пространство каждого

Многие родители считают обязательным, чтобы ребенок, например, при входе в их спальню всегда стучался. В то время как сами позволяют себе врываться в его комнату без стука. Правила в семье должны быть одинаковые для всех. Уважайте личные границы ребенка, и он ответит вам тем же.

4. Вы не критикуете ребенка

Хорошие родители не будут критиковать своего ребенка. Не стоит называть его глупым, толстым или ленивым. Такие эпитеты порождают в малыше комплексы, от которых тяжело избавиться даже во взрослом, сознательном возрасте. Старайтесь подбирать слова и проговаривать, какими конкретными действиями вы недовольны, не переходя при этом на оскорбление личности.

5. Вы признаете свои ошибки и просите прощения

Ошибки совершают все: и дети, и взрослые. Тем не менее большинство родителей забывают о том, что нужно не только учить своего ребенка просить прощения, но и показывать, как это делается, на своем примере. Если вы понимаете, что зря вспылили или сделали то, чего не стоило, то не стесняйтесь извиниться перед малышом. Ведь сильный тот, кто может признать свою слабость.

6. Вы не навязываете ребенку свои интересы

Ребенок должен заниматься тем, что нравится ему, а не вам. Замечательно, если папа в детстве играл в футбол и сын тоже любит этот вид спорта. Но вполне возможно, что вашему малышу будут ближе танцы или музыка. Учитесь замечать таланты своего ребенка, не навязывая ему своих нереализованных целей. Хорошие родители поощряют стремления своего чада к саморазвитию и тем самым помогают ему расти счастливым человеком, который занимается любимым делом со всей душой.

7. Вы доверяете словам своего ребенка

Распространенная ситуация: мать или отец идет на родительское собрание, где классный руководитель предъявляет обвинения по поводу поведения ребенка. Не разобравшись детально в проблеме, злой родитель возвращается домой и закатывает скандал. Однако, прежде чем ругаться, стоит расспросить «обвиняемую сторону» о том, как ситуация происходила с ее точки зрения. Возможно, ваш ребенок вовсе не виноват и ему, наоборот, нужна ваша помощь для решения конфликта.