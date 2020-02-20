7 причин, почему детей стоит серьезно ограничить в просмотре мультфильмов

29 10 44 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно статистике, малыши от 2 до 5 лет смотрят мультики более 4 с половиной часов каждый день и ровно 4 часа уходит на это занятие у детей в возрасте от 6 до 11 лет. При этом 70 % из них имеют собственный телевизор в своей комнате. И больше половины всех родителей никогда не проверяют, что смотрит ребенок, по одной простой причине: гораздо легче оставить малыша перед телевизором или планшетом и немного отдохнуть, чем контролировать его.

Мы в AdMe.ru разобрались, к каким последствиям может привести отсутствие контроля за телевизионным контентом и как он может влиять на юных зрителей. В конце статьи мы подготовили небольшой бонус: взрослые люди рассказали о неожиданных смыслах детских мультиков, которые они пересмотрели.

1. Детям до 3 лет нельзя смотреть телевизор

Примерно до 3-летнего возраста ребенок устроен так, что ему в принципе безразлично, что смотреть. Если вы включите мультики, он будет смотреть их. Если вы покажете ему передачу про животных, он будет смотреть ее. Контент в этом возрасте не важен вообще — важно, что на экране что-то мельтешит и происходит. Если ребенок этого возраста слишком часто смотрит телевизор, у него может возникнуть зависимость. Ему нужно будет, чтобы что-то мелькало на экране. Без динамичной картинки он не сможет заниматься какими-либо делами. Это одна из причин, почему детям до 3 лет вообще не рекомендуется смотреть мультики, передачи, видео и т. д.

2. Ребенку постоянно хочется кому-то подражать. Лучше — ровеснику

Мозг ребенка находится в постоянном поиске чего-то нового — вот почему дети буквально залипают в мультфильмы. Отлично написанный сценарий, подходящие саундтреки, красивые визуальные эффекты — все это способствует тому, что ребенок начинает отождествлять себя с кем-либо из героев мультфильма. Подсознательно или сознательно он подражает персонажу: действует так же, как он, разговаривает, жестикулирует и даже одевается. Недавно мы обсуждали в компании наше прошлое. Кто-то от папы научился мастерить, кто-то выбирал девушку как в каком-то комиксе, у третьего с детства после просмотра «Звездных войн» была мечта стать космонавтом. И вот очередь дошла до меня. Начнем с того, что рос я в СССР. И был там один фильм, который оставил неизгладимый отпечаток на моей детской психике, — бессмертная «Гостья из будущего». После этого фильма я понял одно: мне нравятся умные девочки. Пусть они не самые популярные и красивые, но если они просто симпатичные и при этом умные, то они мне будут нравиться. А после «Чип и Дейл спешат на помощь» образ Гаечки (девушки-технаря) как пример идеальной спутницы прочно въелся в мой мозг и засел там до самого конца. © d0nate110 / Pikabu

Мой ребенок рос на качественных полнометражных мультфильмах Pixar и Disney, но с некоторых пор с нами стала жить племянница, которая постоянно смотрит «Маша и Медведь». Даже мой сын заметил, что она ведет себя как эта Маша: чуть что не так — губы дует или дерется. Я как в этом мультике живу: чувствую себя Медведем и придумываю новые наказания. У этой девочки то рот не закрывается, то она на ногу вешается, то посылает взрослых. И ей всего 3 года. © maylin / Pikabu

Недавно стал свидетелем разговора между своими детьми. Две дочери, 5 и 7 лет. Старшая говорит младшей: «Взяла бы ты книжку почитала». На что младшая ей отвечает: «Хм... читать? Вдруг поумнею, а мужики таких не любят». Мы с женой, конечно, посмеялись, а потом я у дочери спросил: «Откуда у тебя такие мысли?» Ребенок мне ответил, что так говорила принцесса из мультика «Иван Царевич и Серый Волк», что она была очень умная и дочери она понравилась. © TEESTO / Pikabu

3. Многие мультики с пометкой «для всей семьи» на самом деле выпускаются для взрослых

Сейчас в прокат выходит огромное количество мультфильмов с пометкой «для всей семьи». Причина понятна: так увеличивается целевая аудитория продукта. Однако в подобных мультиках слишком часто мелькают действительно взрослые шутки и кипят недетские страсти. Ребенок этого не понимает, но подсознательно перенимает такую модель поведения. Поэтому имеет смысл заранее просматривать мультфильмы, перед тем как решить, показывать ли их своим детям. Смотрю «Смешариков». Они увидели дикаря в лесу. Далее диалог:

— Что это он там жарит?

— Шашлык.

— А Нюшу кто-нибудь сегодня видел? © _malauxcheveux / Twitter

4. Динамичные мультики с быстрой сменой кадров ребенку могут только навредить

Некоторые современные мультики, например «Человек-паук», «Бен-10» и т. д., характеризуются очень быстрой сменой эпизодов. Из-за этого ребенок не в состоянии даже запомнить сюжет, не говоря уже о том, чтобы его пересказать. Такой контент абсолютно неинформативен, а потому не рекомендуется к просмотру. В 2011 году авторитетный медицинский журнал опубликовал статью «Эффекты быстрых мультфильмов», в которой рассказал об одном эксперименте. Специалисты хотели понять, как «быстрые» мультики влияют на память и концентрацию внимания юных зрителей. 60 детей разделили на 3 группы. 1-я группа смотрела «Губку Боба», 2-я группа рисовала карандашами, а 3-я группа наслаждалась образовательным мультсериалом Caillou. Через 9 минут детей попросили пройти несколько простых тестов. Выяснилось, что у тех ребят, которые смотрели «Губку Боба», внимание и память значительно снизились в сравнении с двумя другими группами. При этом разницы между теми, кто рисовал, и теми, кто смотрел образовательный сериал, не было. Ученые сделали вывод, что неестественно быстрая смена кадров — это стресс для мозга. Более того, некоторые специалисты предположили, что из-за этого у маленького зрителя могут проявиться симптомы СДВГ. Мама моя работает в детском саду. Там детям показывают разные мультики. Когда дети смотрят современные типа «Маша и Медведь», они сидят перед экраном с открытыми ртами, не отрывая взгляда. Но когда в конце их просят пересказать, что они только что видели, никто и двух слов связать не может. С советскими мультиками все наоборот: могут вертеться во время просмотра, но в конце выдают связный рассказ. © 110112dark / Pikabu

5. После каждого мультика лучше спрашивать ребенка, чему он научился. Иначе можно столкнуться с непредсказуемыми последствиями

Во многих мультиках присутствуют какие-либо нежелательные действия (достаточно вспомнить «Том и Джерри»: Тома бьют дубинкой, прищемляют ему лапы и т. д.). У ребенка при просмотре возникает когнитивный диссонанс: родители говорят, что нельзя бить других людей, но в мультике так делают и ситуация выглядит забавно. Вполне возможно, что это приведет к тому, что ребенку захочется проверить на практике, правда ли бить других или не слушаться взрослых так же смешно, как это выглядит на экране. Поэтому имеет смысл спрашивать ребенка после просмотра очередной серии мультфильма о том, чему он научился. Во-первых, так вы поможете малышу развить аналитические способности. А во-вторых, сумеете скорректировать его выводы, если они оказались неправильными. Моя 4-летняя дочка посмотрела мультик «Дед Мороз и Серый Волк». Там, где «тревога, тревога, волк унес зайчат». Как обычно, спрашиваю: «Юлия, а чему тебя этот мультик научил?» Подумала и говорит: «Не надо никуда зайчат носить. Поймал — ешь на месте». © umorist / Pikabu

Мы как-то с сестрой (ей 4 года) смотрели сериал «Лило и Стич», где они ели всякую гадость, а в конце потолстели. После этого я стала задавать сестре вопросы по сюжету, и в результате она пришла к мысли о том, что сладости надо кушать только после обеда и совсем чуть-чуть. Она поняла это сама и стала следовать такому правилу. Если бы ей это сказали родители или я, она бы проигнорировала. В тот день за обедом она все время повторяла свежевыученную мантру о здоровом питании и запретила бабушке съесть печеньку. © Raffine / Pikabu

Сидели с дочкой (4 года) и смотрели мультфильм по телевизору. Там истерящей девочке дала конфету чужая тетя, когда она заплакала в магазине. А девочка потребовала: «Еще!» — и на нее ругались родители. Увидев озадаченное лицо моего ребенка и вспомнив, что мораль в мультфильмах лучше пояснять, спросил:

— Доча, а что именно не так сделала девочка?

— Она очень грубо ответила тете.

— А что надо сказать, когда тебе что-то дарят?

— Дайте еще, пожалуйста? © Drontian / Pikabu

— Доча, а что именно не так сделала девочка? — Она очень грубо ответила тете. — А что надо сказать, когда тебе что-то дарят? — Дайте еще, пожалуйста? © Drontian / Pikabu Рассказал знакомый аквариумист. После выхода мультика «В поисках Немо» в Москве сначала дико подорожали, потом вовсе исчезли из продажи рыбки, которые были похожи на главного героя. Вроде законы рынка. Ан не совсем. Многие клиенты приходили по 2–3 раза. Оказывается, детишки отпускали своих питомцев на свободу. Да-да, как в мультике — прямо в унитаз. © Drugoon / Pikabu

6. В некоторые мультики включают сцены «для взрослых», чтобы воздействовать на ребенка на подсознательном уровне

Выше вы видите кадр из мультфильма Sym-Bionic Titan. Его рекомендуют для детей от 8 лет, хотя в ряде серий содержатся «взрослые» сцены.

Человеческий мозг устроен таким образом, что реагирует по-настоящему на те вещи, которые могут не существовать в реальности. Если вы видите аппетитную рекламу какой-либо еды, можете почувствовать, что у вас «потекли слюнки». Это самый очевидный пример. Когда ребенок видит в мультике откровенные сцены, он может не понимать их значение, но его мозг реагирует на них, запуская определенные химические реакции. Из-за этого дети хотят смотреть такие мультики вновь и вновь, но объяснить причину своего желания они вряд ли смогут. Это может привести к тому, что ребенок заинтересуется анатомией человеческого тела раньше, чем это произошло бы по естественным причинам.

7. Многие мультфильмы содержат насильственные сцены, которые вызывают у зрителей смех

Считается, что у ребенка при виде насильственных сцен может возникнуть две реакции: Он перестает понимать, чем могут окончиться подобные игры, а потому желает проверить это на собственном примере и пытается провернуть любую из сцен со своими сверстниками или родителями.

Ребенок боится и колеблется, поскольку интуитивно понимает, что, если в реальной жизни прищемить кому-нибудь руки мышеловкой, это приведет к плачевному результату, а вовсе не к взрыву смеха, как это показано в мультфильме. В такой момент малышу нужны родители, которые подтвердят его опасения и уверят его, что подобные действия в реальности повторять нельзя. Кроме того, предполагается, что обилие насильственных действий на экране стимулирует выработку адреналина. Ребенок становится легковозбудимым, нервным и трудноуправляемым.

Это доказали на практике российские психологи. Они взяли 40 детей в возрасте от 6 до 7 лет и в течение 9 дней показывали им мультфильмы: первые 3 дня дети смотрели добрые мультики («Винни-Пух», «Крошка Енот», «Ежик в тумане»), следующие 3 дня — мультики с умеренным содержанием насилия («Том и Джерри», «Микки Маус», «Ну, погоди!»), последние 3 дня — агрессивные мультики («Годзилла», «Черепашки-ниндзя», «Трансформеры»). Дети смотрели их до и после тихого часа, а потом отправлялись гулять. На прогулках присутствовал психолог, который записывал то, как они себя ведут. Результаты оказались вполне предсказуемыми: После агрессивных мультфильмов дети часто нападали на своих сверстников, чаще унижали их и в целом вели себя более высокомерно.

Умеренно агрессивные мультфильмы также провоцировали детей на драки или выяснение отношений, но в меньшей степени.

После просмотра добрых сериалов случаи нападения также фиксировались, но в очень маленьком количестве. В ходе эксперимента был сделан еще один тревожный вывод: образы отрицательных героев, которые дерутся и скандалят, дольше хранятся в памяти детей, чем образы положительных персонажей. Через две недели после опыта этих же ребят попросили нарисовать героев мультиков, и большинство из них рисовали терминаторов и трансформеров.

Бонус: переосмысление любимых мультиков

Сначала «Шрек», потом «Рапунцель», «Балерина», «Аладдин». Это шедевры от первого и до последнего кадра, которые могли бы служить прекрасной подпоркой для воспитания девочек возраста 7–12 лет. Но именно им такое лучше не смотреть. Из-за простой маленькой детали. Знаете, что их все объединяет? Отрицательный по факту, но положительный по сюжету главный герой. Аладдин — человек, распевающий во все горло, что он вор и воровать нормально. Собственно, и Юджин в «Рапунцель» этого не стесняется. Именно такой человек признается за эталон мужчины, достойного любви принцессы. То, что мультяшный образ вора и сироты с реальным имеет мало общего, конечно, не сообщается. © Gotica / Pikabu

Дочке 3 года, смотрит мультики. Подсаживаюсь и пытаюсь понять суть. Сюжет: девочка рисовала красками в своей комнате и испачкала ими все вокруг. Вместо того чтобы все убрать, она волшебным образом перемещается в воображаемый мир, где все игрушки живые и разговаривают. Они сразу ставят перед ней вопрос, почему все в краске. Девочка признается, что она засранка, и призывает всех помочь. Далее все батрачат до потери пульса, а девочка помыла только одну машинку, пока ее работники (игрушки) драили все остальное. Они смогли отчистить только половину комнаты. Как думаете, девочка дала им отдохнуть? Ни фига! Она посмотрела на них, замученных, и придумала гениальный ход: разделила игрушки на две команды и устроила соревнование, кто быстрее справится. Это сработало: силы появились. Игрушки быстро все отмыли — девочка осталась довольна. © Svyat9 / Pikabu

Малой смотрит «Русалочку» диснеевскую. И вот что занятно. Ариэль вроде бы основной добрый персонаж, но: она демонстративно не слушает отца, нарушает все законы и запреты царства русалок, лжет, подговаривает Себастьяна ко лжи (придворного концертмейстера, на секундочку), путается с главным антагонистом, выполняя все его требования. Все это приводит к тотальному разладу: за эту рыжую героиню впрягаются все основные персонажи, рискуют жизнью, а царь Тритон отдает душу и власть, только чтобы ее спасти. И после этого у нее еще хеппи-энд. © XerMorjovii / Pikabu