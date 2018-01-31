7 знаний, которые спасут вам жизнь, если вы получили СМС о внезапном авиаударе

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Недавно больше миллиона жителей и гостей Гавайских островов получили СМС, предупреждающее о ракетном ударе. Сообщение было отправлено по ошибке, но оказалось, что люди не знают, как действовать в подобной ситуации, и легко поддаются панике. Уделите 1 минуту и запомните несколько правил, которые спасут вам жизнь и уберегут ваших близких в похожей ситуации.

Мы в AdMe.ru сделали простую и понятную инструкцию: она пригодится в чрезвычайной ситуации, когда действовать надо быстро и с умом.

Шаг 1. Начните подготовку прямо сейчас

Подумайте, что пригодится в чрезвычайной ситуации. Заранее подготовьте необходимые вещи и сложите в отдельную коробку рядом с выходом из дома. Аналогичный набор пригодится в машине. Обычная бумажная карта с пометками : аптеки, автозаправки, ближайшие места, где можно укрыться.

: аптеки, автозаправки, ближайшие места, где можно укрыться. Питание и вода, рассчитанные на 2–3 дня : консервы, энергетические батончики, макаронные изделия, крупы, мед и другие продукты долгого хранения. Пару бутылок вина тоже пригодятся.

: консервы, энергетические батончики, макаронные изделия, крупы, мед и другие продукты долгого хранения. Пару бутылок вина тоже пригодятся. Мини-аптечка

Радиоприемник, фонарик, спички, нож, свисток.

Дополнительно: защитные медицинские маски, термобелье, респиратор, влажные салфетки, запасной комплект одежды, гаечный ключ, клейкая лента.

Шаг 2. Определите районы, которые представляют опасность

Военные и правительственные объекты, порты и аэродромы, переправы и мосты, промышленные заводы и административные здания часто становятся мишенью при атаке. Будьте как можно дальше. Отправляйтесь за город, в малонаселенную местность. Не используйте для передвижения шоссе — движение по крупным дорогам будет затруднено.

Шаг 3. Ищите убежище под землей и за толстыми бетонными стенами

Трезво оцените ситуацию: в запасе минуты. Услышав тревогу, спускайтесь в ближайшее укрытие: в метро, подземную стоянку, подвал или даже цокольный этаж. Если остаетесь внутри здания, заклейте окна скотчем, чтобы защититься от осколков разбитого стекла.

О наличии мест в бомбоубежищах сообщат по аварийной системе оповещения: в СМС, по громкоговорителям и телевидению. Где бы вы ни находились, найдите укрытие: если вокруг вас пустое поле, закапывайтесь как можно глубже в землю.

Шаг 4. Используйте дополнительную защиту

Избавьтесь от легковоспламеняющихся материалов: нейлоновые чулки, дешевые синтетические вещи. Как только окажетесь в безопасном месте, переоденьтесь в запасной комплект одежды или термобелье. Для дыхания используйте респиратор. Вашим лучшим другом станет спасательное термическое покрывало. Оно согревает и удерживает тепло, пригодится для очистки воды, приготовления пищи и добычи огня. Подумайте, где укрыться. Лучший защитник от самых опасных излучений — обычная толстая стена бетона.

Не доверяйте советам из фильмов. Холодильник не спасет от ядерного взрыва, как это показано в фильме «Индиана Джонс». Но в этом есть доля правды. Альфа-излучение не способно преодолеть лист бумаги, алюминий не пропустит бета-излучение, толстый свинец удержит фотонное излучение, а вот от нейтронного излучения защитит толстый слой бетона или воды. При любом стечении обстоятельств не стоит рассчитывать на укрытие в горах: скорее всего, воздух там будет отравлен.

Шаг 5. Отключите телефоны, переходите на радио и свистите в случае тревоги

Экономьте энергию. Если сотовая связь будет работать, сохраните заряд батареи для экстренной связи. Используйте радио, чтобы следить за новостями, а для общения пригодятся рации или радионяни. Носите с собой свисток, чтобы в любой момент быстро позвать на помощь.

Шаг 6. Используйте приборы, работающие от альтернативных источников энергии

Соберите простую клетку Фарадея из старого ведра, кусочков проводов, антенн или сделайте контейнер из пищевой фольги. Держите внутри электроприборы, чтобы защитить их от электромагнитного импульса, который выводит из строя технику. Пригодятся фонарики с механической зарядкой, портативные зарядные устройства и другие приборы, которые популярны среди любителей походов и не требуют зарядки от сети. Для экстренных случаев попробуйте сделать батарею из подручных средств, например, из картошки.

Шаг 7. Помогайте организму справляться с нагрузкой

Если вы обнаружите себя в винном погребе, считайте, что вам повезло. Красное вино вместе с молоком и зеленым чаем — напитки, которые помогают выводить из организма радиоактивные вещества и токсины. Ешьте больше злаков, бобовых и орехов, чаще пейте воду. Ее можно добывать из-под земли и очищать с помощью простого фильтра из ткани: чем глубже источник воды, тем она чище.

Находитесь в режиме ожидания 24 часа

Ученые рекомендуют находиться в убежище не менее 48 часов, чтобы переждать опасное время. Если речь идет о радиоактивном заражении, этот срок может быть увеличен до нескольких недель.

Какие полезные советы пригодились вам в чрезвычайной ситуации? Делитесь в комментариях.