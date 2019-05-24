7 норм поведения, которые многие принимают за психические расстройства

27 3

62

804

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого человека есть свои странности: кто-то привык разговаривать вслух с собой, другие периодически смотрят в одну точку и «зависают», а третьи не могут удержаться от небольшой лжи в разговоре. Нормально ли это? Ученые утверждают, что это естественное поведение многих людей и не повод записываться к психиатру. Причины этих и других распространенных поступков, из-за которых люди могут казаться чудаковатыми, подробно описаны в статье.

AdMe.ru разобрался в самых распространенных привычках поведения, которые многим могут казаться ненормальными.

Слезы без повода

Каждому человеку знакомо состояние, когда накатывают слезы и ком подступает к горлу. Иногда причина внезапно нахлынувших эмоций неочевидна и возникает вопрос: нормально ли это? Ученые утверждают, что нет нормы, которая бы указывала на то, сколько раз в неделю или в месяц должен плакать психически здоровый человек. Это значение очень индивидуально. Исследование показало, что женщины плачут около 5 раз в месяц, в то время как мужчины всего 1, а продолжительность рыданий составляет 8 минут. Стоит обратить внимание и проконсультироваться с врачом, если вы сбились с привычного режима: начали плакать чаще или успокаиваться стало сложнее. В других ситуациях слезы — естественное средство для снятия стресса или эмоциональная реакция, которая не говорит о слабости или отклонениях.

Драматизация ситуации

Исследования показали, что 60 % людей в течение 10-минутного разговора успевают приукрасить или преувеличить историю около 3 раз. Выходит, что такое поведение для многих — часть повседневной жизни, и причина кроется в эволюции: когда человек в процессе рассказа не находит нужного ему отклика, то начинает менять детали до тех пор, пока реакция собеседника не изменится. Главная цель — добиться разделения эмоций, ведь таким образом создается связь между людьми: благодаря этому в прошлом группы сплачивались, что было необходимо для выживания.

Желание кричать

Реакция организма на моральную усталость у всех разная: одни плачут, другие спят целыми днями, а у кого-то появляется желание кричать. И это нормально. Первым в истории психологии, кто стал применять терапию криком, был психотерапевт Артур Янов. Среди его клиентов были такие знаменитости, как Джон Леннон, Йоко Оно, Стив Джобс. Но высвободить свои эмоции можно не только на приеме у специалиста, но и на аттракционах или на спортивных матчах, а также есть и бесплатный способ — покричать в подушку.

Разговоры с собой

Все люди ведут разговор с собой вслух и про себя, и это полезная привычка, которая играет позитивную роль в развитии личности. Ученые установили, что проговаривание задач улучшает их исполнение: например, спортсмены таким образом лучше сосредотачиваются на тренировках и показывают более высокие результаты, чем их молчаливые коллеги. Правда, специалисты предупреждают, что нужно стараться избегать негативных разговоров, так как они отрицательно сказываются на результатах и самооценке в дальнейшем. Разговор человека с собой является признаком расстройства психики, только если сопровождается галлюцинациями.

Любовь к сплетничанью

В ходе исследования ученые выяснили, что ежедневно люди сплетничают около 52 минут в день, при этом на эту цифру не влияет ни пол, ни уровень дохода: привычка перемывать кости есть у всех. И неудивительно, что мы не упускаем лишний раз обсудить новости, потому как сплетни повышают уровень окситоцина в крови, а это улучшает настроение. Главное — знать меру.

Привычка смотреть в одну точку

96 % людей ежедневно уходят в «режим ожидания», и, согласно последнему исследованию, это даже полезно. Ученые провели магнитно-резонансную томографию 112 человекам, которых попросили в течение 5 минут смотреть на неподвижную точку. Оказалось, что мозг в этот момент работает наиболее эффективно, и результаты этого эксперимента стали новым открытием, потому как ранее такое состояние связывали с низкой работоспособностью, депрессией и различными психическими расстройствами.

Мысли о смерти

Считается, что размышлять о смерти могут только люди с психическими отклонениями. Однако психологи утверждают, что это не так и, более того, подобные мысли могут быть полезны. После раздумий о бренности бытия мозг начинает работать быстрее и рациональнее: люди думают не только о финале своего жизненного пути, но и о том, как могли бы справиться с трудным положением и избежать этой ситуации. А еще такие мысли становятся мотиваторами: появляется желание тщательнее следить за своим здоровьем и не откладывать по привычке многие дела на завтра. Но главное — не погружаться в эту тему слишком глубоко.

Сколько пунктов из этого списка вы замечаете за собой?