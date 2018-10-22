7 ментальных привычек, которые заставляют нас откладывать жизнь на потом (Спойлер: пора удалять инстаграм)

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Жизнь человека конечна — об этом знают все взрослые, но мало кому из нас это знание действительно помогает жить здесь и сейчас. Мы то жалеем о прошлом, то мечтаем о будущем, пропуская события настоящего. Причина этого — не особенный характер и не склонность к рефлексии, а ментальные паразиты, которые могут проявиться у каждого человека.

Мы в AdMe.ru составили список вредных психологических привычек, которые не дают нам наслаждаться настоящим, нашли причины их появления, а также советы, как их обезвредить.

1. Решать проблемы прошлого

В своей книге «Ментальные ловушки: Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь» философ и психолог Андре Кукла назвал эту человеческую особенность реверсией. Она заставляет нас возвращаться мыслями к тому, что закончилось неудачно, и искать другое решение. Почему это происходит: после неудачного свидания, экзамена и других подобных событий мы испытываем неприятные эмоции. «Исправляя» ситуацию в прошлом, мы можем ненадолго почувствовать своеобразный реванш и вернуть устойчивость самооценке. К сожалению, в реальности ситуация не меняется, поэтому вскоре мы снова возвращаемся к этому событию и заново обдумываем его. Что делать: пока негативные эмоции сильны, нужно отвлечься на реальные дела — спорт, работу или учебу. Спустя время, когда ситуация перестанет нас трогать, можно обдумать ее и сделать выводы. Отсутствие эмоций позволит рационально использовать этот негативный опыт и наконец оставить неприятную ситуацию в прошлом.

2. Оттягивать важные дела

Чтобы получать то, чего нет, надо делать то, чего не делаешь. К сожалению, реализовать это непросто. Мы месяцами и годами откладываем походы в спортзал, переезд в другой город и поступление на второе высшее. Почему так происходит: наша настоящая жизнь заточена под существующие дела и привычки. Начиная что-то, мы наталкиваемся на кучу помех: например, сложно похудеть, если на работе привыкла пить чай с конфетами и раз в неделю ходить с подружками в кафе. Да и само желание похудеть — слишком абстрактное, мозг не понимает, что с ним делать, и просто игнорирует. Что делать: во-первых, постепенно заменять старые дела на новые. Встречаться с подругами можно и раз в месяц, оставляя 3 освободившихся дня для походов в спортзал. Во-вторых, нужно разбить большую цель на маленькие задачи. Автор книги «Шаг за шагом к достижению цели. Метод кайдзен» Роберт Маурер предлагает делать задачи крошечными: если лень ходить в зал, можно начать с двух ежедневных отжиманий дома. Для тела не будет большого эффекта, но для психики это будет сигнал, что новое дело вам важно и нужно.

3. Чрезмерное планирование

Эта ловушка называется «регулирование». Мы попадаем в нее, когда слишком увлекаемся созданием планов и начинаем расписывать даже то, на что не влияем. Например, составляем подробное расписание на всю неделю отпуска. А по приезде оказывается, что нужный музей закрыт, в кафе нет мест, а вместо солнца идет дождь. Результат — испорченный отдых. Почему так происходит: планируя все детали, мозг пытается «подстелить соломку», выискивая возможные угрозы и пытаясь и максимально обезопасить наше будущее событие. Что делать: запомнить, что конкретно от нас в любом деле зависит далеко не все. Мы не можем влиять на погоду, пробки и расписание интересных нам заведений. Значит, не надо и пытаться. Достаточно позаботиться о самом важном, а в остальном положиться на ситуацию. Так у нас появляется возможность получать от жизни приятные сюрпризы и спокойно решать проблемы по мере их появления.

4. Заниматься несколькими делами одновременно

Этот паразит — настоящая проблема современных людей. Мы давно привыкли говорить по телефону и попутно составлять отчет или же гулять с детьми и мысленно раздавать поручения подчиненным. Результат такого подхода — усталость, стресс и низкая продуктивность. Почему так происходит: нашему мозгу кажется, что чем больше мы делаем, тем больший результат получим. При этом качество сделанной работы не учитывается. Но чаще всего оказывается, что в наспех сделанном отчете куча ошибок, а из важного разговора мы не помним практически ничего. Что делать: смириться с тем, что качественно мы можем заниматься только одним важным делом одновременно. Если кажется, что времени у вас слишком мало, то совмещайте занятия, не требующие умственных усилий. Вполне можно красить ногти и смотреть сериал или гулять и болтать по телефону с подругой: так вы освободите немного времени для чего-то более важного и испытаете удовлетворение оттого, что не потратили лишнего на не столь значимые дела.

5. Привычка сравнивать себя с другими

Эта ловушка также стала очень актуальна в последние десятилетия, и все благодаря развитию интернета и соцсетей. Теперь многие из нас с тоской смотрят на чужие красивые фигуры, путешествия и детей, вместо того чтобы наслаждаться своей жизнью. Почему так происходит: социальное соревнование — нормальный и в какой-то мере неизбежный процесс. Мы не можем полностью оторваться от социума: сравнивая себя с другими, мы понимаем, какое место занимаем в социальной иерархии, и стремимся стать в чем-то лучше остальных. Так устроена эволюция. Что делать: сравнивать себя имеет смысл только с прямыми конкурентами и только затем, чтобы сделать какие-то выводы. Например, понять, почему коллега больше нравится начальству или что такого есть у парней, которых любят девушки. После обнаружения своих слабых сторон работать нужно только с ними и сравнивать свои нынешние результаты с прошлыми. Осознание, что вы становитесь в чем-то лучше, мотивирует на дальнейшее развитие.

6. Привязывать счастье к конкретной ситуации в будущем

Эта вредная привычка называется «фиксация». Мы ждем, что начнем больше зарабатывать, и тогда жизнь станет приятнее. Или что найдем любовь, и все проблемы разом решатся. Проще говоря, мы ждем момента, когда что-то случится и даст нам почувствовать себя счастливыми. Почему так происходит: все дело в эмоциях. Привязываясь к какому-то событию и думая о нем постоянно, мы постепенно раздуваем его значимость. Например, еще недавно девушка лишь иногда думала об отношениях, но потом побывала на свадьбе подруги, загрустила и целый месяц смотрела мелодрамы и мечтала о парне. Теперь ей кажется, что снова счастливой она сможет стать, только когда найдет себе партнера. Что делать: во-первых, не привязываться к каким-то желаниям слишком сильно. Нужно научиться переключать внимание, и тогда отсутствие желаемого не будет казаться катастрофой, ведь в мире много и других важных и приятных вещей. Во-вторых, признать, что путь к мечте может занять много времени, и начать делать то, что по силам.

7. Чрезмерное усердие

Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Человек, который зациклился на отношениях, будет 3 часа выбирать наряд для свидания и думать, как представить себя в лучшем виде. Тот, кто зациклен на работе, будет вести переговоры даже в метро и спать меньше, чтобы раньше начать работать. Почему так происходит: когда что-то становится слишком важным и вытесняет все остальное, мы впадаем в зависимость и перестаем различать, какие действия приносят результат, а какие — нет. Нам важнее совершить хоть что-то, чтобы почувствовать, что мы приближаемся к цели. Что делать: нужно успокоиться и перевести внимание на другие сферы жизни. Когда бурные эмоции и жажда получить желаемое уйдут, можно будет составить план и затем адекватно оценить, какие действия приносят пользу. Так вы найдете те самые 20 % усилий, которые приносят максимальный результат, и сможете отказаться от остальных.