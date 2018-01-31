6 психологических привычек, которые делают человека бедным и одиноким

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хорошие отношения с людьми — это важно, потому что социальные связи составляют значительную часть нашей жизни. Но не всегда расположение окружающих равноценно потраченному времени. Если вы замечаете, что чужих дел в вашей жизни больше, чем собственных, — это повод задуматься.

AdMe.ru разобрался, в каких случаях стоит пересмотреть свои приоритеты.

1. Не умеете говорить «нет»

Что происходит: в списке ваших дел больше чужих задач, чем своих собственных. Помочь, купить, подсказать, проконсультировать, приглядеть, одолжить — каждая мелочь съедает ваше бесценное время. Если спросить, что для вас сделали все эти люди, требующие бесконечного внимания, вероятно, устанете искать ответ. Что делать: ставить свои задачи на первое место. Если вам пытаются доказать, что вы эгоист или неблагодарная редиска — скорее всего, это манипуляции вашими эмоциями. Прежде чем слепо протягивать руку помощи, задумайтесь: возможно, человеку нравится все время попадать в болото.

2. Ищете одобрение

Что происходит: вы не ощущаете себя уверенно и пытаетесь получить одобрение со стороны значимых людей. Поступки, в ответ на которые вы получаете похвалу руководителя, комплименты коллег, благодарность друзей и близких, — «хорошие». Действия, на которые нет такого отклика, — не ценные или «плохие». Что делать: решить, что вы хороший и это не нужно доказывать. Вместо того чтобы искать одобрение, стремитесь достигать своих целей. Расти в профессии, заботиться о здоровье, любить и быть любимым. Уверенность станет вашим верным помощником, а потребность в одобрении отпадет.

3. Сглаживаете углы

Что происходит: вы не спорите, не боретесь, не жалуетесь и не отстаиваете свои интересы. Проще согласиться, перетерпеть или промолчать, чтобы когда-нибудь получить взамен хорошее отношение к себе. Но это иллюзия: если вы не будете отстаивать свое мнение, никто так и не узнает, что оно у вас есть. Что делать: разрешите себе иметь собственное мнение. Вам необязательно искать опору в том, чей голос звучит громче и увереннее. Открыто выражая мысли, вы показываете свою индивидуальность. Заслуженное уважение — надежнее, чем одноразовая улыбка.

4. Вините себя в эмоциях других

Что происходит: вы часто извиняетесь, если не смогли выполнить просьбу другого человека, не угадали его мысли, ожидания и чувства. Гнев, обида, грусть, досада — любые проявления негативных эмоций у других пугают вас и заставляют чувствовать себя виноватым. Что делать: снять с себя гору, которую вы так усердно тащите: ответственность за чувства, ожидания и проблемы других людей. Когда вас душит чувство вины, задумайтесь: что другой человек сделал для решения своей проблемы и почему у него есть время на нытье и страдания, если задача до сих пор не решена.

5. У вас нет границ

Что происходит: вы готовы на все для всех и практически круглосуточно. Если у кого-то есть срочное дело к вам — это повод бросить все свои дела, проехать полгорода и бесплатно решить чужую проблему. Вы с легкостью можете подвинуть свои дела, но отказать другому — тяжело. Что делать: определить, что для вас норма, и сказать об этом окружающим. Уезжаете на выходные? Скажите, что вам удобно посмотреть проект до пятницы. Вы не должны оправдываться. Вы должны для самого себя раз и навсегда стать приоритетом.

6. Делаете то, что вам не нравится

Что происходит: на вас налипли чужие «надо»: родителей, близких, друзей, знакомых. Так как вы редко говорите «нет», ваше время раздроблено на множество мелких кусочков и ни один из них не принадлежит вам. Что делать: отделить свое личное пространство: время для отдыха, время для работы, для домашних дел, для прогулок, для счастья, для путешествий. Выделите один день, когда вы делаете только то, что хотите. Расставляйте приоритеты и каждый раз задумывайтесь над тем, браться ли за чужую работу.

А вам удается отстаивать свои границы? Как на это реагируют другие люди?