6 правил от психолога-консультанта миллиардеров, следуя которым можно построить карьеру мечты и не перегореть

Многие из нас хотят построить головокружительную карьеру. Однако бесконечная гонка за успехом может привести к катастрофическим последствиям. Мы просто-напросто можем перестать замечать что-то действительно важное, плюнем на свое здоровье и будем пахать до потери пульса. Но этого делать категорически нельзя: так считает психолог Марина Мелия, к которой, кстати, обращаются многие первые лица российского бизнеса.

Мы в AdMe.ru перелопатили инстаграм-аккаунт Марины и почерпнули для себя много полезного.

Принцип № 1: Займитесь делом, которое вам действительно по душе

Если приглядеться к тем, кто добился высот в своей профессии, можно понять, что определило их успех. Я бы выделила 5 составляющих. «Делаю то, что люблю». Когда мы говорим «пилот от Бога» или «врач от Бога», это значит, что в одном человеке сошлось все: предназначение, желание, возможности и, конечно, любовь к своему делу.

Когда мы говорим «пилот от Бога» или «врач от Бога», это значит, что в одном человеке сошлось все: предназначение, желание, возможности и, конечно, любовь к своему делу. «Я лучший!» Профессионально успешные люди верят в то, что делают свое дело лучше всех и что таких, как они, больше просто нет.

Профессионально успешные люди верят в то, что делают свое дело лучше всех и что таких, как они, больше просто нет. Все в дело. Даже достигнув профессиональных высот, успешный человек продолжает учиться.

Даже достигнув профессиональных высот, успешный человек продолжает учиться. Изо всех сил. Люди, которые нашли себя в деле, готовы в него вкладываться, работать с огромным напряжением, они буквально живут своей работой.

Люди, которые нашли себя в деле, готовы в него вкладываться, работать с огромным напряжением, они буквально живут своей работой. За гранью собственного «я». Люди, которые нашли свое дело, готовы внести вклад в нечто более важное, чем их собственная жизнь.

Принцип № 2: Не стремиться быть лучше других

Внутренняя установка отличницы гонит женщину вперед и вперед. Эта бесконечная гонка выматывает и физически, и морально. Стоит подумать о том, как распределить силы, чтобы их хватало на главное. И начать можно с конкретного шага: выстроить иерархию своих целей, расставить приоритеты, ответить на вопросы «Чего я хочу?», «Зачем мне это?». Надо «отделить фон от фигуры», то есть значимое от незначимого. Фигура — это наши сущностные цели. Они неравнозначны и, как на мишени, распределяются на 3 круга, которые укладываются в «правило трех В»: ведущее, важное, второстепенное. Как ему следовать? Ведущее. Надо понять, что в данный момент является нашей ведущей деятельностью.

Надо понять, что в данный момент является нашей ведущей деятельностью. Важное. Выделим максимум 2 дела. В какой-то момент любое из этих дел может оказаться на первом месте или уйти в разряд второстепенных.

Выделим максимум 2 дела. В какой-то момент любое из этих дел может оказаться на первом месте или уйти в разряд второстепенных. Второстепенное. Это третий ряд дел. Их может быть не более 4. В результате такой ревизии придется от чего-то отказаться (к примеру, от бега по утрам), а что-то, наоборот, начать делать (каждый день звонить маме).

Принцип № 3: Соблюдение внутреннего баланса «работа — жизнь»

Многие из нас действительно пытаются соблюдать баланс жизни и работы и формально вроде бы имеют все, что нужно для счастья. Они делают вид, что у них все хорошо, но постоянно чувствуют хроническую усталость и недовольство. Поэтому, прежде чем переживать по поводу того, что нам чего-то не хватает, и стремиться все успеть, стоит разобраться в себе. Надо понять, довольны ли мы тем, как мы живем. Скажем, нас все хвалят: «Молодец, живет полной жизнью». А мы при этом несчастливы. Стоит честно признаться самим себе: устраивает нас наша жизнь или нет? И тогда либо оставить все как есть, либо действительно попытаться что-то изменить.

Скажем, нас все хвалят: «Молодец, живет полной жизнью». А мы при этом несчастливы. Стоит честно признаться самим себе: устраивает нас наша жизнь или нет? И тогда либо оставить все как есть, либо действительно попытаться что-то изменить. Нужно определиться с тем, что для нас work-life balance. Мы живые люди, и баланс между делом и личной жизнью — это не раз и навсегда утвержденное распределение времени между работой, семьей, друзьями, хобби. Это наш внутренний баланс, который невозможно выразить в процентах.

Мы живые люди, и баланс между делом и личной жизнью — это не раз и навсегда утвержденное распределение времени между работой, семьей, друзьями, хобби. Это наш внутренний баланс, который невозможно выразить в процентах. Если мы действительно хотим что-то поменять в своей жизни, надо четко представить, что конкретно нужно предпринять и какую цену за это придется заплатить.

Принцип № 4: Не бояться возможных неудач на пути к цели

Неудачи — ценный актив. Часто серьезные достижения вырастают из поражений, а самые оригинальные мысли настигают нас в сложные периоды жизни. Как же реагировать на провалы, чтобы получить полезный опыт и не зацикливаться на негативе? Не заниматься самобичеванием. Когда у вашего друга случается неприятность, вы же его не ругаете? Наоборот, вы его поддерживаете и выступаете прекрасным советчиком. В следующий раз, когда столкнетесь с неудачей, представьте, что она настигла вашего друга. Что бы вы ему посоветовали?

Когда у вашего друга случается неприятность, вы же его не ругаете? Наоборот, вы его поддерживаете и выступаете прекрасным советчиком. В следующий раз, когда столкнетесь с неудачей, представьте, что она настигла вашего друга. Что бы вы ему посоветовали? Поставить себя на место авторитета. Представьте, как повел бы себя в данной ситуации человек, который является для вас примером. Это поможет лучше понять, где вы совершили ошибку, что от вас зависело, а что нет.

Представьте, как повел бы себя в данной ситуации человек, который является для вас примером. Это поможет лучше понять, где вы совершили ошибку, что от вас зависело, а что нет. Не бояться ошибиться. Страх совершить ошибку опаснее самой ошибки. Он обходится нам намного дороже, потому как избегание неудач не ведет к достижению цели.

Страх совершить ошибку опаснее самой ошибки. Он обходится нам намного дороже, потому как избегание неудач не ведет к достижению цели. Воспринимать неудачу как урок. Надо даже полюбить свои ошибки, ведь они — верные спутники достижений.

Надо даже полюбить свои ошибки, ведь они — верные спутники достижений. Использовать неудачи как трамплин. Воспринимайте свои ошибки как опыт и используйте неудачи как ступень для будущих достижений.

Принцип № 5: Не бояться изменить жизнь на 180 градусов

Иногда мы даже не пробуем изменить свою жизнь, потому что боимся осуждения или критики. Так и движемся по накатанной колее. А если нам и приходит в голову мысль что-то предпринять, гоним ее от себя, предполагая, что наш шаг не поймут привычные советчики: друзья, коллеги, родня. Но как только окружающим становится ясно, что мы живем так, как живем, не потому, что у нас нет альтернативы, а потому, что сами выбрали этот путь, они начинают относиться к нам с интересом, уважением, а подчас и с завистью. Каждый человек уникален, как уникален и его жизненный путь.

Принцип № 6: Позвольте себе полениться, если очень хочется

Сегодня время амбициозных: мы постоянно находимся в движении, беспрерывно что-то делаем, разрабатываем проекты, планируем, организовываем, много общаемся. Такое поведение социально одобряемо, поэтому, если вдруг у нас нет сил и желания что-либо делать, мы воспринимаем такое состояние как опасный симптом и стараемся убежать от собственной лени. Но лень — это не просто состояние ничегонеделания: это наше бессознательное сопротивление, своего рода подсказка, которую посылает нам наше подсознание. Я бы выделила 4 возможных варианта того, о чем может говорить наша лень. «Экономь ресурсы». Иногда нежелание что-либо делать — это результат физической или умственной перегрузки.

Иногда нежелание что-либо делать — это результат физической или умственной перегрузки. «Пойми, что тебе нужно». Мы становимся пассивными не только тогда, когда устаем, но и когда у нас пропадает мотивация.

Мы становимся пассивными не только тогда, когда устаем, но и когда у нас пропадает мотивация. «Не торопись». Когда мы сильно загружены и работаем на максимальных оборотах, мы можем «не заметить за деревьями леса». Вот тогда на помощь приходит лень: она нас притормаживает, мы начинаем медленнее крутить педали, а то и вовсе останавливаемся и откладываем все свои дела.

Когда мы сильно загружены и работаем на максимальных оборотах, мы можем «не заметить за деревьями леса». Вот тогда на помощь приходит лень: она нас притормаживает, мы начинаем медленнее крутить педали, а то и вовсе останавливаемся и откладываем все свои дела. «Цени момент». Хорошая мысль не рождается нажатием кнопки. Мы получаем ее в дар как раз тогда, когда останавливаемся и освобождаемся: когда спим, бродим без дела, фантазируем и мечтаем. В такие минуты внутренний цензор, живущий в каждом из нас, замолкает. Мы «обходим цензуру», угол зрения меняется, мы перестаем упираться в одну и ту же идею, и, как будто в награду, нас посещают вдохновение и озарение. Итак, лень нам не враг, а скорее наш союзник. Она помогает прислушаться к интуиции, подкидывает нам подсказки, что и когда надо делать, заставляет взять тайм-аут, остановиться, заглянуть в себя, задуматься о своей жизни и, возможно, что-то в ней изменить.