Опасные вещи, которые нужно разрешить ребенку, чтобы он вырос сильным и смелым

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Сегодня люди тратят на своих детей гораздо больше времени и денег, чем предыдущие поколения. Плавание для грудничков, курсы английского для трехлеток, развивающие программы для младших школьников — детям прошлого такое даже не снилось. Гораздо больше родители стали заботиться и о безопасности своих малышей. Раньше мальчики и девочки бегали без мобильных телефонов целый день неизвестно где. Сегодня они гуляют на безопасной детской площадке под надзором мам, пап и бабушек. Но идет ли такой надзор детям на пользу? Психологи уверены, что нет.

Мы в AdMe.ru узнали, почему не стоит чрезмерно опекать своего ребенка и стараться оградить его от любой опасности.

1. Опасные предметы

Сейчас можно купить набор c игрушечными ножами, отвертками и другими «взрослыми» инструментами. Риска от них никакого — и именно в этом проблема. Ребенок привыкает не к самому предмету, а к его имитации и не до конца понимает, насколько опасным он может быть. Конечно, не стоит давать пятилетке настоящую дрель. Но для 10-летнего мальчика наборы типа «юный слесарь» — это уже перебор. Пусть он забьет гвоздь настоящим тяжелым молотком или разделает рыбу, которую только что поймал с друзьями, ржавым ножом. Эмоции, которые он получит, запомнятся надолго, а мелкие порезы и царапины научат быть внимательнее и осторожнее.

2. Высота

Вы живете на 2-м этаже и только что с ужасом увидели свою дочь, которая сидит на дереве и машет вам в окно? Или ваш сын забрался на гараж и играет на нем в снежки с друзьями? У современных родителей такие ситуации могут вызвать инфаркт: слезая с дерева или падая с гаража, легко сломать руку или даже свернуть шею. Но не спешите ругать своего ребенка — скорее нужно было бы огорчаться, если бы за все детство он так никуда и не залез. Страх высоты встроен в каждого человека. Забираясь куда-то, мы учимся преодолевать его, контролировать свои действия и эмоции. Ребенку придется придумать, как спуститься, чтобы не упасть, а значит, найти способ выпутаться из сложной ситуации. Такое преодоление себя сделает ребенка более стойким и даст возможность почувствовать радость победы.

3. Скорость

Если ребенок научился уверенно управлять роликами, велосипедом или самокатом, его желание разогнаться и исследовать более сложный маршрут вполне нормально. Ведь и вы наверняка водите машину не только по двору, но еще выезжаете в город и даже на трассу. Ребенок точно так же расширяет свои возможности. Запрещать ему это — бесполезно и вредно. Но вы можете научить его безопасному поведению: не ездить по проезжей части, надевать шлем, уметь оказать себе первую помощь. Такие навыки будут во взрослом возрасте гораздо более полезными, чем страх перед быстрой ездой.

4. Драки и агрессивные игры

С возрастом у ребенка растет потребность в одобрении сверстников, а не родителей. Дети, как и взрослые, выстраивают в своих коллективах иерархию, в том числе и с помощью активных и не всегда добрых игр. После игр типа «куча-мала» и «стенка на стенку» и правда есть риск вернуться домой с синяком под глазом. Но, запрещая ребенку участвовать в таких играх, вы мешаете ему научиться общаться, понимать и чувствовать окружающих. И помогаете стать аутсайдером среди детей, ведь мало кто любит слабеньких и трусливых. Лучшее, что вы можете сделать, — установить доверие в семье. Тогда будет легко понять, из-за какого синяка стоит волноваться, а из-за какого нет.

5. Опасные места

Наверняка у вас в запасе есть пара историй, как вы с друзьями залезли на стройку или пробрались ночью в сад к соседу. Вы даже можете рассказывать эти байки детям, но им самим лезть в какое-то непонятное место, конечно, нельзя. Однако, пытаясь запереть их на детской площадке, вы внушаете, что мир — большой и опасный, а безопасность — это небольшой участок, огороженный родителями. Результаты такого подхода: тревожность и нежелание отходить от мамы и папы. Вместо запретов расскажите ребенку о действительно опасных местах, где можно получить травму и столкнуться с неподходящими людьми. Если же он всего лишь хочет поиграть на чердаке своего дома, скатиться со ржавой горки или разжечь костер на пустыре — ничего страшного в этом нет.

6. Непривычные ситуации

На занятия ребенка отводит мама, в бассейн — тетя, а вечером он гуляет во дворе под присмотром бабушки. И это нормально, если вашему малышу всего три года. Но чем он старше, тем больше у него должно появляться свободы и самостоятельности. Она необходима для приобретения личного опыта. Для всей семьи будет гораздо лучше, если сын или дочь будут знать, как себя вести в неожиданной ситуации. Например, потерявшись в аэропорту, самостоятельный ребенок не будет стоять и рыдать, а обратится к охраннику или другому взрослому и объяснит, что случилось. Вы не можете полностью контролировать мир вокруг ребенка. Но вы должны подготовить его к тому, как жить в этом мире, даже если все идет не так, как он ожидал.