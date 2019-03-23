6 безобидных поступков, которыми мы медленно, но верно убиваем планету

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В последние десятилетия проблема загрязнения планеты мусором становится все более актуальной. В связи с этим все больше сознательных людей стараются вести экологичный образ жизни, а также участвовать в разных флешмобах типа #Trashtag. Правда, иногда мы совершаем вполне безобидные действия, все же загрязняя природу. Причем даже не осознаем этого. Например, когда в честь праздника или памятного события запускаем в небо сотни или даже тысячи воздушных шариков.

AdMe.ru предлагает трезво оценить и пересмотреть некоторые наши поступки и сделать правильные выводы. Итак, когда мы наносим вред окружающему миру?

Когда запускаем в небо китайские фонарики

Традиция запускать небесные фонарики, к счастью, становится все менее популярной, так как они крайне пожароопасны. Например, свечи, которые не потухают при падении на землю, поджигают деревья, траву, крыши и даже уничтожают целые поля. Известны случаи вывода из строя электростанции и возникновения пожара в жилом доме, приведшего к гибели людей. А в Великобритании из-за фонарика загорелся завод по переработке пластмассы. Об огромных масштабах пожара можно судить по этому видео. В то же время мало кто догадывается, что фонарики также смертельно опасны и для животных, особенно крупного рогатого скота, который вместе с травой съедает металлический каркас от упавших фонарей. Другие животные, в том числе домашние собаки, ранят об эту проволоку свои лапы, а мелкие звери и птицы иногда в ней запутываются и погибают. Помимо этого, фонарики не всегда полностью сгорают и, падая на землю, становятся простым мусором. Это фото сделано в национальном природном заповеднике Muir of Dinnet, расположенном в Шотландии.

Именно по этим причинам во многих странах существует запрет на запуск фонариков. Так, в России с 2014 года запрещено их запускать в городах, поселках и вблизи зеленых массивов. В Англии за это полагается штраф в 2,5 тыс. фунтов стерлингов, а в Бразилии за это действие можно получить 3 года тюрьмы, так как оно считается преступлением (крупные пожары, возникающие на больших площадях, приводят к огромным экономическим потерям).

Когда приносим мягкие игрушки на мемориалы

К сожалению, иногда происходят трагедии, которые уносят ни в чем не повинные жизни, в том числе и детские. В такие моменты жители разных городов устраивают импровизированные мемориалы, куда приносят цветы и игрушки. Таким образом люди, неравнодушные к чужому горю, выражают свою скорбь и поддержку родственникам погибших.

Спустя время, когда эмоции утихают и боль притупляется, жизнь снова идет своим чередом. И тут встает закономерный вопрос: что делать с завядшими цветами и игрушками, потерявшими свой нарядный вид? Если с цветами все понятно (можно отвезти их на свалку, где они сгниют), то игрушки становятся камнем преткновения для людей. Чаще всего их просто вывозят на свалку, хотя многие против этого и предлагают их постирать и отдать в детдомы или детям из малообеспеченных семей. Так, например, поступают во многих странах. Что же делать, если хочется выразить свою скорбь по погибшим? Мы не вправе указывать, как поступать в те минуты, когда сердце разрывается от боли, но хотим лишь дать один совет: когда покупаете игрушки для мемориала памяти, подумайте о том, куда они денутся потом. Кстати, некоторые пользователи сети считают, что лучше отказаться от такой традиции, а вместо этого помогать пожертвованиями пострадавшим.

Когда используем избыточную упаковку

Упаковка служит не только для привлечения покупателей своим красочным видом, но и для защиты и сохранности продукта. Но многие производители и ретейлеры, мягко говоря, с нею перебарщивают и используют ее в огромном количестве и даже там, где она вообще не нужна. Вы только посмотрите:

Можно возразить, что мы, рядовые потребители, здесь ни при чем и это сами производители загрязняют нашу планету. Но вспомните себя, когда вы упаковываете и вручаете подарки на многочисленные праздники. Ведь все эти коробки и бумага потом оказываются на свалках (увы, не во всех городах есть раздельный сбор мусора и дальнейшая переработка макулатуры). Вот для наглядности фото, сделанное сразу после Рождества.

Кстати, в 2015 году только в одном Китае курьерские фирмы доставили около 20 млрд заказов, используя 8,27 млрд пластиковых пакетов и 9,92 млрд упаковочных коробок с липкой лентой. И практически все это оказалось на свалке. Так как же мы можем повлиять на эту ситуацию? Во-первых, хотя бы не обертывать подарки и не использовать для этого дополнительные коробки. Во-вторых, стараться покупать товары и продукты с меньшим количеством упаковки.

Когда покупаем бесполезные вещи

Люди из-за культа материального потребления покупают совершенно ненужные и бесполезные вещи. И как правило, это происходит необдуманно или на волне популярности. Например, спиннеры уже не в моде, так как всем надоели. И теперь представьте, куда денутся миллионы этих игрушек, которые оказались нераспроданными. А еще, к сожалению, все большую популярность обретают такие абсурдные гаджеты, как одноразовые зарядные устройства. Предполагается, что используют их один раз и затем выбросят за ненадобностью. А ведь содержащиеся в них элементы питания куда опаснее для природы, чем обычный мусор.

Что мы можем сделать? Не покупать подобные абсурдные изобретения неизвестных китайских «гениев». Тем более когда стоимость таких зарядок $ 2–3, а полноценных внешних аккумуляторов — $ 10–15. И только когда не будет спроса, продажи таких зарядок постепенно сойдут на нет.

Когда покупаем смартфоны нового поколения

В погоне за прибылью крупные игроки на рынке смартфонов чуть ли не 2 раза в год выпускают следующие поколения своих флагманов. При этом в телефонах появляются новые функции, которые большинству и не нужны, например сканер отпечатка пальца или крутая фронтальная камера. Хотя довольно многие люди почему-то считают иначе и непременно хотят обладать самыми последними моделями гаджетов, заставляя производителей и дальше выпускать новые телефоны.

Можно возразить: при чем тут загрязнение планеты? Вот обратная сторона медали. Из-за того что одно поколение умных телефонов быстро сменяется следующим, нераспроданным остается огромное количество аксессуаров, в частности чехлов, которые уже не подходят к новейшим моделям. В итоге все они оказываются на свалке.

Автор этой фотографии рассказывает, что наблюдает подобную картину каждый год, когда десятки тысяч чехлов для смартфонов Samsung и iPhone оказываются ненужными из-за выпуска новых моделей. И это только в его городе. А сколько подобных ситуаций происходит по всему миру? Как нам быть? Перестать участвовать в глупой гонке за новыми гаджетами, ведь производители уже давно исчерпали лимит свежих идей и очень часто следующее поколение телефонов, по сути, ничем не отличается от старого. Ну разве что кроме дизайна и наличия новых ненужных функций.

Когда запускаем в небо воздушные шары

Во многих странах традиция запускать шары стала неотъемлемым атрибутом разных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам или трагическим событиям. Выглядит это красиво и трогательно, но такие развлечения и флешмобы, которые кажутся совершенно безобидными, наносят непоправимый ущерб природе. А иногда, по словам экспертов, даже влекут мучительную смерть животных и птиц. Ведь никто не задумывается о том, что происходит с воздушными шарами, когда они скрываются из поля зрения. Нет, они не улетают в космос, а на высоте до 3–4 км лопаются или сдуваются и падают на землю. Причем на расстоянии 50–100, а иногда и 1 000 км от места запуска.

Получается, что обрывки латекса и резины, перемотанные капроновой ниткой и декоративной лентой, засоряют отдаленные и чистейшие места нашей планеты. А еще они убивают зверей, птиц и обитателей морей и океанов, которые принимают этот мусор за еду, запутываются в нитках. И когда это происходит, чаще всего они оказываются обречены на медленную смерть.

В связи с этим во многих городах мира введен частичный или полный запрет на запуск шаров во время массовых гуляний или других мероприятий. А некоммерческая организация Balloons Blow информирует общественность об опасностях, которые несут лопнувшие воздушные шары для животных, людей и окружающей среды в целом. Balloons Blow на своем сайте и в инстаграме наглядно демонстрирует кадры с несчастными животными, от которых щемит сердце и наворачиваются слезы. Что же делать, если очень хочется зрелищно отметить какой-то праздник или почтить память погибших? Можно, например, организованно высадить деревья, облагородить детскую площадку, установить скамейки, памятники или другие объекты, которые будут напоминать о каком-либо событии. Деньги будут потрачены те же, но они не будут пущены на ветер, а принесут реальную пользу людям. А самое главное, природа будет безмерно вам благодарна.

Если запуск шаров так пагубно влияет на природу, то чем еще, по-вашему, можно заменить эту традицию?