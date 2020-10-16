5 ярких примеров, когда за «невинными» комплиментами скрывается обыкновенный сексизм

Когда мы слышим что-то вроде «место женщины на кухне», нам все сразу ясно: это сексизм, и это вряд ли у кого-то из нас вызовет одобрение. Но дискриминация людей по признаку пола не всегда бывает столь явной. Существует сексизм доброжелательный, и распознать его гораздо сложнее. Под комплиментами, которые говорятся с лучшими намерениями, кроется убеждение, что женщины — нежные, слабые, хрупкие существа, которые нуждаются в мужской защите и опеке. И прежде чем соглашаться с таким отношением, нужно ясно понимать, что за ним стоит на самом деле.

AdMe.ru объясняет, как распознать доброжелательный сексизм и почему высказывание «ты не такая, как все женщины» (и ему подобные) не так лестно, как кажется на первый взгляд.

1. Сравнение с мужчиной

Мужчина и мужские качества в нашем мире до сих пор считаются эталоном, с которым сравнивают женщин и их достижения. И хотя современная наука не находит никаких доказательств, что мужской и женский мозг устроены по-разному, даже сами женщины часто соглашаются с тем, что фраза «у тебя мужской ум» — это похвала.

На самом деле такие сомнительные комплименты — классический пример доброжелательного сексизма: с одной стороны, они признают вашу заслугу, с другой — выдают убеждение, что женщина не может справиться с делом так же хорошо, как мужчина. Примеры: «Для девушки ты неплохо водишь/разбираешься в технике/выражаешь свои мысли».

«Ты свой парень».

«У тебя неженская логика/мозги».

«В тебе нет этой бабской фигни».

«Ты не ноешь как девчонка, а умеешь решать вопросы».

2. Упоминание внешности

Оценивание внешнего вида или отдельных частей тела, даже в форме комплимента, подразумевает, что женщина — объект, который может заинтересовать или не заинтересовать мужчину. Восхищаться вашими ягодицами может муж, но те же слова от коллег и малознакомых людей будут звучать странно. И пусть мужчины настаивают, что не имели в виду ничего плохого, когда хвалили ваши стройные ноги, но они моментально почувствовали бы себя неуютно, если бы услышали в ответ подобный «комплимент». Примеры: «Вот это декольте! И как теперь работать?»

«Ты такая секси в этой юбке».

«Молодец, что не красишься слишком сильно».

«Наши дорогие женщины — украшение офиса!»

3. Обесценивание под видом комплиментов

Такие реплики показывают покровительственное отношение собеседника, принижают вас и обесценивают чувства и эмоции, которые вы испытываете. А еще это попытка уйти от обсуждения проблемы на равных. Примеры: «Ты прекрасна, даже когда злишься».

«Ты так мило хмуришь бровки, когда чего-то не понимаешь».

«Все эти ваши девичьи разговоры, платьица, туфельки — это же прелесть что такое!»

«Твоя хорошенькая головка создана для того, чтобы думать о прекрасном, а не о серьезных проблемах».

4. Фразы про традиционную роль женщины

Фразы про женское предназначение можно услышать не только от мужчин: сексистские стереотипы часто поддерживают и сами женщины. На лестные попытки указать, что вы должны или не должны делать, нужно реагировать мягко, но решительно. Женщины могут хотеть выйти замуж, а могут хотеть строить карьеру. В любом случае их умения и достижения достойны похвалы сами по себе, а не потому что входят в обязательный набор жены и матери. Примеры: «Ты прекрасно готовишь. Вот кому-то повезет с женой!»

«Такая хорошенькая — и до сих пор не замужем?»

«И зачем тебе с такой красотой еще и карьера? Тебя муж всем будет обеспечивать!»

«Как хорошо, что ты предпочитаешь юбки брюкам. Настоящая женщина!»

5. Уменьшительно-ласкательные имена и прозвища

Можно называть солнышком или золотцем своих домашних, но с малознакомыми людьми и коллегами такие обращения неуместны, как и уменьшительно-ласкательные формы имен вроде Олечки или Леночки. Женщины-коллеги — не маленькие девочки, которым можно снисходительно умилиться. Казалось бы, в милых прозвищах нет ничего унизительного, вот только мужчину-начальника не тянет назвать Лешенькой или Ванечкой.

Как похвалить правильно

Доброжелательный сексизм — тоже сексизм. Только он не порицает, а одобряет традиционно «женские» черты, тем самым подкрепляя гендерные стереотипы. И если близкому человеку вы можете сказать и про отличные ножки, и про хорошо сидящее платье, то в более официальной обстановке постарайтесь избегать упоминания пола или деталей внешности.

Если бы вы не сказали такой комплимент мужчине, не говорите его и женщине. Хвалите не ее саму, а ее успехи и достижения (как это обычно и делают, говоря комплимент мужчине).