5 психологических игр, которые могут рассказать о человеке больше, чем любой разговор
Нередкая посиделка прерывается словами «А давайте во что-нибудь сыграем?», и традиционно звучат предложения «Шляпы» или «Крокодила». При этом мало кто вспоминает, что игры бывают не только развлекательные, но и психологические: они помогают раскрыть давно знакомого человека с другой стороны или быстро узнать совершенно незнакомого.
AdMe.ru нашел 5 игр, которые срывают маски окружающих не хуже полюбившейся многим «Мафии».
1. «Снайпер»
Начнем с разминочной игры, которая является более простой, но одновременно более тонкой версией «Мафии». Рекомендовано для больших компаний.
Как играть:
- На N игроков раздаются N карт: среди них один «снайпер», 1 «комиссар», остальные — «мирные жители». Задача «снайпера» — подать какой-нибудь сигнал «мирным жителям» и таким образом «подстрелить» всех, кроме «комиссара». Сигнал может быть любой: подмигивание, быстро высунутый язык, незаметное касание ноги под столом, если вы сидите рядом, — все зависит только от вашей фантазии.
- «Мирный житель», увидев, что ему подали сигнал, спустя секунд 10 (чтобы не выдавать «снайпера») говорит «Меня убили» и кладет свою карту на стол. Все сидят так, чтобы видеть глаза друг друга.
Задача «комиссара» — вычислить «снайпера». «Снайпер» же, соответственно, не должен себя выдать. «Комиссар» может сделать одно предположение о том, кто «снайпер». Если он угадывает, то побеждает; нет — побеждает «снайпер». Если же снайпер успел подстрелить всех «мирных жителей» до предположения, он также одерживает победу.
2. «Голосование»
Игра — анонимное голосование для хорошо знакомых друзей. Заинтригованы?
Как играть:
- Для игры понадобится колода с карточками-вопросами. Их можно купить либо написать самим. На листочках должны быть вопросы, которые могут максимально раскрыть какую-либо человеческую черту. Например: «Кто бы из нас выжил, если бы мы попали в фильм ужасов?», «Кому из ныне присутствующих вряд ли когда-нибудь понадобится помощь гадалки?», «Кого из комнаты вы считаете тайно влюбленным в кого-либо?».
- Игроки раздумывают над вопросом и голосуют за одного кандидата, который, по их мнению, лучше всего соответствует вопросу на карте. Голосуют анонимно, пишут имя на листке.
- Один из игроков зачитывает ответы. Смех и удивление гарантированы!
В игру можно играть и на очки: каждый игрок получает балл за те вопросы, в которых проголосовал за того участника, который в итоге получил более половины голосов. Игрок, набравший 10 очков, выигрывает.
3. «36 вопросов»
Наверняка многие слышали о таком явлении, как «36 вопросов, чтобы влюбиться». Автор списка — психолог Артур Арон. Вот уже 20 лет его вопросы помогают людям сближаться: они раскрывают человека, его способ мышления, внутренние переживания. Разумеется, играть можно не только в романтических целях: игра подходит для любой компании от 2 до 7 человек.
Как играть:
- Один человек задает вопрос. Вопрос должен быть такой, чтобы на него нельзя было ответить «да» или нет«. Примеры:
— Какое твое самое счастливое воспоминание? Расскажи о нем в деталях.
— Бывало такое, что ты однажды сильно разочаровался в человеке?
— Какой лучший совет ты получал от другого человека?
— Если бы ты мог вернуться во времени, какой совет ты бы дал себе молодому?
— Каковы твои самые большие цели в этом году?
— Какой твой самый большой страх?
— Расскажи о своем самом забавном свидании.
— Какую жестокую правду тебе говорили прямо в лицо?
— О каком своем поступке ты жалеешь больше всего?
— По какому поводу ты в последний раз плакал(а)?
— За что тебе больше всего стыдно?
— Какой у тебя был самый страшный и опасный момент в жизни?
— На твой взгляд, кто из твоих знакомых абсолютно счастлив и почему?
- Все поочередно на него отвечают. Последним отвечает тот, кто его задал.
- Следующий игрок задает вопрос — вновь на него все отвечают и так далее. 1 раз можно пропустить ответ. После этого роль отвечающего переходит к следующему участнику.
Как видите, задания нетрудно придумать самому, но, если вам нужен генератор вопросов, наберите в гугле «100 вопросов человеку» или загляните сюда.
4. «36 вопросов». Вариант № 2
Суть та же, но здесь на вопросы в течение какого-то времени (например, 8 минут) отвечает лишь один игрок. Все остальные могут расспрашивать его в рандомном порядке. Стоит отметить, что в этом варианте игры вопросы чаще ознакомительные, нежели глубокие. Игра отлично подходит для малознакомой компании и помогает быстро «узнать» нового человека и подружиться с ним.
Как играть:
- Один участник в течение 3–5 минут отвечает на вопросы, которые ему задают остальные. Например:
— Где ты работаешь?
— Кем ты мечтала стать в детстве?
— Какой у тебя любимый фильм и почему?
— Какую песню должен послушать каждый человек на свете?
— Расскажи самое яркое воспоминание из школы.
— На какие сильные качества других людей ты обращаешь внимание?
— Кем ты действительно восхищаешься?
— На что ты потратил первые заработанные деньги?
— Если бы в сутках было 26 часов, на что бы ты тратил «лишние» 2 часа?
Еще варианты вопросов найдете тут.
5. «Психиатр»
«Психиатр» — это игра, в которой все, кроме одного игрока, выполняют роль пациентов с одинаковым диагнозом, а оставшийся игрок — «психиатр» — должен определить, в чем их общая проблема. Чем безбашеннее фантазия команды, тем интереснее будет игра.
Как играть:
- Игроки разбирают роли: нужно выбрать одного «психиатра», остальные будут «пациентами». «Психиатр» выходит из комнаты, «пациенты» договариваются об общем диагнозе. Чем интереснее диагноз, тем веселее и дольше будет идти игра.
Примеры:
— Все думают, что они персонажи романа «Унесенные ветром».
— Каждый игрок думает, что он сам психолог.
— Каждый полагает, что он является человеком справа от себя.
— Каждый человек является одним из 7 смертных грехов.
— Все думают, что они курицы с отрубленными головами.
Как видите, никаких правил и ограничений нет.
- «Психиатр» возвращается в «палату» и пытается диагностировать коллективное заболевание, задавая каждому «пациентам» любые вопросы. «Пациенты» не только отвечают, но и могут демонстрировать недуг в своем поведении.
- Если какой-либо участник заметил, что один из их товарищей ошибся или соврал во время ответа, он должен выкрикнуть «Психиатр!». И все рандомным образом меняются местами, что сильнее путает «психиатра». Особенно если диагноз привязан к порядку первоначальной рассадки (например, каждый игрок притворялся человеком справа от себя).
- Игра продолжается до тех пор, пока «психиатр» правильно не определит болезнь «пациентов».
- Кто последний говорил с «психиатром», тот и водит в следующем коне.
Предлагаем продолжить список подобных игр: во что вы играете, когда собираетесь компанией?