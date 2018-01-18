5 простых вопросов, которые помогут быстро оценить интеллект любого человека
Существуют такие вопросы, которые помогают буквально заглянуть в голову любому человеку, даже незнакомому.
Мы в AdMe.ru гарантируем, что если вы послушаете рассуждения собеседника хотя бы на один их этих 5 вопросов (которые мы отобрали на портале The Question), то узнаете о нем довольно многое. А уж если его мысли совпадут с вашими, считайте, что нашли свою родственную душу!
1.
«Как вы обычно развлекаетесь?» — такой простой вопрос позволит узнать:
- привычки собеседника;
- характер (например, ленивый, нытик, оптимист и так далее);
- уровень дохода;
- количество друзей (а следовательно, умение дружить);
- его увлечения и вообще степень интересности человека.
2.
«Если бы у вас был миллиард, на что бы вы его потратили?» — этот вопрос поможет выяснить:
- жизненные ценности и приоритеты человека;
- чего ему не хватает в жизни;
- степень эгоизма;
- амбиции;
- моральные принципы и интеллектуальный уровень.
3.
Далее следует задать провокационный вопрос. Просто подведите собеседника к теме, которая способна вызвать спор. Например, спросите, как он относится к политическим партиям или сексуальным меньшинствам, вегетарианцам или феминисткам. Еще лучше, если вам удастся проверить, как он воспринимает мнение, противоречащее его взглядам. Так можно узнать:
- мировоззрение человека в целом;
- насколько сильна его интеллектуальная составляющая;
- склонен ли собеседник к агрессии;
- является ли он человеком, который любит лить воду и не умеет делать выводы из собственных рассуждений;
- насколько он толерантен к чужому мнению;
- насколько он толерантен в принципе;
- уверен ли он в своих доводах;
- легко ли им манипулировать;
- имеет ли он собственное мнение в целом.
4.
На следующем этапе стоит спросить человека о том, как бы он решил некую моральную дилемму. К примеру, задать такой вопрос: «Если бы вы обладали способностью быть невидимым, считали ли бы вы себя обязанным соблюдать общепринятые нормы?»
- В данном случае просто интересно послушать рассуждения человека, узнать о его принципах и соотнести их со своими. Больше моральных дилемм можно найти здесь.
5.
«Что бы вы изменили в этом мире?» — последний вопрос из нашего списка. Здесь стоит обратить внимание на то, какое время будет «изменять» собеседник. Так можно узнать, на чем он делает больший акцент — на прошлом, настоящем или будущем. Также можно выяснить:
- степень эгоизма собеседника;
- степень глобальности его мыслей.
Как вы считаете, можно ли благодаря данным вопросам действительно распознать родственную душу или понять, что стоит прекратить общение с этим человеком?
Фото на превью Anka Zhuravleva