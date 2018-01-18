5 простых вопросов, которые помогут быстро оценить интеллект любого человека

Существуют такие вопросы, которые помогают буквально заглянуть в голову любому человеку, даже незнакомому.

Мы в AdMe.ru гарантируем, что если вы послушаете рассуждения собеседника хотя бы на один их этих 5 вопросов (которые мы отобрали на портале The Question), то узнаете о нем довольно многое. А уж если его мысли совпадут с вашими, считайте, что нашли свою родственную душу!

1.

«Как вы обычно развлекаетесь?» — такой простой вопрос позволит узнать:

  • привычки собеседника;
  • характер (например, ленивый, нытик, оптимист и так далее);
  • уровень дохода;
  • количество друзей (а следовательно, умение дружить);
  • его увлечения и вообще степень интересности человека.

2.

«Если бы у вас был миллиард, на что бы вы его потратили?» — этот вопрос поможет выяснить:

  • жизненные ценности и приоритеты человека;
  • чего ему не хватает в жизни;
  • степень эгоизма;
  • амбиции;
  • моральные принципы и интеллектуальный уровень.

3.

Далее следует задать провокационный вопрос. Просто подведите собеседника к теме, которая способна вызвать спор. Например, спросите, как он относится к политическим партиям или сексуальным меньшинствам, вегетарианцам или феминисткам. Еще лучше, если вам удастся проверить, как он воспринимает мнение, противоречащее его взглядам. Так можно узнать:

  • мировоззрение человека в целом;
  • насколько сильна его интеллектуальная составляющая;
  • склонен ли собеседник к агрессии;
  • является ли он человеком, который любит лить воду и не умеет делать выводы из собственных рассуждений;
  • насколько он толерантен к чужому мнению;
  • насколько он толерантен в принципе;
  • уверен ли он в своих доводах;
  • легко ли им манипулировать;
  • имеет ли он собственное мнение в целом.

4.

На следующем этапе стоит спросить человека о том, как бы он решил некую моральную дилемму. К примеру, задать такой вопрос: «Если бы вы обладали способностью быть невидимым, считали ли бы вы себя обязанным соблюдать общепринятые нормы?»

  • В данном случае просто интересно послушать рассуждения человека, узнать о его принципах и соотнести их со своими. Больше моральных дилемм можно найти здесь.

5.

«Что бы вы изменили в этом мире?» — последний вопрос из нашего списка. Здесь стоит обратить внимание на то, какое время будет «изменять» собеседник. Так можно узнать, на чем он делает больший акцент — на прошлом, настоящем или будущем. Также можно выяснить:

  • степень эгоизма собеседника;
  • степень глобальности его мыслей.

Как вы считаете, можно ли благодаря данным вопросам действительно распознать родственную душу или понять, что стоит прекратить общение с этим человеком?

Фото на превью Anka Zhuravleva

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6 Комментарии
  • 18 января 2018
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