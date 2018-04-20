5 добрых дел, которые могут превратить вашу жизнь в ад

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Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни делал что-то доброе, а в ответ получал нечто такое, что трудно описать без использования ненормативной лексики. Мы проанализировали истории интернет-пользователей о том, чем закончились их благие устремления, и выделили 5 типов хороших поступков, о которых люди чаще всего сожалеют.

AdMe.ru расскажет вам, какие добрые дела следует совершать с большой осторожностью, чтобы не воплотить в жизнь всем известное крылатое выражение «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Бесплатная раздача вещей

Мы ни в коем случае не призываем вас превращать свой дом в склад ненужных вещей и не помогать тем, кто в этом на самом деле нуждается. Но все же, размещая объявления о безвозмездной раздаче вещей, вы рискуете столкнуться с потоком неадекватных требований и жалоб. Например, мужчина разместил в интернете объявление о том, что бесплатно отдает свой огромный аквариум. Предложил забрать его самостоятельно, так как после травмы спины ему запретили поднимать тяжести. Несмотря на это, некоторые люди хотели, чтобы он сам привез к ним аквариум в другой город, а другие возмущенно требовали подарить им рыбок. Мужчина пытался быть вежливым, но в конце концов его терпение лопнуло, и он решил продать аквариум за небольшую сумму. Сразу же нашелся покупатель: один папа хотел подарить его своей дочке. Он просто пришел и забрал его, а через пару недель прислал фотографии уже заполненного аквариума. Как вы уже поняли из этой истории, безопаснее для вас будет не отдавать вещи бесплатно незнакомцам в интернете, а выставить их на продажу, пусть и за символическую плату. Но и тут неизбежны проблемы: некоторые люди склонны торговаться, делая упор на свое бедственное положение, что далеко не всегда оказывается правдой. Есть и другие варианты: отнести ненужную вам вещь в благотворительную организацию либо, если ваши местные законы и правила не считают это нарушением, просто оставить ее на улице рядом с домом, где ее подберут те, кому она нужна. Например, в некоторых странах так поступают с мебелью.

Любовь к тем, кто «не готов» к серьезным отношениям

Люди, которые заявляют, что «не готовы» начать серьезные отношения, не так уж и лукавят: просто они не уточняют, что не готовы вступить в них с вами. Возможно, вы уже замечали, что после расставания некоторые якобы не желающие создавать семью очень быстро находят себе жену или мужа. И это несмотря на то, что предыдущие «несерьезные» отношения могли длиться годами. Бескорыстная любовь — это прекрасно, но только если она взаимна. Не стоит тратить свое время и энергию на то, чтобы стараться осчастливить тех, кто находится рядом с вами лишь из-за удобства, в ожидании пока не подвернется более удачный вариант. Как бы больно в этом случае ни было, сидеть и ждать, пока вас полюбят, изо всех сил пытаясь стать идеальным или идеальной для партнера, — занятие бесполезное. Никогда никого не умоляйте вступить с вами в серьезные отношения. Если этот человек вас любит, то он это сделает. Помните, что вы заслуживаете гораздо большего, чем «наверное».

Помощь людям, которые не желают, чтобы им помогали

К сожалению, многие люди сталкиваются с такими ситуациями, когда их близкие оказываются в беде, но категорически отказываются это признавать, даже если это разрушает их жизнь. Как поступить в таком случае? Понятно, что никому не хочется бросать родных и друзей на произвол судьбы, но стоит понимать, что ваши усилия могут пропасть зря. Как бы сильно вы ни пытались помочь, какие бы способы вы ни пробовали, если человек не желает вашей помощи, то вы просто зря теряете время. С этим сложно смириться, особенно если вы хотите вытащить кого-то из плохой ситуации, но в итоге все, что вы можете сделать в данном случае, — это надеяться, что человек одумается и примет вашу помощь, пока еще не поздно.

Одалживание денег тем, кто привык жить за счет других

Если человек попал в действительно безвыходную ситуацию, ему необходимо помочь. Но существует категория людей, у которых такие ситуации повторяются с завидной частотой, и при этом они не слишком-то торопятся решать свои проблемы, надеясь на помощь друзей и родных. И если вы одалживаете этим людям деньги, то рискуете не получить их назад. Распознать таких людей просто: попробуйте потребовать долг — и вас обязательно возненавидят, а еще постараются представить скупым и бессердечным монстром перед общими знакомыми. Поэтому, если у вас просят в долг, лучше будет одолжить ту сумму, с потерей которой вы готовы смириться. И разумеется, не стоит помогать другим в ущерб себе.

Стремление во всем угодить

В желании порадовать окружающих или стать лучше ради близкого человека нет ничего плохого. Но, как выяснилось, и об этом можно горько пожалеть. Во-первых, угодить абсолютно всем и во всем просто невозможно. А во-вторых, стремясь подстроиться под другого, вы рискуете потерять себя. Следует насторожиться, если кто-то настойчиво требует от вас изменений в поведении, образе жизни или внешности. Скорее всего, вы имеете дело с манипулятором, который в случае неповиновения выставит вас эгоистом (впрочем, он будет недоволен, даже если вы станете «идеалом»). Не стоит идти на поводу у таких людей, ведь забота о себе — это совсем не признак эгоизма. Если вы не проявляете здорового эгоизма в тех случаях, когда речь идет о вашем времени, здоровье, целях в жизни и увлечениях, то в конце концов вам будет нечего дать людям. Когда у вас здоровая самооценка и вы не позволяете окружающим переходить границы дозволенного, вы способны к гармоничному сосуществованию с ними. Настоящий эгоизм — это когда вы пытаетесь подчинить себе других ради достижения своих целей.