4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека (И даже ваши)
Как правило, обычный человек знает о теории Фрейда лишь одно: бананы и прочие фрукты являются символами мужских или женских органов. Между тем у короля психоанализа было немало техник, благодаря которым даже неспециалист может кое-что узнать о практически любом человеке. Речь идет об оговорках, действиях на автомате, юморе и, конечно, снах.
AdMe.ru не гарантирует, что эти приемы со 100%-й точностью отражают внутренний мир личности, но точно знает, что они как минимум помогут натренировать внутреннего психолога и наблюдателя.
Спросите, что человеку снилось
Фрейд стал первым, кто утвердил в научном мире мысль о том, что сновидения — это продукт психической деятельности сновидца. Любой сон имеет в своей основе вытесненные желания, связанные, как правило, со стремлением к неприемлемой любви или власти, которые идут вразрез с общепринятой моралью.
Согласно книге «Толкование сновидений», сны проходят определенную обработку в мозгу перед тем, как мы их увидим:
- Словесные мысли превращаются в зрительные образы желаемого.
- Образы, в свою очередь, заменяются на символы — таким образом «прячется» истинное значение сна.
Истолковав сновидения пациентов, знакомых и даже свои собственные, Фрейд выделил некоторые общие для многих людей толкования снов:
- Персики или яблоки символизируют женскую грудь.
- Любой паразит или маленький зверек (например, таракан или мышь) намекает на ребенка.
- Форменная одежда обозначает наготу.
- Дом — это человек, причем гладкие стены подразумевают мужчину, а балконы и прочие выступы — женщину.
Интересно, что толковать сон должен именно тот, кому он приснился. Поэтому в следующий раз, когда интересующий вас человек скажет, что видел во сне что-то любопытное, спросите его, что это может означать. Ответ будет правдивым, даже если на первый взгляд таковым не кажется. Конечно, если верить отцу психоанализа.
Обратите внимание на оговорки
Оговорки и описки по-научному называются «парапраксис», а в быту — «оговорками по Фрейду». Как сказано в книге «Психопатология обыденной жизни», любая обмолвка выдает внутренние желания или страхи человека, которые он в обычной жизни по разным причинам показать не может.
Один из самых известных примеров — случай, который произошел с Джорджем Бушем — старшим в 1988 году. Во время публичного выступления он оговорился:
«У нас были победы. Были и ошибки. Но вообще у нас мало секса... Ой! То есть неудачных моментов».
Нетрудно догадаться, какой критике подвергся американский президент. А вот другой случай, который произошел уже с самим Фрейдом:
«Мой собеседник никак не мог вспомнить вполне нейтральное латинское слово aliquis, поскольку в его уме оно оказалось ассоциировано с жидкостью, кровью и календарем, а его в тот момент беспокоила задержка месячных у его любовницы».
Конечно, чтобы разгадать смысл обмолвки, нужно иметь большой опыт. Поэтому Фрейд оставил нам пару подсказок:
- Если слово заменяется на противоположное по значению, то последнее выдает тайное желание человека (например, «закрытое собрание» вместо «открытое собрание» может указывать на то, что говорящий хочет поскорее собрание закрыть).
- Если слово никак не удается вспомнить, то, вероятнее всего, подсознательно человек выражает против него протест (как это было в примере с другом Фрейда, который забыл латинский термин).
Вне зависимости от умений интерпретатора то слово, которое предательски влезло в речь, является для говорящего важным, и плясать нужно именно от него.
Понаблюдайте за действиями на автомате
С каждым бывало что-то подобное: вы собираетесь выбросить в урну упаковку от сыра, но выбрасываете сам сыр, а потом стоите и думаете, что же произошло. Именно эти действия могут дать немало информации о внутреннем мире человека, причем таком, который обычно прячут от посторонних глаз.
В упомянутой выше книге Зигмунда Фрейда довольно много примеров с ошибочными действиями и их возможными интерпретациями. Мы расскажем о наиболее часто встречающихся:
- Когда человек подходит к двери в чужой дом и достает свои ключи, вместо того чтобы позвонить в дверь, значит, к владельцу этого дома где-то в его душе имеются глубокие чувства.
- Если интересующий вас субъект случайно разбил предмет и не особенно расстроился, то имеет смысл подозревать хитроумную манипуляцию: подсознание могло помочь ему избавиться от раздражающей вещи.
- Когда человек нечаянно достает вместо мелкой купюры крупную, это может означать, что он пытается замолить какой-то грешок.
Множество неловких движений может рассказать о половых предпочтениях человека. Например, Фрейд упоминает случай, произошедший с ним. В гостях у дамы, к которой он был равнодушен, психоаналитик хотел схватиться за стул, но вместо этого случайно положил руки на бедра девушке. Вывод он сделал вполне очевидный: чувства на подсознательном уровне были.
Отметьте, на какие темы шутит интересующий вас субъект
В основе любой шутки лежит какое-то неочевидное сходство между вещами, которые внешне друг друга не напоминают. Иначе говоря, любой юмор строится на тайных смыслах, а поэтому имеет большое значение при попытке «вскрыть» бессознательное.
По типу шуток также можно распознать некоторые (часто малоприятные) стороны человека:
- Сальности отпускают так называемые альфа-самцы, которые отчаянно пытаются обратить на себя внимание противоположного пола.
- Бессмысленные шутки сознательно или подсознательно создаются для удовлетворения шутника: ему нравится, что люди входят в ступор от его глупостей, и он внутренне наслаждается их замешательством.
- Психически стабильным и здоровым считается человек, чьи шутки не отдают иронией или сарказмом.
В книге Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» справедливо замечено, что поле юмора не особенно разработано, а потому более-менее точные выводы делать трудно. Однако это не помешало отцу психоанализа связать юмор и сновидения: по его мнению, психический механизм и там, и тут одинаков. Следовательно, если человек предпочитает шутить о тараканах или грызунах, то его очень беспокоит «детский вопрос».
Расскажите, что вам снилось в эту ночь? А мы попробуем угадать, чего вы на самом деле хотите.