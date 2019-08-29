4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека (И даже ваши)

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Как правило, обычный человек знает о теории Фрейда лишь одно: бананы и прочие фрукты являются символами мужских или женских органов. Между тем у короля психоанализа было немало техник, благодаря которым даже неспециалист может кое-что узнать о практически любом человеке. Речь идет об оговорках, действиях на автомате, юморе и, конечно, снах.

AdMe.ru не гарантирует, что эти приемы со 100%-й точностью отражают внутренний мир личности, но точно знает, что они как минимум помогут натренировать внутреннего психолога и наблюдателя.

Спросите, что человеку снилось

Фрейд стал первым, кто утвердил в научном мире мысль о том, что сновидения — это продукт психической деятельности сновидца. Любой сон имеет в своей основе вытесненные желания, связанные, как правило, со стремлением к неприемлемой любви или власти, которые идут вразрез с общепринятой моралью. Согласно книге «Толкование сновидений», сны проходят определенную обработку в мозгу перед тем, как мы их увидим: Словесные мысли превращаются в зрительные образы желаемого.

Образы, в свою очередь, заменяются на символы — таким образом «прячется» истинное значение сна.

Истолковав сновидения пациентов, знакомых и даже свои собственные, Фрейд выделил некоторые общие для многих людей толкования снов: Персики или яблоки символизируют женскую грудь.

Любой паразит или маленький зверек (например, таракан или мышь) намекает на ребенка.

Форменная одежда обозначает наготу.

Дом — это человек, причем гладкие стены подразумевают мужчину, а балконы и прочие выступы — женщину. Интересно, что толковать сон должен именно тот, кому он приснился. Поэтому в следующий раз, когда интересующий вас человек скажет, что видел во сне что-то любопытное, спросите его, что это может означать. Ответ будет правдивым, даже если на первый взгляд таковым не кажется. Конечно, если верить отцу психоанализа.

Обратите внимание на оговорки

Оговорки и описки по-научному называются «парапраксис», а в быту — «оговорками по Фрейду». Как сказано в книге «Психопатология обыденной жизни», любая обмолвка выдает внутренние желания или страхи человека, которые он в обычной жизни по разным причинам показать не может. Один из самых известных примеров — случай, который произошел с Джорджем Бушем — старшим в 1988 году. Во время публичного выступления он оговорился: «У нас были победы. Были и ошибки. Но вообще у нас мало секса... Ой! То есть неудачных моментов». Нетрудно догадаться, какой критике подвергся американский президент. А вот другой случай, который произошел уже с самим Фрейдом: «Мой собеседник никак не мог вспомнить вполне нейтральное латинское слово aliquis, поскольку в его уме оно оказалось ассоциировано с жидкостью, кровью и календарем, а его в тот момент беспокоила задержка месячных у его любовницы». Конечно, чтобы разгадать смысл обмолвки, нужно иметь большой опыт. Поэтому Фрейд оставил нам пару подсказок: Если слово заменяется на противоположное по значению, то последнее выдает тайное желание человека (например, «закрытое собрание» вместо «открытое собрание» может указывать на то, что говорящий хочет поскорее собрание закрыть).

Если слово никак не удается вспомнить, то, вероятнее всего, подсознательно человек выражает против него протест (как это было в примере с другом Фрейда, который забыл латинский термин). Вне зависимости от умений интерпретатора то слово, которое предательски влезло в речь, является для говорящего важным, и плясать нужно именно от него.

Понаблюдайте за действиями на автомате

С каждым бывало что-то подобное: вы собираетесь выбросить в урну упаковку от сыра, но выбрасываете сам сыр, а потом стоите и думаете, что же произошло. Именно эти действия могут дать немало информации о внутреннем мире человека, причем таком, который обычно прячут от посторонних глаз. В упомянутой выше книге Зигмунда Фрейда довольно много примеров с ошибочными действиями и их возможными интерпретациями. Мы расскажем о наиболее часто встречающихся: Когда человек подходит к двери в чужой дом и достает свои ключи, вместо того чтобы позвонить в дверь, значит, к владельцу этого дома где-то в его душе имеются глубокие чувства.

Если интересующий вас субъект случайно разбил предмет и не особенно расстроился, то имеет смысл подозревать хитроумную манипуляцию: подсознание могло помочь ему избавиться от раздражающей вещи.

Когда человек нечаянно достает вместо мелкой купюры крупную, это может означать, что он пытается замолить какой-то грешок. Множество неловких движений может рассказать о половых предпочтениях человека. Например, Фрейд упоминает случай, произошедший с ним. В гостях у дамы, к которой он был равнодушен, психоаналитик хотел схватиться за стул, но вместо этого случайно положил руки на бедра девушке. Вывод он сделал вполне очевидный: чувства на подсознательном уровне были.

Отметьте, на какие темы шутит интересующий вас субъект

В основе любой шутки лежит какое-то неочевидное сходство между вещами, которые внешне друг друга не напоминают. Иначе говоря, любой юмор строится на тайных смыслах, а поэтому имеет большое значение при попытке «вскрыть» бессознательное. По типу шуток также можно распознать некоторые (часто малоприятные) стороны человека: Сальности отпускают так называемые альфа-самцы, которые отчаянно пытаются обратить на себя внимание противоположного пола.

Бессмысленные шутки сознательно или подсознательно создаются для удовлетворения шутника: ему нравится, что люди входят в ступор от его глупостей, и он внутренне наслаждается их замешательством.

Психически стабильным и здоровым считается человек, чьи шутки не отдают иронией или сарказмом. В книге Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» справедливо замечено, что поле юмора не особенно разработано, а потому более-менее точные выводы делать трудно. Однако это не помешало отцу психоанализа связать юмор и сновидения: по его мнению, психический механизм и там, и тут одинаков. Следовательно, если человек предпочитает шутить о тараканах или грызунах, то его очень беспокоит «детский вопрос».