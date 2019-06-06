20 советов от Михаила Лабковского, чтобы вырастить из ребенка по-настоящему счастливого человека
Воспитывать счастливых детей можно, только будучи счастливым, уверен известный российский психолог с 30-летним стажем Михаил Лабковский. Он был школьным психологом в Москве, работал с семьями и трудными подростками в Иерусалиме, написал книгу, а сейчас проводит индивидуальные и публичные консультации, выступает в авторских теле- и радиопередачах.
Мы в AdMe.ru прослушали лекции и эфиры Михаила, и его подход к педагогике нас заинтересовал.
- Дети, как и вся остальная часть животного мира, воспитываются по аналогии. То есть когда вы усаживаете напротив себя ребенка и воспроизводите знаменитые строки «Крошка сын к отцу пришел», ребенок в этот момент вообще ничего не воспринимает. Вы тупо теряете время. А когда вы ругаетесь с женой или мужем, выясняете отношения с тещей, пьете с друзьями на даче, в этот момент ребенок воспринимает окружающий мир.
- Ваши поступки, действия, общение, семейная обстановка, характер формируют психику вашего ребенка. И будет он счастливым или нет, зависит от того, что вы сделаете со своей головой. Будучи несчастными людьми, вы никак не сможете так выстроить отношения с ребенком, чтобы он был счастлив.
- Чтобы ребенок хотел ставить цели и их достигать, ему нужны родители, которые с радостью бегут на работу, счастливо бегут с работы домой, а отдыхают еще лучше, и все у них хорошо. А когда дома все уныло, то вы можете сколько угодно ставить цели перед ребенком — это все пустое.
- Ребенка, как и себя, надо любить просто за то, что он родился и есть. А все эти амбиции, требования, недовольство — признаки недовольства собой, собственных неудовлетворенных амбиций.
- Карманные деньги должны быть у ребенка лет с 6. Не крупные, но регулярно выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. Не надо контролировать, на что ребенок их тратит, и ставить сумму траншей в зависимость от его успеваемости и поведения.
- Когда у вас в семье рождается второй, третий, пятый ребенок, не говорите старшим, что они уже взрослые. Ни поведением, ни словами не давайте им понять, что, мол, «ты уже большой». Во-первых, он хоть и старший, но по отношению к родителям все равно остается маленьким, и это единственно нормальная позиция. А во-вторых, все эти рассказы про «ты теперь за старшего» дети воспринимают как знак того, что его уже не любят или любят меньше.
Как выстроить доверительные отношения?
- Если родители в каждый момент времени знают о ребенке все: с кем он говорит по телефону, во сколько обедает, когда заканчивает делать уроки (и при этом проверяют эти уроки!), им кажется, что ситуация под контролем. А на самом деле чем больше родители контролируют ребенка, тем дальше ситуация от их контроля: он растет, подверженный чужому влиянию, и кто угодно может склонить его куда угодно. Почему? Да потому что у ребенка нет своего мнения: его всегда контролировали.
- С того момента, когда он сидит за одним столом с родителями, нужно спрашивать, что он хочет есть, а не наливать ему в тарелку суп, потому что «у нас так принято». Учитывать его мнение во всем: «Ты это хочешь? Не хочешь? А что об этом думаешь? А как к этому относишься?» Ребенок должен осознавать значимость своего мнения изначально.
- Страх заставляет врать и скрывать. Ведь ребенок, который никогда не боялся родителей и последствий своего поведения, так как ему давали возможность оценивать и решать, что он сам об этом думает, врать не будет. У него даже опыта такого нет. Заметьте: маленькие дети не врут, они начинают это делать с возрастом, потому что вынуждены, опасаясь неприятных последствий!
Как воспитывать сыновей матерям-одиночкам?
- Не надо брать на себя роль отца, хотя многие женщины стремятся таким образом компенсировать отсутствие папы за счет якобы мужской жесткости, твердости, мужественности. Тогда ребенок может начать бояться всех женщин.
- Если отец не общается с сыном, объясните, что папа его все равно любит. Не стоит отзываться об отце негативно. Иначе у ребенка будет конфликт с собой, потому что он отождествляет себя с отцом.
Как относиться к учебе ребенка?
- Уроки с ребенком делать не надо. Так он вырастет несамостоятельным. Школа существует, чтобы научить ребенка самостоятельности.
- Ваш ребенок должен иметь хотя бы пару свободных часов в день. В это время он не ходит ни в какие секции и кружки, не делает уроки. Проводя время наедине с собой, он научится быть нескучным самому себе.
-
Отличницы все тревожные перфекционистки. На них, как правило, давят. Они мазохистки уже в 5-м классе. Здоровая девочка не может быть отличницей, как и мальчик. За счет тревожности они это из себя вымучивают.
-
Таланты ребенка не надо развивать. Допустим, нравится девочке танцевать. Ее отдают в секцию танцев. С этих пор она начинает ненавидеть танцы, потому что в секции не танцуют — там разучивают движения. Если ребенок сам хочет, это не обсуждается, конечно, его надо поддержать. Но если родители видят у него способности и пытаюсь что-то выжать из этого, я против.
Как правильно наказывать?
- Некоторые родители, когда ударят ребенка, выпускают пар. Сдерживать себя не надо. Потом вы взорветесь все равно, но втихаря будете ненавидеть детей. Нужно избавиться от первопричины — агрессии.
- Нет никакого физического наказания. Есть физическое насилие. И точка.
- В разговоре с ребенком говорите не о том, какой он плохой, а о том, что вы чувствуете. Нужно говорить ему не «ты плохой», а «ты плохо сделал». Ребенок как бы должен оставаться в стороне, обсуждается только действие.
- Сломать ребенка можно в любом возрасте, причем делается это элементарно. А потом удивляются, почему ребенок вырос безынициативным и бесхребетным.
- Нужно четко разделять ребенка и его поступок. Если ребенок накосячил, главное в этот момент — не превращаться в фурию, не орать про то, что «у всех дети как дети» и что из вашего ребенка вырастет ноль без палочки. Без малейшей агрессии подходите к ребенку. Улыбаясь, обнимаете его и говорите: «Я тебя очень люблю, но планшета ты неделю не получишь». А орать, оскорблять, обижаться и не разговаривать — вот этого не надо. Ребенок наказан отъемом гаджетов.
Согласны ли вы с мнением Лабковского по поводу воспитания детей? Какими принципами в воспитании детей руководствуетесь вы?
По материалам labkovskiy.ru