20 советов от Михаила Лабковского, чтобы вырастить из ребенка по-настоящему счастливого человека

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Воспитывать счастливых детей можно, только будучи счастливым, уверен известный российский психолог с 30-летним стажем Михаил Лабковский. Он был школьным психологом в Москве, работал с семьями и трудными подростками в Иерусалиме, написал книгу, а сейчас проводит индивидуальные и публичные консультации, выступает в авторских теле- и радиопередачах.

Мы в AdMe.ru прослушали лекции и эфиры Михаила, и его подход к педагогике нас заинтересовал.