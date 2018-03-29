20 простых, но важных истин о воспитании, о которых без прикрас рассказал папа маленькой девочки

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Папы, обожающие своих дочерей, вызывают умиление у интернет-пользователей по всему миру. Майкл Митчелл (Michael Mitchell) уже несколько лет ведет блог Life to Her Years, где собирает советы и правила для таких же отцов, как он сам. Майкл превратил подход к отцовству в жизненную философию, и его примером вдохновились тысячи людей из разных стран.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные советы по воспитанию детей от Майкла Митчелла, которые хочется воплотить в жизнь прямо сейчас.

1. Позволяй ей кататься на своих плечах. Это настоящая магия

Делай это сейчас, пока у тебя сильная спина, а твоя дочь все еще крошечная.

2. Будь ее героем

Ей понадобится твоя поддержка снова и снова, всю ее жизнь. Она вырастет и будет искать героя. Возможно, им станешь ты. Для этого не обязательно иметь красный плащ и синее трико.

3. Скажи ей, как она красива

Говори это снова и снова. Когда-нибудь модные журналы или Голливуд попытаются убедить ее в обратном.

4. Наслаждайся каждым мгновением рядом с ней

Сегодня она ползает по дому в подгузниках, а завтра ты передаешь ей ключи от машины, и, прежде чем ты заметишь, она отправится завоевывать мир. Когда-нибудь, болтая со своим стариком, она будет вспоминать этот момент. Береги его, он бесценен.

5. Возьми ее с собой на рыбалку

Скорее всего, она будет извиваться сильнее, чем червяк на крючке. Это нормально.

6. Обнимай ее

Мало что способно утешить плачущую маленькую девочку лучше, чем плечо ее отца. Никогда не забывай об этом.

7. Всегда будь рядом с нею

Для того чтобы быть вместе, не нужно другой веской причины, кроме вашего желания. Будь искренне заинтересован в вещах, которые ее волнуют. Ей нужно, чтобы отец участвовал в ее жизни на каждом этапе.

8. Однажды настанет день, когда она попросит щенка

Не думай об этом. По крайней мере один раз в жизни просто скажи «да».

9. Она такая же умная, как любой мальчик

Убедись, что она это знает.

10. Да, ты выглядишь глупо, когда играешь с нею

Но все равно делаешь это, ведь ей это так необходимо.

11. Когда она научится целовать, она будет пытаться целовать все твое лицо

Поощряй такую практику.

12. Она всегда будет с нетерпением ждать твоего возвращения домой

Не задерживайся.

13. Позволь ей подержать руль

Она всегда будет помнить, что папа позволил ей «порулить».

14. Никогда не пропускай ее день рождения

Через 10 лет она не вспомнит, что именно ты ей подарил. Но она будет помнить, если тебя не было рядом.

15. Интеллект поможет ей добиться в жизни гораздо большего, чем красота

Убедись, что она знает об этом.

16. Научись доверять ей

Когда она станет старше, постепенно давай ей больше свободы. Она превзойдет все твои ожидания.

17. Помни, она, как бабочка, однажды расправит крылья и улетит

Наслаждайся годами, пока она еще «гусеница».

18. Не волнуйся насчет подарков на день рождения и Рождество

Подари ей впечатления, которые вы сможете разделить на двоих.

19. Возьми ее в поход

Покажи ей огромный мир. Наблюдай за ее глазами, полными удивления, когда она впервые увидит красоту широких открытых пространств.

20. Отцовство — твоя главная задача

Любимая команда, карьера, телевизор и увлечения никуда от тебя не денутся. А вот дочь вырастет и однажды упорхнет от тебя во взрослую жизнь. Подумай о приоритетах, распределяя свое время.

А вот и сам автор блога Майкл Митчелл и его очаровательная дочка

Какие истины вы взяли бы себе на вооружение? Какие пункты добавили бы в этот список, посвященной отцовской любви?