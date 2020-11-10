20+ человек, которым надоело комплексовать из-за недостатков, и они решили поработать над собой

Когда люди хотят что-то изменить в своей жизни, например похудеть, они следуют сиюминутному порыву, но его всегда мало, ведь оптимизм угасает, а проблема остается. Сообразив, что цель не так уж и близка, проще всего бросить все и вернуться на исходную. Как решить проблему снижения мотивации, ученые и психологи пока не придумали, но предложили альтернативный вариант — пробовать новые поведенческие стратегии и не впадать в уныние в случае провала. Попытаться побороть сформировавшиеся привычки, каждый день делать что-то новое и непривычное и помнить о конечной цели.

АdMe.ru вместе с теми, кто взял контроль над своей жизнью, поможет вам с мотивацией, пусть и на короткий срок. Ну а дальше все в ваших руках.

«Я была очень застенчивой и неуверенной. Забота и любовь к себе могут изменить до неузнаваемости»

«Борюсь не только с весом, но и с мышлением девушки слева. Такой образ жизни временами сложен, но стоит того»

«Со 122 до 54 кг. Я поняла, что изменение внешности не влияет на внутренний мир. Повышение самооценки — это отдельная работа»

«Лицо слева — результат, когда человек ни в чем не знает меры. Второе фото — сегодня. Я поняла, что должна заботиться о себе с тем же рвением, с которым забочусь о других»

«Мои успехи за 9 месяцев — минус 21 кг и подросший офисный цветок»

«Первый снимок был сделан в марте 2019 года, второй — сегодня»

«Минус 45 кг. Приятно знать, что есть люди, которые проходят через те же трудности, что и ты. Я безумно уважаю всех, кто пытается стать лучше»

«Минус 32 кг. В чем секрет? Исключила факторы, которые ускоряют процесс приема пищи»

«Для меня это был просмотр телевизора во время ужина. И еще: ешьте медленно, чтобы понять, когда насытились».

«От ситуации, в которой я едва мог ходить, до обретения свободы и возможности воплощать свои мечты. Еще многого нужно достичь»

«Разница между фото — 4 года. Раньше надо мной издевались, а теперь некоторые из тех хулиганов зовут на свидание»

28 месяцев спустя

«Разница между фотографиями — примерно 1,5 года. Я отказалась от вредных привычек»

«Год назад я начала правильно питаться и ходить в спортзал. Большую часть веса потеряла, когда записалась на занятия самообороной. Что действительно помогло, так это постановка целей. В какой-то момент я застряла на определенном весе, но не стала психовать. Просто стала много пить и больше отдыхать, высыпаться, и это сработало».

«Иногда мне вновь кажется, что я выгляжу как та девушка слева. Очень полезно размещать рядом старые и новые фото»

«Прогресс за 13 месяцев. Медленно, но уверенно иду к цели»

«Я с трудом узнаю себя на фото слева. Сбросила 27 кило»

«Пытаюсь привести себя в форму, чтобы выйти замуж за лучшего друга в январе»

«Я в 2012 году и в 2020-м. Раньше меня принимали за мальчика, а теперь я счастливая девчонка, какой и хотела быть»

«Это два совершенно разных человека физически и морально. Жизнь для меня действительно началась заново в 40 лет. Я чувствую себя потрясающе»

«Такое чувство, что я старею задом наперед»

46 кило спустя

«Старалась сохранять мотивацию и избегать привычной еды. Итог — 91 кг за 3,5 года»

«Поменяла прическу, обзавелась контактными линзами, вылечила кожу и похудела»

«На фото моя жена. Это лучшая трансформация, которую я когда-либо видел. Но я абсолютно предвзят»

«Вот мотивация понедельника: если я могу это сделать, то сможет любой. Не сдавайся!»

«Я сбросила 64 кг. Меня даже бывшие соседи не узнают!»

«Похудела на 22 кг. Я сама себя с трудом узнаю»

«Одинаковый вес, но совершенно разный состав тела»

«У меня появилась шея!»