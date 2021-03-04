20 человек, которые решились на пластическую операцию и стали выглядеть потрясающе

Некоторые люди считают, что перемены не сулят ничего хорошего, и очень их боятся. Другие же рады даже мелким изменениям вроде покупки новой машины или дивана. Но бывают перемены настолько немыслимые, что окружающие теряют дар речи. Решиться на них очень непросто. Это можно увидеть на примере людей, которые набрались храбрости полностью изменить свою внешность. Их попросили поделиться фотографиями до и после своей трансформации.

AdMe.ru показывает вам фотографии этих смелых людей, которые хотят нам напомнить, что мы всегда можем изменить в себе то, что нам не нравится.

1. «До и спустя 2 недели после септоринопластики. Не ожидала, что так полюблю свои ноздри»

2. «Я снял брекеты спустя 3 года. Было нелегко смотреть на старые фотографии, где я улыбаюсь и видны зубы»

3. «Через 17 дней после двойной операции на челюсти. Восстановление было тяжелым, но я ни о чем не жалею»

4. «Теперь я ощущаю себя другим человеком»

5. «Через 2 года после септоринопластики»

6. «Сегодня ровно 9 месяцев, как я в деле»

7. «Это я через 5 месяцев после операции: двойная операция на челюсти + гениопластика + септопластика. Я так довольна результатами!»

8. «На 2-й день после пластики сангапури. Все еще опухшее, но мне нравится, как идут дела!»

9. «Весь колледж я носила брекеты, так что да, теперь все здорово!»

10. «6 месяцев после операции по увеличению подбородка и субментопластики»

11. «Наконец-то я созрела разместить здесь свои фото до и после ринопластики. Фото было сделано вчера, через 14 дней после операции»

12. «Спустя год после двойной операции на челюсти в Великобритании»

13. «Подбираюсь к своей цели!»

14. «До и после гениопластики и ринопластики»

15. «Через 10 недель после операции на верхней челюсти»

16. «Через 10 дней после операции»

17. «Снова в брекетах...»

18. «2 недели после операции, до и после. Это не профессиональные фотографии, и я еще сильно опухшая»

19. «8 недель после операции. Операция на нижней челюсти + скользящая гениопластика, до и после»

20. Ринопластика