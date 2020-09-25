19 вроде бы обычных вещей, которые по карману лишь тем, у кого денег куры не клюют
Американский экономист, социолог Торстейн Веблен в своей книге «Теория праздного класса» отметил одну особенность человеческой психологии: чем дороже товар, тем сильнее состоятельные люди хотят его приобрести. Ведь зачастую они совершают те или иные дорогие покупки не от нужды, а потому что это считается модным и значимым среди людей их класса и элиты. Это называется демонстративное потребление. Ведь только супербогатый человек спокойно спустит $ 33 тыс. на чемоданчик для перевозки любимого напитка или купит диван за $ 95 тыс.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие товары класса люкс доступны лишь тем, кто в деньгах буквально купается. Причем мы выбирали не те предметы, которые инкрустированы бриллиантами и разными драгоценными камнями, а только те, у которых существуют дешевые аналоги.
Рулетка от Tiffany & Co., $ 1 275
Диван от нидерландского дизайнера Марселя Вандерса, $ 95 500
Бархатная подушка с вышивкой от Gucci, $ 1 250
Еще одна подушка, только от Chanel, $ 1 245
Обложка для блокнота от Louis Vuitton, $ 590
Копилка от Tiffany & Co., $ 2 000
Комплект вешалок (10 шт.) от Balenciaga, $ 180
Чемодан для перевозки любимого напитка и 4-х бокалов от Louis Vuitton, $ 33 500
Подставка для журналов от Fornasetti, $ 2 079
Коллекционная фигурка с камуфляжным принтом от Readymade, $ 3 950
Настольный футбол от Louis Vuitton, $ 87 500
Йо-йо от Tiffany & Co., $ 325
Стул Chiavari с вышивкой от Gucci, $ 2 600
Бамбуковая рамка для фотографий от Lorenzi Milano, $ 1 174
Надувная подушка от Versace, $ 195
Дорожный футляр для духов от Louis Vuitton, $ 545
Нарды от Alexandra Llewellyn, $ 19 242
Шкатулка от Fendi, $ 5 600
Кабель AUX от DIGIPOWER, $ 246 467 (+ $ 1 200 за доставку)
Примечательно, что новый спортивный автомобиль Ferrari Portofino стоит дешевле этого кабеля.
Если бы на вашем банковском счету были миллионы, вы бы стали покупать себе похожие люксовые товары? Или потратили бы их на что-нибудь другое?