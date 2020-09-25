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19 вроде бы обычных вещей, которые по карману лишь тем, у кого денег куры не клюют

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Американский экономист, социолог Торстейн Веблен в своей книге «Теория праздного класса» отметил одну особенность человеческой психологии: чем дороже товар, тем сильнее состоятельные люди хотят его приобрести. Ведь зачастую они совершают те или иные дорогие покупки не от нужды, а потому что это считается модным и значимым среди людей их класса и элиты. Это называется демонстративное потребление. Ведь только супербогатый человек спокойно спустит $ 33 тыс. на чемоданчик для перевозки любимого напитка или купит диван за $ 95 тыс.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие товары класса люкс доступны лишь тем, кто в деньгах буквально купается. Причем мы выбирали не те предметы, которые инкрустированы бриллиантами и разными драгоценными камнями, а только те, у которых существуют дешевые аналоги.

Рулетка от Tiffany & Co., $ 1 275

© tiffany

Диван от нидерландского дизайнера Марселя Вандерса, $ 95 500

© louisvuitton

Бархатная подушка с вышивкой от Gucci, $ 1 250

© luisaviaroma

Еще одна подушка, только от Chanel, $ 1 245

© farfetch

Обложка для блокнота от Louis Vuitton, $ 590

© louisvuitton, © louisvuitton

Копилка от Tiffany & Co., $ 2 000

© tiffany

Комплект вешалок (10 шт.) от Balenciaga, $ 180

© grailed

Чемодан для перевозки любимого напитка и 4-х бокалов от Louis Vuitton, $ 33 500

© louisvuitton

Подставка для журналов от Fornasetti, $ 2 079

© farfetch

Коллекционная фигурка с камуфляжным принтом от Readymade, $ 3 950

© farfetch

Настольный футбол от Louis Vuitton, $ 87 500

© louisvuitton

Йо-йо от Tiffany & Co., $ 325

© tiffany

Стул Chiavari с вышивкой от Gucci, $ 2 600

© farfetch

Бамбуковая рамка для фотографий от Lorenzi Milano, $ 1 174

© farfetch

Надувная подушка от Versace, $ 195

© farfetch

Дорожный футляр для духов от Louis Vuitton, $ 545

© louisvuitton

Нарды от Alexandra Llewellyn, $ 19 242

© farfetch

Шкатулка от Fendi, $ 5 600

© farfetch

Кабель AUX от DIGIPOWER, $ 246 467 (+ $ 1 200 за доставку)

© amazon

Примечательно, что новый спортивный автомобиль Ferrari Portofino стоит дешевле этого кабеля.

Если бы на вашем банковском счету были миллионы, вы бы стали покупать себе похожие люксовые товары? Или потратили бы их на что-нибудь другое?

Фото на превью amazon
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