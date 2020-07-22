19 эффективных уловок, которые подцепят на психологический крючок даже самого угрюмого собеседника
Представим ситуацию: перед вами человек в ужасном настроении. А вам от него что-то нужно: чтобы он купил ваш товар, поставил подпись или отправил посылку. Чтобы растопить лед в общении, можно воспользоваться действенными фишками.
AdMe.ru выловил из моря коммуникационных трюков эффективные уловки, благодаря которым можно добиваться от собеседника того, что вам нужно, и быть мастером общения.
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Возможно, правы те, кто задаривает сладостями сильных мира сего. И дело не только в проявлении внимания к человеку. Оказывается, сладкая пища — это не только вкусно, но еще и полезно для социальной коммуникации. Сладости снижают уровень стресса. Поэтому стоит запастись вкусностями, и если вы чувствуете, что в воздухе повисло напряжение, то предложите съесть что-то сладкое, а затем наблюдайте, как изменится отношение и реакции собеседника.
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Идея бизнес-ланча и совместных ужинов с деловыми или любовными партнерами становится более понятной, когда знаешь, что совместная трапеза способствует теплым взаимоотношениям и сотрудничеству. Разделяя пищу с кем-то, мы включаем его в круг близких нам людей.
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Психолог и писатель Дейл Карнеги сказал: «Имя — самый сладкий и важный звук на любом языке». Люди любят слышать свои собственные имена. Согласно недавним исследованиям, когда мы слышим или видим собственное имя, происходит активация мозга. Произнесите имя собеседника, прочитайте на бейдже или вывеске имя менеджера, и незнакомец сразу к вам расположится. Не зря нам так приятно, когда в кофейне нас называют по имени, отдавая заказанный кофе.
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Если вы хотите расположить к себе человека при беседе, слегка наклонитесь в его сторону. Это поможет создать доверительную атмосферу, и собеседник будет ощущать, что вы хотите общаться и вам это интересно. Напротив, если вы отклонитесь назад, может сложиться впечатление, что вы неодобрительно настроены по отношению к человеку и желаете поскорее закончить разговор.
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Незаметно прикоснитесь к человеку — к примеру, подавая что-либо, дотроньтесь ладонью до его руки. Такое прикосновение поможет расположить человека к себе. В Университете Миссисипи был проведен эксперимент, который показал, что те официантки, которые незаметно касались плеча или руки клиента, получали больше чаевых.
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Убедитесь, что у вас с собеседником глаза расположены на одном уровне. Например, если вы пришли куда-то и человек сидит, найдите возможность тоже сесть. Не стоит смотреть на кого-то свысока. В прямом смысле слова.
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Если вам предстоит непростая беседа, где нужно до кого-то донести мысль, что он поступил неправильно или допустил серьезную ошибку, можно применить правило 3:1. То есть 3 позитивных аргумента и 1 негативный. Так беседа не станет похожей на то, что вы кого-то отчитываете или тыкаете носом в промахи.
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Когда вы понимаете, что человек не станет прислушиваться к вашим собственным аргументам, переложите ваши мысли в уста авторитетов. Скажите, что вы это прочитали в одной книге, услышали на одном семинаре или ваш босс, умнейший человек, как-то вам подсказал одну умнейшую мысль.
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По словам исследователей, мы склонны любить людей, которые имеют схожие с нами выражения лица, манеры и позы. Вы можете воспользоваться «эффектом хамелеона». Он возникает, когда люди повторяют язык тела собеседника. Часто это происходит неосознанно. «Эффект хамелеона» зафиксировали в 1999 году исследователи из Нью-Йоркского университета. Суть проведенного ими эксперимента заключалась в том, что люди общались в паре, а один из собеседников специально подражал или не подражал языку тела другого. Испытуемые чаще называли более приятными собеседниками тех, кто имитировал их собственное поведение.
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Будьте проще. Специальные термины и сложные конструкции могут заставить собеседника чувствовать себя неуютно. Или заставят его уснуть. А если он не знает их значения, то попросту будет ощущать себя глупым. Так что вместо «техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества, выдающее направленный поток нагретого воздуха» лучше просто сказать «фен». Если какой-то термин все же необходимо употребить, сразу стоит пояснить, что это загадочное слово означает.
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Помните выражение «Краткость — сестра таланта»? Ученые подтверждают справедливость этого утверждения. Человеческий мозг может удерживать в фокусе внимания только 4 вещи одновременно. Поэтому приводить сотню аргументов и в течение 10 минут упорно что-либо доказывать, возможно, не стоит. Все равно собеседник мало что запомнит из вашей даже очень хорошо подготовленной и отрепетированной речи.
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Если человек вам неприятен, но вам нужно чего-то от него добиться, то на помощь придет особый трюк, который психологи называют взаимностью симпатий. Когда мы думаем, что нравимся, мы тоже начинаем испытывать симпатию. Поэтому можно вести себя так, словно этот человек не вызывает у вас негатива. Вероятно, вскоре хорошее к нему отношение станет не вымышленным, а реальным.
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Начинайте высказывание с «я» вместо «вы». Сравним два предложения: «Вы хорошо поработали» и «Я ценю, что вы так много сил вложили в эту работу». Когда вы начинаете фразу с «вы», может сложиться впечатление, что вы будто судите, а не хвалите. Лучше начать с «я». Но не маскируйте негативные эмоции с помощью этой конструкции. «Я ценю, что вы наконец-то вспомнили, как вывозить мусор» — не лучшая фраза для выстраивания теплых взаимоотношений.
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Лучший способ испортить беседу — сказать «ты не прав». Проявляйте уважение к мнению другого человека. Можно сказать о неправоте собеседника обходными путями. При этом, если вы неправы, признайте это быстро и решительно.
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Есть мнение, что при выборе между употреблением существительного и глагола стоит предпочесть существительное. Вместо «Не могли бы вы мне помочь?» можно сказать «Я буду благодарен, если вы станете моим помощником». Объясняется это тем, что людям важно ощущать принадлежность к какой-либо группе. И эта общность создается с помощью существительных.
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Начните разговор с фразы или вопроса, на которые собеседник сможет ответить «да». Это позволит начать ваш диалог по-дружески. Однажды согласившись с вами, человек, вероятно, будет настроен согласиться и с последующими вашими предложениями, идеями или просьбами.
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Контролируйте эмоции. На нас сильно влияет настроение других. В исследовательской работе Университета Огайо и Гавайского университета специалисты доказали, что мы не просто подражаем движениям и выражению лица других, но и считываем их эмоции. Так что, если вы хотите заложить фундамент для хороших отношений в беседе с кем-либо, настройтесь на позитивную волну, и тогда собеседнику останется лишь вас отзеркаливать. Поэтому, если перед вами находится агрессивный человек, постарайтесь контролировать эмоции и не погружаться в агрессию. Тогда есть шанс вывести поток беседы в позитивное русло.
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Кстати, важнее показать эмоции лицом, а не голосом. В одном эксперименте людям предложили определить эмоции некой женщины. Испытуемые прослушали 3 записи ее голоса — с негативным, нейтральным и позитивным посылом — и посмотрели фотографии женщины с теми же эмоциями. В итоге испытуемые правильно определяли эмоции на 50 % чаще по фотографиям, чем по голосу.
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В исследовании о лингвистических трюках, которые помогут договориться с кем угодно о чем угодно, предлагается такой прием. Чтобы добиться чего-либо от другого человека, начинайте не с просьбы: во-первых, расскажите ему, что он получит от вашего предложения, а уже после этого переходите к тому, что именно от человека требуется.
Какими психологическими трюками вы пользуетесь, чтобы расположить к себе собеседника?