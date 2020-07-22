19 эффективных уловок, которые подцепят на психологический крючок даже самого угрюмого собеседника

Убедитесь, что у вас с собеседником глаза расположены на одном уровне. Например, если вы пришли куда-то и человек сидит, найдите возможность тоже сесть. Не стоит смотреть на кого-то свысока. В прямом смысле слова.

Если вам предстоит непростая беседа, где нужно до кого-то донести мысль, что он поступил неправильно или допустил серьезную ошибку, можно применить правило 3:1. То есть 3 позитивных аргумента и 1 негативный. Так беседа не станет похожей на то, что вы кого-то отчитываете или тыкаете носом в промахи.

Когда вы понимаете, что человек не станет прислушиваться к вашим собственным аргументам, переложите ваши мысли в уста авторитетов. Скажите, что вы это прочитали в одной книге, услышали на одном семинаре или ваш босс, умнейший человек, как-то вам подсказал одну умнейшую мысль.