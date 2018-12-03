19 фото о том, как мы приукрашиваем жизнь в соцсетях

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В социальных сетях многие пытаются быть лучше, чем они есть на самом деле. Люди редактируют свои фото и выкладывают только те снимки, на которых можно увидеть исключительно здоровую еду или их забавных домашних любимцев. Складывается впечатление, что ваши друзья и знакомые только отдыхают и радуются жизни. Хотя на самом деле эти фото совсем не иллюстрируют их настоящую жизнь.

AdMe.ru собрал 19 фото, которые показывают, что стоит за «идеальным» фото в соцсетях.

19. Вот на что мы готовы ради хороших фото

18. «В попытке сделать хорошее фото с собакой»

17. Стараемся быть идеальной семьей

16. Соблюдаем диету

15. Любим друг друга

14. Парень-мечта vs. Реальный парень

13. Проводим день на пляже

12. «Наши милые домашние животные как они есть»

11. Самый аккуратный человек

10. «Наконец научилась плавать на надувном единороге!»

9. «Любящая парочка»

7. Что скрывается за идеальной кожей?

6. Как мы на самом деле обнимаемся

5. Когда ты знаешь свой удачный ракурс

4. Даже путешествие можно отредактировать

3. Идеальный макияж

2. Аппетитный и полезный завтрак

1. Когда никто не смотрит, процедуры красоты выглядят так

Ну что, какое фото впечатлило вас больше всего? Может, в каком-то вы узнали себя? Расскажите в комментариях!