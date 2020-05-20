18 суровых истин, в которых мы боимся себе признаться
Мы привыкли годами жить с устоявшимися постулатами, не подвергая их проверке, и порой не решаемся взглянуть в глаза суровой реальности. Но с опытом появляется критический взгляд на многие вещи и, как следствие, независимость от чужого мнения. И в глубине души практически каждый из нас приходит к осознанию того, что, как подметил автор «Мастера и Маргариты», «правду говорить легко и приятно». Хотя бы самому себе.
AdMe.ru признателен людям, которые не боятся открыто высказывать непопулярные истины. А бонус в конце статьи покажет, что внутри большинства взрослых по-прежнему живет ребенок.
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Не всегда удается сохранить отношения со старыми друзьями. Но это не означает, что вы не сможете встретить новых друзей на своем пути. © viking162 / Reddit
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Нам нравится думать, будто лишь малое число людей могут творить жуткие злодеяния. Но истина в том, что мы все способны на это при соответствующих обстоятельствах. © viktor72 / Reddit
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Хватит говорить маленьким девочкам: «Он обижает тебя, потому что ты ему нравишься». Во-первых, это неправда, маленькие мальчики не пытаются довести до слез девочек, которые им нравятся. Во-вторых, такая установка приводит к тому, что в будущем женщины вступают в отношения с абьюзерами, будучи уверенными, что те их по-настоящему любят. © Solid-Turnip / Reddit
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Люди должны изобличать изменников. Говорят, это не ваше дело, но, если честно, я был бы признателен, если бы кто-то, кто узнал, что мой партнер мне изменяет, сообщил мне об этом. Так я смог бы двигаться дальше, вместо того чтобы жить в блаженной лжи, которая может длиться годами, и тратить свое время впустую. Замалчивание идет на пользу только тому, кто изменяет, и позволяет ему продолжать лгать. © Matcha_Mochii / Reddit
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Мне всегда казалось странным, что люди задаются вопросом, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. В этом вопросе есть смысл, только если вы считаете, что Вселенная лучше обращается с «хорошими» людьми. Как будто цунами ударяет только в дома «плохих» людей. Цунами, торнадо и землетрясению плевать, какой вы хороший. Плохие вещи случаются со всеми. © jonnysteps / Reddit
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Иногда проблема в отношениях — это ТЫ САМ. И если люди раз за разом с тобой расстаются, то вполне возможно, что это происходит по твоей вине. Даже если ты так не думаешь. © xianaa / Reddit
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Чересчур позитивные люди чертовски раздражают. Я терпеть не могу людей, которые пытаются все обратить в позитив. Иногда люди жалуются на что-то, потому что ситуация у них действительно кошмарная. Иногда поныть — это полезно. © deleted / Reddit
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Наличие ребенка не делает вас автоматически мудрее в вопросах воспитания детей. Я ненавижу фразы «материнский инстинкт» или «не говорите мне, как воспитывать моего ребенка». Я знаю многих родителей, которые верили, что делают все возможное для своих детей, но наносили им ужасный вред. Может быть, вам стоит прислушаться, ведь вы, как и все люди, совершаете ошибки. Никто не приобретает дар воспитания детей в момент рождения ребенка. Мы должны дать родителям право признаться в том, что они не имеют ни малейшего понятия о том, что и как должны делать. © DangoPlango / Reddit
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Давать подсказки — одна из самых раздражающих вещей, которые только можно придумать. Почему люди чувствуют необходимость превратить разговор в маленькую игру? Если тебе есть что сказать, то скажи. Не заставляй меня пытаться распознать твои дурацкие сигналы. Жизнь — это не фильм, в который нужно добавить немного тайны и напряженности, и не романтическая комедия, чтобы говорить о своих чувствах намеками. © TheCrowsNestTV / Reddit
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Некоторых людей просто нельзя спасти. Вы можете дать им какие угодно преимущества, а они так же отбросят их, и вы ничего не сможете с этим поделать. © IfTimeCouldDie / Reddit
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Многие люди считают, что вы должны любить своих родителей, просто потому что это семья, потому что они привели вас в этот мир. Я не верю, что это так. У каждого свой опыт, и никого нельзя принуждать к любви в благодарность за появление на свет. Это вредно и неправильно. © Hindpaws / Reddit
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Тот факт, что вы слушаете менее популярную музыку, не означает, что ваши вкусы лучше. Я не выношу рэп, но я не становлюсь лучше только от того, что слушаю хардкор-панк. Рэп — это тоже музыка, и у нее есть свои технические аспекты. © Pottatothegreat1985 / Reddit
- Тяжелая работа не всегда окупается. © y_notavailable / Reddit
- Утверждение о том, что люди активно защищаются только в том случае, когда они действительно виноваты в содеянном, — полная ерунда. Почему-то считается, что люди должны оставаться рациональными и спокойными, когда их обвиняют в том, чего они не делали. Особенно если это серьезные обвинения. © DearSheepherder / Reddit
- Красота влияет на то, как люди обращаются с другими людьми. © NakedKittyAlucard / Reddit
И в качестве бонуса предлагаем вам мнение, с которым трудно не согласиться
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Было бы круто, если бы сделали игровые площадки для взрослых, чтобы мы могли повеселиться, как в детстве. И сама площадка со всеми штуковинами была бы побольше, чтобы люди понимали, что она только для взрослых. И можно было бы заказать напитки. © Echos_myron123 / Reddit
С какими пунктами вы согласны? Расскажите, к каким неоднозначным мнениям приходили вы.
Фото на превью Matcha_Mochii / Reddit