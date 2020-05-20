18 суровых истин, в которых мы боимся себе признаться

Люди должны изобличать изменников. Говорят, это не ваше дело, но, если честно, я был бы признателен, если бы кто-то, кто узнал, что мой партнер мне изменяет, сообщил мне об этом. Так я смог бы двигаться дальше, вместо того чтобы жить в блаженной лжи, которая может длиться годами, и тратить свое время впустую. Замалчивание идет на пользу только тому, кто изменяет, и позволяет ему продолжать лгать. © Matcha_Mochii / Reddit

Мне всегда казалось странным, что люди задаются вопросом, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. В этом вопросе есть смысл, только если вы считаете, что Вселенная лучше обращается с «хорошими» людьми. Как будто цунами ударяет только в дома «плохих» людей. Цунами, торнадо и землетрясению плевать, какой вы хороший. Плохие вещи случаются со всеми. © jonnysteps / Reddit