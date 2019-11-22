17 откровений от реальных владельцев брачных агентств о том, как на самом деле устроен рынок любви

26 5 34 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши родители воспитали в нас определенную модель поведения с противоположным полом. Но время изменилось, все наши представления об идеальном браке успели устареть и теперь не всегда срабатывают. Так, например, только для 2 % женщин важен социальный статус будущего партнера, мужчины ценят чувство юмора выше всех других качеств. Разобраться в любовной науке оказывается не так-то просто, и порой приходится обращаться к специалистам.

В эпоху тиндера и быстрых свиданий становится еще труднее найти «того самого». Поэтому мы в AdMe.ru решили узнать у владельцев брачных агентств их трюки и наблюдения, которые помогают создавать крепкие союзы.

Люди не могут найти себе пару просто потому, что у них закрыты глаза

Лучший способ найти спутника жизни — это потратить время на то, чтобы заглянуть внутрь, разобраться со своими ценностями, возможно, посетить психотерапевта. Чем лучше вы понимаете себя, тем легче вам будет привлечь нужного человека. © Brenda Della Casa

«Мне нравятся только стройные брюнеты», «мне нужна девушка до 25 лет» — часто слышу такие комментарии от своих клиентов и не устаю твердить: выходите за пределы своих стандартов, дайте шанс другим людям! Мистер кудрявые волосы может свести вас с ума — он тоже заслуживает свидания. Что плохого он сделал, кроме того, что родился с постоянной завивкой на голове? © Laura Bilotta

У женщин есть беспроигрышный способ, как понять, подходит ли новый знакомый чисто физиологически: просто позвоните ему. Если голос нравится, сразу хочется нафантазировать идеального мужчину, представить, как он говорит вам нежные слова, то смело идите на свидание. © Анатолий Алтухов

Прозвучит резко, но это правда: в реальной жизни не существует одного-единственного «того самого» . Вы можете встретить родственную душу, но со временем вы меняетесь и теряете точки соприкосновения. Поэтому если человек подходит вам сейчас, то это не значит, что так будет всегда. Возможно, в будущем вы изменитесь и встретите следующего «того самого». © Diana Dorell

. Вы можете встретить родственную душу, но со временем вы меняетесь и теряете точки соприкосновения. Поэтому если человек подходит вам сейчас, то это не значит, что так будет всегда. Возможно, в будущем вы изменитесь и встретите следующего «того самого». © Diana Dorell Большинство людей нанимают таких сватов, как я, потому что им трудно заводить новые знакомства. У них нет времени, они просто хотят быстренько встроить кого-то в свою жизнь. Мы часто думаем о совместимости как о способе заполнения пробелов. Например, «я гурман, поэтому человек, с которым я встречаюсь, должен любить готовить». Или «я не люблю ездить на общественном транспорте, поэтому человек, с которым я встречаюсь, должен владеть автомобилем». Но люди не пазлы. Всегда приходится чем-то жертвовать. © Laura Bilotta

Даже если человек понравился вам с первого взгляда, не спешите. Присмотритесь внимательнее, чтобы уберечь себя от разочарований

После кризиса у меня наплыв красивых женщин. Это бывшие любовницы, которых женатые мужчины больше не могут содержать. Я их называю доярками: встречаются сразу с несколькими и всех финансово доят. Таким пару найти сложнее всего. © Анатолий Алтухов

Я их называю доярками: встречаются сразу с несколькими и всех финансово доят. Таким пару найти сложнее всего. © Анатолий Алтухов Мужчины-игроки часто не бывают готовы к серьезным отношениям. Вычислить такого несложно: сначала он покажется слишком внимательным и дружелюбным, но потом будет выставлять четкие границы между вами. Такие мужчины всегда с удовольствием рассказывают о своих бывших и продолжают с ними общаться. © Sonya Schwartz

Часто клиенты приходят на встречу как на деловую сделку и подготавливают подробное «техническое задание» по поиску своего идеального партнера. Но это так не работает. Потому что отношения — это не шопинг, вы никогда точно не знаете, с каким человеком у вас промелькнет искра. Поэтому я пытаюсь узнать своего клиента как можно лучше, расспрашиваю его друзей, анализирую соцсети. Обычно они очень удивляются, когда мои предложения не совпадают с их представлениями о том, кто им нужен. © Exclusive Matchmaking

Поэтому я пытаюсь узнать своего клиента как можно лучше, расспрашиваю его друзей, анализирую соцсети. Обычно они очень удивляются, когда мои предложения не совпадают с их представлениями о том, кто им нужен. © Exclusive Matchmaking Если вы действительно понравились человеку, он скажет это на языке своих жестов. Тело посылает бессознательные импульсы, которые мы не всегда можем контролировать. К ним относится попытка отзеркалить вас, желание прикоснуться и уменьшить дистанцию, смех невпопад, широко распахнутые глаза и продолжительный взгляд, не до конца сомкнутые губы. © Olivia Surtees

Обычно я советую мужчинам избегать женщин, которых я называю цепкими. Они стремятся занять всю вашу жизнь, пытаясь провести каждый миг рядом. Они чрезвычайно навязчивы и заботливы. Это, вероятно, не будет беспокоить вас в начале отношений, но потом вы захотите сбежать. © Laura Bilotta

Они стремятся занять всю вашу жизнь, пытаясь провести каждый миг рядом. Они чрезвычайно навязчивы и заботливы. Это, вероятно, не будет беспокоить вас в начале отношений, но потом вы захотите сбежать. © Laura Bilotta Некоторые женщины так долго остаются в одиночестве, потому что продолжают быть «папиными принцессами». Они ждут от мужчин, что те станут носить их на руках, боготворить и восхищаться. Но на самом деле ваш папа не относился к маме как к королеве. У них были настоящие отношения со всеми взлетами и падениями, а маленькая папина принцесса этого просто не замечала. Это касается и мужчин: ваша спутница не обязана заботиться о вас и стирать носки, как это делала ваша мама. © Exclusive Matchmaking

Придирчиво выбирая спутника, не забывайте, что вас тоже оценивают

Мужчин отталкивают шумные женщины. Если вы хотите, чтобы он заметил вас, отойдите от толпы и побудьте в одиночестве. Для женщин же самыми отталкивающими характеристиками у противоположного пола являются прыщи, грязные ногти, метеоризм и отрыжка, отсутствие зубов, запах изо рта. © Валентина

Многие мои клиенты говорили, что сила женщины в ее слабости. Я им почти поверила, но это оказалось неправдой. Мужчины не прощают слабости: они либо перестают интересоваться женщиной, либо захотят использовать ее в своих целях, станут манипулировать. Строить крепкий, равный союз они готовы с сильной, уверенной в себе спутницей. © Татьяна Тасуева

Мужчины не прощают слабости: они либо перестают интересоваться женщиной, либо захотят использовать ее в своих целях, станут манипулировать. Строить крепкий, равный союз они готовы с сильной, уверенной в себе спутницей. © Татьяна Тасуева Успех знакомства может увеличиться на 55 %, если вы просто хорошо оденетесь. Женщины не меньше, чем мужчины, склонны оценивать партнера по привлекательности и ухоженности. Так что почистите ногти. Регулярно делайте стрижку. Подстригите свою бороду. Правильный уход и стиль хорошо передают ваш интеллект и внутренний мир. К тому же так вы будете чувствовать себя хорошо. Когда вы чувствуете себя хорошо, люди это замечают. © Laura Bilotta

Мужчины, как правило, подходят к девушке с целью получить ее номер телефона. Попробуйте перестроить свое мышление: вместо того чтобы подходить к женщине с намерением что-то у нее взять, идите с желанием что-то дать. Принесите ценность. Это возвысит вас в ее глазах. © Laura Bilotta

Одна женщина меня просто поразила. Ей 43 года, есть ребенок, не красавица. Начала встречаться с мужчинами, и буквально каждый хотел жениться! Спрашиваю, почему так, а они отвечали примерно одно и то же. Первое: «Она такая беззащитная!» (Ага, конечно, у самой бутики по всей Москве.) Второе: «Она смотрит на меня с восхищением, видит одни достоинства». И третье: «С первого же свидания начинает ненавязчиво заботиться». © Анатолий Алтухов

Спрашиваю, почему так, а они отвечали примерно одно и то же. Первое: «Она такая беззащитная!» (Ага, конечно, у самой бутики по всей Москве.) Второе: «Она смотрит на меня с восхищением, видит одни достоинства». И третье: «С первого же свидания начинает ненавязчиво заботиться». © Анатолий Алтухов Если вы боретесь за внимание женщины, не позволяйте себе попасть в ловушку «хорошего парня». Не срывайтесь по первому же ее зову, вам нужно проявить твердость характера и показать свою романтическую, спонтанную сторону. Если вы ведете себя как друг, то другом и останетесь. То же самое касается и женщин. Чтобы мужчина увидел вас в новом свете, покажите ему свою женскую сторону. Главное различие между платонической дружбой и романтическими отношениями — это физическое влечение; вам нужно создать желание. © Laura Bilotta

В конечном счете все специалисты сходятся в одном: нужно меньше концентрироваться на поиске мифического «единственного» и вместо этого искать кого-то, с кем вы совместимы и кто хорошо к вам относится. Согласны?