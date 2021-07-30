17 комиксов о том, как круто изменилась жизнь женщины всего за 20 лет

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2000-е подарили нам моду на велюровые спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, коричневый загар и «кукольный» макияж. Сегодня большинство трендов из нулевых вызывают лишь снисходительную улыбку и недоуменный вопрос: «Неужели все это было на самом деле?»

Нас в AdMe.ru посетила легкая ностальгия по «золотым» 2000-м. Мы решили наглядно показать, как изменилась жизнь женщин за прошедшие 20 лет.

«Копченый» загар остался в прошлом. Средства для автозагара сменились солнцезащитными кремами

Щипчики для бровей можно закинуть на дальнюю полку

Собаки модных пород больше не помещаются в сумочке — разве что в клетчатом бауле

Круглая челка больше не единственный вариант классной укладки

Лак на ногтях держится не 2 дня, а 3 недели. Мечта!

Индивидуальность стала важнее трендов

Дом стал еще и офисом

Модные параметры «90—60—90» канули в Лету

Идти по жизни смеясь гораздо удобнее, когда ноги не болят от каблуков

Разрешаем себе оставаться детьми

Качество сервиса стало выше, но не душевнее

Но некоторые вещи остались неизменными

Вместо упругих завитушек — свободные локоны

«Каскад» и стрижка «шапочкой» остались только на фотографиях

Иногда шопинг занимает не больше 10 минут

Кожаные куртки уступили место моделям oversize — зато тепло!

Мода по-прежнему не перестает удивлять