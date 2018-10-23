17 человек, которые за лишними сантиметрами скрывали настоящих красавчиков

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Уже многие годы в обществе стандартом красоты и здоровья считается нормальное телосложение без малейшего намека на полноту. И мы с уверенностью заявляем, что все люди на планете соответствуют этому стандарту. Просто некоторые нехотя скрывают свою идеальную фигуру за несколькими килограммами, а иногда даже и за десятками. Герои этой статьи решили больше ничего не скрывать и, попрощавшись с лишним весом, показали всему миру, что внутри они всегда были настоящими красавцами.

AdMe.ru нашел 17 похудевших человек, которые вдохновят всех, кто не может собраться с силами. А в конце мы покажем прогресс в похудении одного очень милого котика.

Эта девушка смогла похудеть со 100 до 60,8 кг за 4 года. Секрет прост: употребление не более 1 300 калорий в день и физическая нагрузка

Самодисциплина и мотивация помогли нашей героине всего за год скинуть 63,5 кг (со 109 до 45,5 кг)

У этой девушки последние 10 лет вес не опускался ниже 90 кг. На коллаже слева — 130 кг, справа — 89,8 кг.

Эта девушка счастлива впервые за последние 18 лет видеть на весах первую цифру «1». За год похудела с 320 фунтов до 199 (со 145 до 90 кг)

Этот парень смог избавиться от половины себя: всего за год похудел со 177 до 88 кг

Девушка гордится тем, что на днях смогла пробежать 16 км, хотя раньше даже один был ей не под силу. 2 года назад она весила 105 кг, сейчас — 62

20 месяцев понадобилось этой прекрасной даме, чтобы 143 кг превратились в 70

2,5 года — и от 62 лишних килограммов не осталось и следа

Шунтирование желудка и правильное питание помогли этой девушке меньше чем за год похудеть со 136 до 64 кг

Сбалансированная диета и физические упражнения — и 55 лишних килограммов остались в прошлом

За 2 года — минус 58 кг (со 128 до 70 кг)

Разница на фото — 55 кг (со 155 до 100 кг). Определенно, совершенно другой человек

5 лет назад ее вес был 126,5 кг. Сейчас — 67,5

За 4 года — минус 27 кг (с 86 до 59 кг). Вся фишка в сокращении употребления калорийной еды

Спустя 17 месяцев работы над собой (минус 45,5 кг) этот парень стал выглядеть на несколько лет моложе

Потрясающая трансформация тела, на которую понадобилось несколько лет (со 114 до 63,5 кг)

За 20 месяцев смогла сократить свой вес со 159 до 93 кг

Бонус: этот котик при весе 10,4 кг едва передвигался. Сейчас он может бегать, так как похудел до 5,9 кг