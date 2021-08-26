16 вещей, которые кажутся нам нормальными, но на деле это настоящий обман

Каждый из нас наверняка бывал в ситуации, когда был вынужден платить за какие-то привычные товары или услуги больше, чем рассчитывал. Сначала это нас возмущает, однако человек ко всему привыкает. И вот проходит какое-то время, и такие случаи кажутся нам нормальными: ну да, всем известно, что в аэропортах еда обычно дороже, а в магазинах продается одежда только стандартных размеров — что тут такого?

Мы в AdMe.ru частенько сами бывали в таких ситуациях. Поэтому сделали для наших читателей подборку комиксов, наглядно показывающих все то количество лжи, к которой мы так привыкли, что она уже кажется нам совершенно естественной.

1. Мы привыкли к тому, что наши интересы отслеживаются

2. Верим, что если выбрать любимую работу, то будем получать лишь удовольствие

3. Принимаем условия, навязанные другими

4. Почти смирились со стереотипом об идеальной фигуре

5. Тратим деньги на праздники, которые никому не нужны

6. Пускаем пыль в глаза другим, вместо того чтобы самим получать удовольствие

7. Нам стало казаться, что заморские продукты лучше тех, что привычны нам с детства

8. Смиренно платим за еду в аэропорту втридорога

9. Наивно ждем распродаж, чтобы сэкономить

10. Каждый раз ведемся на трюк маркетологов и скупаем ненужную и вредную мелочь на стендах возле касс

11. Свято верим наклейкам «био» и покупаем товары в 2 раза дороже

12. Хотим быть в тренде и каждый сезон обогащаем производителей одежды

13. Покупаем различные смеси и полуфабрикаты, надеясь, что с ними наши будни станут чуть легче

14. Дешево покупаем девайсы, к которым потом нужны расходники того же производителя, и в результате переплачиваем

15. Верим, что производители авто дарят нам полное гарантийное обслуживание по доброте душевной

16. До последнего надеемся, что в соцсетях сидят только просветленные гуру, которые научат нас жить правильно