15+ признаков, что близкий человек находится в опасности. А вы и не подозреваете об этом

Есть такое понятие, как «депрессия с улыбкой». Когда человек находится в обществе, он выглядит здоровым и счастливым, постоянно улыбается и в целом ведет себя как обычно. Понять, что что-то не так, можно, только если пристально наблюдать за ним: поддерживать вынужденное счастье довольно трудно, и маска довольства периодически может слетать с лица.

Рядовые трудности вызывают у человека в депрессии избыточные эмоции. Это происходит потому, что депрессивная личность не живет, а пытается пережить день. Чем больше проблем, даже мелких, тем в большее отчаяние она впадает.

Возникают проблемы с концентрацией внимания и памятью. Человеку становится трудно принимать решения.

Депрессия влияет на качество сна, и человек может жаловаться, что постоянно хочет спать, не спит ночью, спит очень много или, наоборот, очень мало.