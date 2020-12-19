15+ признаков, что близкий человек находится в опасности. А вы и не подозреваете об этом
Не все секреты мы можем доверить даже близким. Большинству людей стыдно признаваться в том, что у них есть проблемы: депрессия, абьюзивные отношения, большие долги или нервные расстройства. Но внимательный друг и без подсказок в состоянии заметить, что у дорогого ему человека происходит в жизни что-то не то.
AdMe.ru понимает, что нет универсальных проблем, а значит, и универсальных признаков. Тем не менее некоторые звоночки все-таки могут пролить свет на то, что в жизни вашего близкого человека происходит что-то неприятное.
Абьюзивные отношения
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Женщина резко толстеет или, наоборот, худеет. Такое может произойти из-за того, что она постоянно находится в стрессовой ситуации.
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Человек, который находится в абьюзивных отношениях, может внезапно бросить работу или учебу. Так партнер пытается ограничить свободу действий своей пассии.
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Абьюзеры любят завуалированно унижать своих жертв и часто делают это под видом шутки, порой прилюдно. Например, фраза «жирненькая ты моя» может быть далеко не невинным замечанием.
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Еще один признак — постоянное использование телефона. Например, женщина выбралась погулять с подругами и не выпускает устройство из рук. Стоит прийти сообщению, как она тут же начинает отвечать на него, а пропустив звонок, очень нервничает и тут же перезванивает. Вероятно, партнер контролирует ее.
Пищевое расстройство
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При длительном голодании кожа может покрыться белым пушком — это называется лануго. Пушок возникает на руках, груди, спине и лице. Так тело пытается сохранить температуру, когда не хватает калорий для естественного согревания.
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Может появиться внезапная придирчивость к еде. Особенно хорошо это заметно у подростков. Если ваш ребенок неожиданно решил стать вегетарианцем или отказаться от любимой пиццы, есть смысл более пристально за ним понаблюдать.
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Человек, страдающий пищевым расстройством, может не избегать общих посиделок в кафе или на кухне. Но во время еды он часто гоняет пищу по тарелке, раскладывает кусочки по краям, а иногда и вовсе отдает часть ее кому-то, кто сидит рядом. Нередки и ситуации, когда еда со стола перепадает домашнему животному.
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Готовить такие люди тоже любят и делают это охотно, но сами, как правило, не едят. Угощение достается домашним.
Депрессия
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Есть такое понятие, как «депрессия с улыбкой». Когда человек находится в обществе, он выглядит здоровым и счастливым, постоянно улыбается и в целом ведет себя как обычно. Понять, что что-то не так, можно, только если пристально наблюдать за ним: поддерживать вынужденное счастье довольно трудно, и маска довольства периодически может слетать с лица.
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Рядовые трудности вызывают у человека в депрессии избыточные эмоции. Это происходит потому, что депрессивная личность не живет, а пытается пережить день. Чем больше проблем, даже мелких, тем в большее отчаяние она впадает.
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Возникают проблемы с концентрацией внимания и памятью. Человеку становится трудно принимать решения.
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Депрессия влияет на качество сна, и человек может жаловаться, что постоянно хочет спать, не спит ночью, спит очень много или, наоборот, очень мало.
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Появляется медлительность: темп ходьбы замедляется, сборы становятся все более длительными, человек опаздывает на разные встречи.
Долги
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Тревожный звоночек — когда кто-то внезапно начинает пользоваться общественным транспортом, хотя имеет собственный автомобиль. Это может говорить об отчаянной попытке экономить на всем, на чем можно.
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Еще один красный флаг — это игнорирование звонков. Как на телефон, так и по домофону. Такое часто происходит, когда на человека вышли коллекторы.
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Человек с долгами часто живет не по средствам и тратит много денег на те вещи, без которых легко мог бы обойтись. Брендовую одежду, например, или технику. В зоне риска те люди, у которых недавно произошло нечто такое, что могло повлиять на бюджет. Например, свадьба, рождение ребенка, затяжной больничный или увольнение.
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Если проблемы с деньгами достигли пика, человек резко меняет финансовые привычки: сокращает расходы или, наоборот, увеличивает их.
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Разговоров о деньгах, даже чужих, такие люди избегают. Стоит кому-то в компании заговорить об инвестициях или покупке квартиры, как человек сразу же теряет интерес к беседе.
Какие признаки в поведении человека, попавшего в беду, замечали вы?