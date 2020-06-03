15 неудобных истин об отношениях, которые многие в упор не признают, а зря

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Романтические отношения — работа, результатом которой не всегда становится зарплата и бонусы по итогам года. Иногда партнеры ранят, причиняют неудобства или попросту разрывают связь. Порой причины неудач зарыты глубоко, но чаще всего построить гармоничный союз не получается потому, что кто-то из вас упускает из виду главное. Мы говорим об истинах, которые важно осознать, чтобы сохранить отношения или построить новые. Да, эти утверждения неприятные, но зато работают.

Мы в AdMe.ru изучили множество предостережений психологов, чтобы сделать подборку основных истин, которые ранят в самое сердце, но помогут сохранить психику, если в отношениях что-то пошло не так.

Возраст имеет значение

Многие связывают неудачи в любви с возрастом. Тогда может появиться желание сменить стиль в одежде, поведении или прическе, чтобы «остановить мгновение». Но попытка скрыть возраст не что иное как самообман, который быстро раскроется. Молодость неизбежно уходит, но взамен мы получаем опыт, навыки, прекрасные моменты и воспоминания. Для ощущения счастья психологи советуют жить собственной жизнью, включая и здравое восприятие прожитых лет. Для любви нет возрастной планки, а гармоничные отношения можно построить как в 20, так и в 40 или 60. Главное — быть собой и уметь этим наслаждаться.

Обиды не работают

Если вам кажется, что обидеться на человека — хороший способ изменить его поведение, то выберите другое средство. Дело в том, что люди по-разному реагируют на вещи, которые с ними происходят. Если один воспримет обиду как повод задуматься над своим поведением, то другой может вообще этого не заметить или отреагировать не так, как вам хотелось бы. При возникновении вопросов друг к другу психологи рекомендуют искренне поговорить — только это приносит реальный результат.

Если вам кажется, что вас не любят, — это правда

Мозг человека устроен таким образом, что большую часть действий и реакций тело выдает бессознательно. Ученые выяснили, что мозг в доли секунды анализирует происходящее, сравнивает с имеющимся опытом и выдает реакцию. Если это не первые отношения, то вы уже знаете, как проявляется любовь или нелюбовь. А значит, подсознательно реагируете правильно, но надеетесь, что ошибаетесь. Бывают исключения, но они скорее подтверждают правила. Если вас не любят — вы это поймете.

Вы притягиваете тех людей, которые наступают на больное

Нерешенные вопросы и проблемы зачастую могут сопровождать вас в любых отношениях. Если вы думаете, что вам попадаются, например, только бездельники, задайте себе вопрос: «Почему я хочу, чтобы такие люди появлялись в моей жизни?» Часто причиной бывают психологические травмы, обида на родителей или бывших партнеров, эмоциональная зависимость. Психологи подчеркивают: пока вы не разберетесь с внутренними причинами, по которым допускаете то или иное отношение к себе, вам будут попадаться именно такие люди, которые будут давить на больное.

Контроль не спасет от последствий

Отношения бывают непредсказуемыми. Никто не жаждет вдруг оказаться с разбитым сердцем, поэтому желание обезопасить себя естественно. Но иногда в стремлении к этому вы доходите до того, что берете под контроль действия и чувства партнера, пытаетесь их заранее исправить. Но это ни к чему не приводит. Не всегда те или иные поступки зависят от самого человека, иногда огромное значение имеют обстоятельства или события, предугадать которые невозможно.



Попытки взять под контроль отношения и направить их в желаемое русло не приносят пользы. Вы только тратите нервы и лишаете себя возможности наслаждаться настоящим.

Если человек вас раздражает — это не его вина

Если вас что-то раздражает в человеке, даже очень явное и очевидное, это не о нем. Это о вас. Поведение человека лишь подсвечивает проблемы и вопросы, которые вы задаете самому себе. По мнению психологов, в других людях раздражают те вещи, которые вы не принимаете в себе или не позволяете. Разберитесь с этим, прежде чем предъявлять претензии партнеру.

Вы не психотерапевт вашего партнера

Если ваш партнер не любит себя, насильно вы это не исправите. Психологи советуют оставить человека наедине с собственными проблемами — он сам разберется, когда (и если) этого захочет. Позаботьтесь о себе, особенно если вы это любите. Исправлять партнера не ваша работа. Также не выход подстраивать себя под запросы другого человека. Если проблемы в отношениях не решаются, возможно, это знак, что из них надо выйти.

Все врут

Это необходимо, чтобы поддерживать отношения. Мужчины зачастую врут о других женщинах. Иногда — чтобы сохранить мир. «Она выглядит красиво?», «У нее тело лучше, чем у меня?», «Тебе нравится ее грудь?» — на все эти ответы мужчина, скорее всего, ответит «нет», даже если на самом деле думает по-другому.

Многие находятся в отношениях не по любви

Как показывают исследования, большинство людей, которые в настоящее время состоят в отношениях, не вступали в них по любви. Они выбрали жизнь с партнером, потому что слишком боятся одиночества. Если вы почувствуете, что любовь прошла, не пугайтесь. Такое случается, и это абсолютно нормально. Оставаться с партнером или расстаться с ним — решать только вам. Ведь помимо любви в жизни есть масса не менее приятных моментов: увлечения, дружба, путешествия и многое другое. Займитесь собой, научитесь быть счастливыми самостоятельно, и тогда в вашу жизнь придет тот человек, с которым будет действительно комфортно.

Вы никогда не изучите другого человека настолько, чтобы читать его мысли

Если вам кажется, что после многих лет брака предугадать реакцию вашего супруга просто, — вам кажется. Даже если вы дружите 40 лет, даже если вы женаты 100 лет, вы никогда не сможете с точностью предугадать реакцию партнера. Каждый человек особенный. И это прекрасно. Дайте другим людям жить своей жизнью, и вы обретете настоящую свободу.

Чужая жизнь всегда лучше

Поднимите руки те, кто ни разу не интересовался жизнью бывших после расставания. Наверное, вы замечали, как меняется их жизнь в «лучшую» сторону: они больше путешествуют, становятся как будто счастливее и успешнее. Но дело в том, что к правде это может не иметь никакого отношения: расставшись с человеком, вы отрезали доступ к той части их жизни, что «не для публикации». Отдавайте себе в этом отчет. Интересоваться жизнью бывших нормально, но полученную информацию важно пропустить через фильтр реальности: если мы не видим чужие сложности и провалы, это не значит, что их нет.

Если вы в чем-то уверены, то будете находить подтверждение в людях

Работает это противоположно тому, как принято считать. Знаки вокруг — это последствия уверенности, а не наоборот. То есть если вы будете искренне уверенны, что мужчины — прекрасные повара (и для вас это интересно), то подсознательно обратите внимание именно на того, кто продемонстрирует склонность к готовке. Если же считать, что все женщины — транжиры, то подсознательно ваш глаз упадет именно на такую.

Вы разлюбите

На разных этапах отношений тело вырабатывает разный набор гормонов. После того как начальная стадия вожделения и влечения заканчивается, в кровь начинает поступать меньше дофамина и серотонина. В это время розовые очки спадут и вы увидите избранника таким, какой он есть. Если из-за химии изначально можно проигнорировать какие-то неприятные моменты в поведении или характере партнера (что делает 90 % людей), то позднее за это вы можете даже возненавидеть его. Наружу выйдут невыносимые привычки избранника, а конфликты станут появляться на ровном месте. Женщины более требовательны к тому, что они наденут в день своей свадьбы, чем к тому, за кого они выходят замуж. Поэтому будьте придирчивыми и взвешенными при выборе партнера. Ведь благодаря этому вы и через годы сможете оставаться в восторге от принятого решения.

Вам не помогут новые отношения

Если вам кажется, что за забором трава зеленее, — вам только кажется. Для того, чтобы привлечь правильного партнера, нужно инвестировать в себя, а для того, чтобы отношения были прекрасными, важно инвестировать в отношения. У вас может быть идеальная бизнес-идея, но если вы не будете заниматься ее развитием, то она перерастет в провальный бизнес. С отношениями так же: трава зеленее там, где ее поливают.

Вам не нужны отношения, чтобы быть счастливым (и вы уже ошиблись, если думаете не так)

Если вы думаете, что вам нужен другой человек, чтобы «дополнить» вас или осчастливить, то вы уже проиграли. Психологи подчеркивают, что такие мысли несправедливы и по отношению к тому человеку, на которого вы возлагаете эту ответственность. Учитесь быть счастливыми самостоятельно, или вы никогда не будете счастливы с другим человеком.