14 жизненных советов, которые я дала бы себе 16-летней, если бы вернулась в прошлое

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Меня зовут Инна. Если где-то существует «клуб анонимных самокопателей», меня, пожалуй, туда примут без очереди. Недавно прочла в публикациях Дюкского университета, что подростки до 16 лет могут мыслить рациональнее «молодых взрослых». Эх, мне бы в свое время добавить к такой суперспособности опыт — избежала бы многих ошибок и душевных метаний. Сейчас, в 32 года, письмо себе-подростку я не отправлю, но, анализируя череду «если бы», нахожу много полезного для нынешней жизни. Зачем нужно было учиться «продавать» себя, как бабушкины куры уберегли меня от хипстерских замашек, почему я принципиально не фыркаю на тверкающие попы.

Специально для AdMe.ru я погрузилась в свое прошлое и поразмышляла о «зачем», «как» и «почему», которые так были нужны мне в 16 лет, но дошли только к 32.

1. Взрослые ругают молодежь часто потому, что завидуют

Помню, как неприятно было слушать рассуждения старших о «снижении качества» нового поколения. Мол, раньше умная и воспитанная молодежь степенно гуляла по более зеленой траве. В мой адрес прямых обвинений не звучало, но я чувствовала неловкость. Ученые подтвердили: даже родители могут завидовать своим юным детям. О посторонних ворчунах и говорить нечего. Прогресс дает тинейджерам больше стартовых возможностей, слова «носогубки» и «морщины» еще не будоражат их сознание, смелые мечты не вытеснены рутиной — вот главные поводы для зависти. Что делать с этой информацией взрослому? Если вдруг раздражает компания подростков, стоит задать себе вопрос: «А они и правда настолько паршиво себя ведут? Может, я просто чувствую себя клушей на фоне их беззаботности?» Второй вариант, скорее всего, выиграет. Это поможет вовремя распознать свои комплексы и навести порядок в мыслях. Вместо «ходят в коротких шортах как про...» появится другой вывод: «16-летней попе такие шорты идут больше, чем моей».

2. Нормальные отношения не построить с парнем, которого нужно спасать, перевоспитывать и морально лечить

В 2000-х были популярны экранные образы плохишей и одиноких волков с непростой судьбой. Сюжеты многих романтических фильмов — видоизмененная сказка «Красавица и Чудовище»: главная героиня забывает о своих интересах, а взамен получает растаявшее сердце брутального парня. Такая схема перекочевала и в мои подростковые фантазии. Для реальной жизни это губительный сценарий. Манипулирование, вранье, обесценивание, эмоциональные качели (когда грубость сменяется широкими жестами) — поступки, присущие нарциссам и хроническим обидчикам. Такого партнера лучше избегать, а не перевоспитывать.

3. Держись подальше и от парня, который сам готов героически решать чужие проблемы

«Хороший партнер» и «рубаха-парень» — разные социальные роли. Миру, конечно, нужны альтруисты, но семью с ними лучше не строить. Вот главные причины: Желание «причинять добро» окружающим не всегда говорит о «хорошести» человека. Ученые выяснили, что альтруиста в какой-то мере можно сравнить с азартным игроком или сладкоежкой . Геройствуя, он подтверждает свою значимость и получает социальные поглаживания. Организм выдает порцию дофамина, серотонина и окситоцина — ради этого хочется совершать новые подвиги.

. Геройствуя, он подтверждает свою значимость и получает социальные поглаживания. Организм выдает порцию дофамина, серотонина и окситоцина — ради этого хочется совершать новые подвиги. Создав семью, благодетель фактически творит добро за счет домочадцев, но награды забирает себе. Время — ресурс дефицитный. Пока решаешь чужие проблемы, свои не рассасываются в воздухе: они либо копятся, либо перекладываются на плечи близких.

4. Отношения по расчету повышают вероятность счастья в личной жизни

В юности я думала, что брак по расчету предполагает лишь финансовую выгоду. Сейчас понимаю, что кроме материального положения партнера есть и другие факторы, требующие оценки. Например, совпадение жизненных целей, отношение к семейному бюджету и быту. «Бабочки в животе», «химия», любовь с первого взгляда — с них отношения можно начать, а вот дальше стоит перейти в режим «прагматик». Вопреки бушующим гормонам и вере в бесконечность чувств, важно сопоставить свои потребности с характером и привычками потенциального партнера.

5. Ленишься выщипывать брови? Ну и молодец!

Моя юность запомнилась модой на брови-ниточки. Конечно, я ей поддавалась (компромат в виде фото стыдливо прячу в альбомах). Впрочем, заядлой бровещипательницей я так и не стала: чем тоньше контур, тем больше внимания он требует. Лень победила, и я лишь слегка корректировала форму. Чуть позже в моду вошли более выразительные и густые брови. Женщины начали воскрешать то, что когда-то выдирали с корнем. Я похвалила себя за нежелание орудовать пинцетом раньше и сделала вывод: В любом возрасте не стоит усердствовать с перманентными «улучшениями» и процедурами, последствия которых малообратимы. Речь идет не только о бровях. Стандарты красоты могут меняться кардинально. Если какие-то выпуклости вдруг не соответствуют моде, лучше расслабиться и не спешить что-то себе накачивать или пришивать.

6. Помогай бабушке в деревне, и маркетологи не смогут запудрить тебе мозг

Некоторые мои знакомые — типичные «дети асфальта» — верят, что домашние (фермерские) продукты всегда лучше фабричных. По их мнению, домашнее — это продаваемое бабушкой на рынке, часто страшненькое на вид. Помогая родственникам в деревне, я узнала, как выглядит и откуда берется потенциальное содержимое холодильника. Жалею, что многие поручения выполняла на автопилоте, не вникая в суть процессов. А надо было. С возрастом такой опыт ценится все больше. Он не сделает человека экспертом по выбору фермерских и экологически чистых продуктов, но поможет игнорировать популярные мифы. Например, рассказы о «наколотых» кроликах, ведь речь, скорее всего, о прививках, без которых не обойтись. Полезно знать, что тощая курица, называемая домашней, может быть фабричной несушкой-пенсионеркой.

7. Школьные знания не бывают лишними. Без них становишься мишенью для обманщиков

Загружать мозг легче в юности, когда «оперативную память» не заняли цены на акционный рислинг и всякая бытовая ерунда. Любая информация может пригодиться. Хотя бы для того, чтобы в магазинах не быть лопоухим простачком. Себя-подростка я бы попросила больше внимания уделить урокам физики и химии. Сейчас было бы проще разбираться в составах продуктов и косметики. Дефицит знаний не поздно устранить хотя бы при помощи Google. Допустим, подруга пытается «подсадить» на бездрожжевой хлеб. Мол, выпечка на закваске полезна, а магазинная портит организм. Можно напомнить (себе и ей), что закваска в составе имеет грибы Saccharomyces cerevisiae. Как и хлебопекарные дрожжи. Прежде чем верить громким заявлениям маркетологов, стоит заглянуть хотя бы в «Википедию».

8. Выполнять бытовые поручения бывает проще, чем руководить процессом

В подростковом возрасте походы с мамой на рынок / в магазин могли вызывать раздражение. Ну сколько, мол, можно бродить? А когда распоряжаешься личным бюджетом и живешь отдельно, все больше понимаешь родителей. Чтобы организовать быт, мало взять в руки швабру и донести пакет с продуктами. Нужно постоянно держать в голове и обрабатывать информацию, а это изматывает сильнее, чем разовая уборка. Такие выводы можно транслировать на семейную жизнь в зрелом возрасте. Полноценная помощь партнера по дому — это не вынос елки в мае после сотни причитаний, а равноправное участие в планировании дел.

9. Дипломированный психолог и родитель — это не синонимы

У меня нет повода упрекнуть родителей в издевательствах или токсичных замашках, но раньше меня возмущала привычка отца предупреждать об опасности путем запугивания. Обычно он рассказывал историю о какой-то девочке, которая однажды поступила неправильно (играла со спичками, взбиралась на высокое дерево, прыгала через яму), а потом страдала от страшных последствий. Последствия были описаны в подробностях и красках. А отец просто помнил свое детство. С переломанными в играх конечностями, взрывоопасными веществами, прыжком со 2-го этажа ради спасения от стоматолога. Вот он и оберегал меня от этого опыта, как мог. Ну и свои нервные клетки заодно. С возрастом я поняла мотивы отца. Одобрять его методы воспитания не стала, но обиды отпустила. Стало легче. Признаюсь: когда я наблюдаю за сверстниками, иногда в голову закрадывается мысль, что им в детстве не помешали бы кровавые сказки о бестолковых детях.

10. Важно «вылепить» из себя хорошего человека хотя бы потому, что в долгосрочной перспективе это выгодно

Мой коллектив одноклассников был не слишком дружелюбным, мягко говоря. В 16 лет меня даже пугала мысль, что подлым людям живется легче. Себя же я считала мягкотелой. Я не представляла, как буду добиваться чего-то в дальнейшем, ведь внутренние установки не позволяли вести себя агрессивно. С годами круг общения сменился, и я поняла, что по-настоящему сильным людям не нужно унижать окружающих, чтобы самоутвердиться. Хамство — признак психологических проблем. Да и нормальный рабочий коллектив не захочет терпеть агрессора. Адекватным людям не нужно притворяться на собеседованиях, им охотнее идут навстречу — сплошные преимущества. Что делать с этим выводом взрослым? Начинать сеанс самокопания, если вдруг хочется кого-то обидеть или наказать. Возможно, в такой форме проявляется беспомощность.

11. Но «хорошим человеком» лучше казаться, а не быть

«Хорошесть» подростка в глазах общества часто предопределена поведением. Не доставляешь хлопот — уже молодец. Послушным школьникам проще получить высокую оценку. К таким подросткам взрослые относятся более лояльно (хотя бы иногда). Профит. Но чем старше человек, тем губительнее для него этот сценарий. Жить по чужим правилам за хорошую оценку или отсутствие порицания уже невыгодно. А еще многие люди воспринимают вежливость и уступчивость как приглашение: «Карабкайся на мою шею. Вот тебе стремяночка». Стоит перечитать публикации психологов о личных границах и научиться говорить «нет» любителям делегировать кому-то свои заботы. В первую очередь придется бороться с собой, а не с наглецами, ведь отказ от звания «хороший человек» — моральное испытание. Со временем станет понятно, что ставку на чувство вины делают манипуляторы, а нормальные люди не ищут безропотных рабов.

12. Умение себя «продать» — одно из самых ценных в жизни

В школе (а потом и в университете) я слишком много внимания уделяла мелочам, даже если ситуация не требовала дотошности. Позже я встречала успешных людей, которые допускали грубые ошибки в словах или считали Африку одной страной. Чувство несправедливости меня, конечно, грызло, но и подталкивало к выводам: Перфекционизм уместен в разумных дозах. Толку от золотой медали и красного диплома, если хромает самопрезентация? Нужен баланс между глубокими знаниями и умением их применить. И если нервные клетки, потраченные на стопку рефератов, не вернуть, то желание «идеальничать» можно усмирить.

13. Важнее всего научиться хорошо жить наедине с собой

Раньше я думала, что в первую очередь нужно найти хорошего мужа. Опыт подсказал, что важнее научиться получать удовольствие от жизни как отдельная личность. Психологи предупреждают: неспособность находить поводы для радости вне семьи — тревожный признак. Вместо здоровых партнерских отношений можно обрести созависимость.

14. И успехи, и провалы в 16 лет могут не иметь значения в будущем

Вспоминая некоторые свои подростковые неудачи, понимаю, что зря драматизировала. С переоценкой успехов та же ситуация: в школе можно быть отличницей и первой красавицей, а спустя 15 лет помнить только имена друзей Лунтика. Как взрослому человеку поможет этот вывод? Он не дает топтаться на месте. ​​​​​​Каждый новый успех — лишь крючок для следующего, а время и прогресс — пожиратели опыта. Сложно достичь какой-то вершины и всю жизнь упиваться собственным величием.

Может, и вы вспомнили ошибки, о которых хотели бы себя предупредить?