14 вещей об отношениях, которые мужчинам нужно понять к 30 годам

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Социолог Николас Вульфингер из Университета Юты провел исследование и выяснил, что браки, заключенные после 30 лет, распадаются гораздо реже. Все дело в том, что некоторые вещи мы понимаем только с возрастом. Итак, как жизненный опыт меняет поведение мужчин в отношениях?

AdMe.ru выяснил, какие открытия в области отношений совершают мужчины после 30 лет.

1. Над отношениями действительно нужно работать

20-летние часто считают, что если сердце девушки попало к ним в руки, то она уже никуда не денется. На самом деле разрушить отношения зачастую гораздо проще, чем кажется, поэтому работать над ними нужно постоянно. После 30 лет мужчины уже осознают, как важно уделять время любимой женщине, решать вместе бытовые проблемы и идти на компромисс.

2. Знакомиться стоит не везде

В 20 лет кажется, что бар или клуб — это отличное место для знакомства, ведь здесь можно присмотреться к девушке, а в случае чего и выпить для храбрости. Но современные сексологи утверждают, что отношения, завязанные под парами алкоголя, редко становятся успешными. Лучше всего искать спутницу жизни там, где можно узнать человека получше: в местах, где люди собираются по интересам, или даже на работе.

3. Прошлое должно оставаться в прошлом

В 20 лет кажется, что должна быть только одна любовь на всю жизнь, но к 30 годам приходит понимание, что каждый имеет право на свою историю. Поэтому если в юности любые контакты с бывшими или просто совместные снимки могут действительно волновать парня, то зрелый мужчина к прошлому относится философски: было и было, важно лишь то, что происходит сейчас.

4. Идеальных людей не существует

Не существует ни идеальных вторых половинок, ни тех самых, которых стоит ждать всю жизнь, — и это замечательно! Да, никто никому не предназначен, и вам не нужно ждать, пока голос с небес или другой знак судьбы укажет вам на единственный возможный вариант вашего личного «жили долго и счастливо». 30-летние мужчины сами творят свою судьбу, поэтому к данному возрасту следует понять, что идеальных людей просто не бывает, и строить отношения с неидеальным, но очень дорогим человеком.

5. Делиться проблемами — это нормально

В 20 лет кажется, что мужчина должен исключительно сам справляться со своими проблемами, а попросить совета или помощи — это признак слабости. Зрелый мужчина понимает, насколько важны доверие и уважение в отношениях, поэтому, если у него возникают проблемы, он может обсудить их со своей девушкой. После 30 приходит понимание, что любовь невозможна без дружбы, а брак и нужен для того, чтобы быть вместе и в горе, и в радости.

6. Никто не должен соответствовать вашим ожиданиям

«Я думал, что она не такая, что она ради меня изменится / откажется от своих планов / передумает уезжать в Катманду», — примерно так говорят разочарованные парни в юности. Зрелые же мужчины прекрасно понимают, что девушке может быть совершенно неизвестно, что именно он про нее думал, ее поведение не должно соответствовать тому, что бы он хотел видеть, а заставить человека измениться в угоду собственным представлениям просто невозможно. Люди разные, и это прекрасно.

7. Уход от проблемы не решает ее

Молодые парни часто пугаются ссор или конфликтов и вместо того, чтобы решать проблему, предпочитают не говорить о ней или вовсе исчезнуть на время, надеясь, что девушка остынет и все решится само собой. Но это не работает. Совсем. Скорее наоборот. Зрелый мужчина понимает, что признание проблемы — это уже отличное начало, и даже если сразу решить ее не получится, со временем вы сможете вместе со всем разобраться.

8. В домашних делах можно и нужно участвовать

Если в юности у парня еще могут сохраняться стереотипы о домашних делах, то к зрелости от них лучше избавиться. В большинстве случаев сейчас в паре работают оба, так что отказываться помогать в домашних делах, мотивируя это своей работой, как минимум эгоистично. Зрелые мужчины не стесняются принимать участие в домашних делах и понимают, как сближают такие занятия.

9. Если вы что-то обещаете, нужно сделать это

«Мужик сказал — мужик сделал» — говорят люди. «Но это были разные мужики», — добавляют незрелые парни. Взрослый мужчина знает цену своему слову, поэтому если он что-то обещает, то старается сдержать обещание, и помешать ему в этом может только очень уважительная причина. В конечном счете именно от этих поступков зависит, будет ли девушка доверять ему в будущем.

10. «Все мужчины полигамны» — это миф. Измены не доказывают мужественность

Мужской успех в кино и рекламе часто связывают с большим количеством женщин вокруг. Юные умы склонны верить в такие представления о жизни, добавляя к ним теорию полигамности мужчин — мол, я же мужчина, это в нашей природе. С возрастом человек отказывается от вредных стереотипов и начинает ценить полноценные отношения с одним партнером.

11. Нужно иметь смелость признавать свои ошибки

«Мой муж никогда не извиняется. Даже передо мной», — говорила Клэр Андервуд в сериале «Карточный домик». И была несчастна в браке. Зрелый мужчина достаточно смел, чтобы признать свою неправоту и нести ответственность за последствия собственных действий, в то время как юный мальчик будет до последнего кричать о своей правоте, даже если он назвал Землю плоской.

12. Любовь выражается в заботе

Настоящее чувство проявляется в повседневности, в мелочах. В юном возрасте кажется, что обещаний быть вместе всю жизнь или серенад под луной достаточно, что именно такие вещи и демонстрируют вашу любовь. Взрослые мужчины умеют проявлять свои чувства в поступках — встретить девушку вечером после работы или позаботиться, чтобы она не мерзла.

13. Можно не разделять интересы женщины, но нужно их уважать

Интересы другого человека можно легко осудить, особенно в юности. Музыка, фильмы, социальные сети, даже вышивка или макраме — любое увлечение человека может показаться кому-то странным. Незрелый мужчина осуждает то, чего не понимает, зачастую резко критикуя девушку и расстраивая ее. Взрослый мужчина осознает, что у каждого есть право на свое хобби и критиковать увлечения любимой женщины как минимум недостойно.

14. Контроль убивает любые отношения

В юности ревность может казаться даже романтичной, она считается признаком настоящей страсти. Зрелый человек понимает, что чувство собственности имеет с любовью мало общего, и доверяет своему партнеру.

Любви мы учимся всю жизнь, и она полна чудесных открытий. Напишите в комментариях, что нового вы узнали для себя в зрелых отношениях.