14 родительских советов, от которых мы отмахивались, как от назойливого комара. А зря, надо было слушать маму

Помните, как в детстве родители нам вечно раздавали указания: «Надень шапку», «Помой руки», «Нечего ночью шататься», а мы тогда их не слушали. Они пытались давать нам, подросткам, жизненные советы, а мы недовольно морщились: «Отстань». Детское озорство и подростковый бунт — то еще испытание для мам и пап.

Мы в AdMe.ru вспомнили родительские мудрости, которые в детстве казались нам назойливым жужжанием и мы их не понимали. А сейчас выросли и как поняли.

В детстве в холодную погоду мама не отпускала нас на улицу без шапки. А теперь мы готовы хоть 10 шапок натянуть, лишь бы не заболеть

Мода на тонкие брови давно прошла, а новые мы себе не отрастили. А ведь мама знала, что так будет

Родители каждый день твердили нам о режиме, а мы бунтовали против правил. Сейчас же отправиться спать до 12 — настоящее блаженство

Ненавистные чашки и ложки часто срывали наши планы погулять с друзьями. Зато сейчас мы точно знаем, что мыть тарелку после гречки надо сразу

Каждый раз, когда мы закатывали истерику из-за конфет, мама нам говорила: «Хорошенького помаленьку». Знать бы тогда, что ограничения — полезный навык на всю жизнь

Раньше мы хотели проводить все свое время с друзьями. А теперь понимаем, что самое важное — это семья

В детстве мы обсуждали секреты и не задумывались о последствиях. А родительский наказ «Будь умнее — промолчи» казался абсурдом

В школьные годы витать в облаках было интереснее, чем зубрить все эти London is a Capital of Great Britain. А теперь мы готовы скачать все приложения по изучению языков

Полусобранный конструктор или недописанное сочинение совсем не казались нам чем-то важным. А ведь это был настоящий жизненный урок — завершать начатое

Юношеский максимализм мы проявляли как могли. Главное, чтобы во взрослой жизни мы научились думать о будущем

Ребенок за столом, скрюченный буквой «зю», — привычная картина детских лет. Знали бы мы тогда, что осанка влияет на весь организм

Родители по-своему учили нас отстаивать личные границы. А мы думали, что сказать нет — это значит быть плохим

Сколько раз мы приходили со слезами жаловаться маме, что одноклассник обзывается. Она же мудро изрекала: «Просто не обращай внимания». Теперь же токсичным людям не место в нашей жизни

«Стабильность — наше все» — такова родительская философия. Хорошо, что мы даже против воли прислушивались и научились делать сбережения на черный день