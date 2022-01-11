14 ситуаций, когда, цепляясь за отношения, мы задвигаем самих себя на задний план

Многие из нас выросли на ставших крылатыми фразами «С любимыми не расставайтесь» и «Не отрекаются любя». И многие из года в год сохраняют брак, который уже давно не приносит никому счастья. Психологи отмечают, что партнеры в неблагополучных отношениях могут бояться уйти, потому что считают, что в одиночестве будут еще более уязвимы. Другие люди надеются, что со временем проблемы с супругом решатся.

Мы в AdMe.ru посмотрели со стороны на такие пары и предположили, как будут развиваться дальнейшие события.

Умалчиваете о проблемах, чтобы не ранить или не раздражать партнера

Иногда браки распадаются потому, что один супруг развивается, получает новые знания, строит карьеру. А второй так и топчется на месте. Отношения, которые не развиваются, с виду могут казаться спокойным удачным союзом, но, скорее всего, в них отсутствует энергетика. Часто в силу тактичности, боязни поранить самолюбие первый умалчивает о проблеме до тех пор, пока не принимает решение уйти.

Берете на себя всю домашнюю работу

Психологи утверждают, что, если один из супругов вырос в семье, где пренебрежения были нормой, ему кажется, что все семьи такие. Если человек страдает от низкой самооценки, то он может воспринимать плохое обращение с собой как должное. Унижениями сложно вызвать любовь к себе, поэтому такие отношения вряд ли будут долговечны.

Отказываетесь от любимого дела, чтобы проводить больше времени вместе

Часто в первые месяцы мужчина и женщина находятся во власти влюбленности, готовы забыть обо всем на свете и раствориться друг в друге. Важно помнить, что вы понравились такой, какая есть, со своими интересами, хобби. Если один в паре пытается вытеснить из жизни второго все, кроме себя, то вряд ли это закончится удачно.

Ждете, что партнер «исправится» и станет таким, как вы хотите

Одна из распространенных ошибок, которые люди делают, вступая в отношения, — это надежда изменить партнера. В итоге люди расстаются обиженными и разочарованными друг в друге. Лучше не терять свое и чужое время и встретить того, в ком все будет устраивать.

Меняете себя в угоду другому

Если партнер регулярно проявляет недовольство вашим внешним видом, придирается к словам или мелочам, то очень часто он ищет повод, чтобы закончить отношения. Вторая сторона часто начинает винить в проблемах себя, пытаться измениться. Важно не подорвать свою самооценку и трезво оценить перспективы совместного союза.

У вас есть основание подозревать партнера в измене, но вы продолжаете делать вид, что все хорошо

Наверное, каждый в жизни встречал патологического ревнивца, который видит угрозу в каждом. Но есть и те, кто предпочитает закрывать глаза на очевидные признаки того, что партнер уже не с ним.

Прилагаете усилия для сохранения отношений, когда действия другого направлены только на их разрушение

Интернет полон рекламы тренингов, которые обещают сделать женщину желанной, притягательной и любимой. Глянцевые журналы советуют стать интересной и разносторонней, чтобы привлечь внимание мужчины. Иногда неуверенные люди настолько увлечены улучшением себя ради партнера, что не замечают, что ему нужен просто кто-то другой. Куда эффективнее повышать свою самооценку, принять и полюбить себя.

Удерживаете партнера (например, чувством вины), который хочет уйти

Отношения, начатые с обмана, манипуляции и других нечестных методов, вряд ли приведут к чему-то хорошему. В этом случае оба супруга лишаются шанса встретить того, кто сделает их счастливыми.

Скрываете свои чувства, чтобы не показаться истеричным

Психологи заметили, что женщины часто скрывают свои негативные эмоции, чтобы их не обвинили в том, что они «тонкокожие» или «слишком чувствительные». Доктора давно заметили связь между стрессами и болезнями. Правильнее будет признаться, что отношения не работают, и сберечь свое здоровье.

Заводите что-то или кого-то, что должно удержать партнера (ипотеку, ребенка)

Некоторые девушки до сих пор не считают нужным рассчитывать на себя, а бросают все силы на поиск богатого жениха, который, по их мнению, будет обеспечивать их до конца жизни. Надежнее будет получать образование и опыт работы, ведь даже самый успешный бизнес может однажды потерпеть неудачу, и муж лишится большого дохода.

Просите друзей / родственников помочь в ваших отношениях с партнером

Жалобы на поведение супруга родным и подругам — если, конечно, оно не насильственное — скорее, навредят вашим отношениям. Лучше рассказать о чувстве недовольства партнеру и сразу решить конфликт, пока он не перерос в обиды. Если вы регулярно будете выставлять партнера в негативном свете, ваши близкие станут хуже к нему относиться.

Избегая прямого разговора, усугубляете ситуацию намеками и пассивной агрессией

Психологи выделяют пассивную агрессию — это способ выражения негативных чувств, таких как гнев или раздражение, косвенно, а не прямо. Такое поведение часто возникает из-за скрытого гнева, печали или незащищенности, которые человек может осознавать, а может и не осознавать. В этом случае могут звучать обвинения, обобщения, заставляющие вас чувствовать себя виноватым. Психологи не советуют извиняться за необоснованные оскорбления. Иначе агрессор почувствует себя победителем и будет использовать такую стратегию регулярно.

Убеждаете партнера, что его никто не ценит, кроме вас

Есть люди, которые всеми силами пытаются убедить других, что без них человек ничего не добьется и пропадет. Это может давать плоды некоторое время или сработает с людьми с низкой самооценкой. Здоровый человек не захочет находиться под постоянным прессингом, и отношения закончатся.

Делаете другого материально зависимым от вас

Иногда кто-то из партнеров старается привязать другого материально, для того чтобы, как им кажется, сделать отношения более крепкими. Однако второй человек может начать тяготиться зависимостью и пойдет искать другие отношения, которые строятся на равноправии партнеров.

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Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.