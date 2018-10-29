14 любимых стереотипов о женщинах, которые давно опровергнуты наукой, но многие продолжают в них верить

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Чего хотят женщины — до сих пор, кажется, не выяснил никто. Тем не менее существует масса стереотипов и мифов о женщинах. Ученые, проводя различные эксперименты и исследования, установили, что популярные убеждения, касающиеся прекрасной половины человечества, часто не соответствуют действительности.

AdMe.ru, основываясь на различных исследованиях и статистике, решил развенчать 14 мифов о женщинах. Мы понимаем, что часто подобные темы дают дополнительный повод поворчать на тему сексизма, поэтому заранее предупреждаем, что мы никого не хотим обидеть, а просто приводим любопытные факты.

Миф № 1: Женщины по умолчанию любят детей

Есть мнение, что из-за материнского инстинкта женщины больше склонны любить детей, неважно, чужих или своих. Тем не менее несколько лет назад в Цент­ре углуб­ленного исследования поведения в Пало-Альто решили проверить количества жалоб на поведение чужих детей от посетителей кафе быстрого питания. В результате на 9 женщин, жаловавшихся на плач и шум детей, приходился только 1 мужчина, который высказывал свое недовольство по этому поводу. Впрочем, это может быть объяснено тем фактом, что женщины в принципе больше внимания уделяют детям и чаще обращают внимание на их поведение. Кроме того, профессор Росс Парк из США установил, что отцы больше матерей разговаривают со своими новорожденными детьми. Также мужчины отлично понимают, что именно выражает плач ребенка: усталость, голод, недостаток внимания и т. д.

Миф № 2: Женщины менее умны

Ученые считают, что женщины — представители нормы, то есть среди них редко можно встретить как слишком высокие, так и слишком низкие показатели интеллекта. Несколько лет назад Чикагский университет опубликовал исследование, которое было основано на тестах среди студентов американских колледжей — парней и девушек. Девушки в среднем показали меньший разброс по оценкам, а парни преобладали как в самой верхней, так и нижней шкале оценок. То есть почти все условные умники и глупцы — мужчины. В результате средние показатели интеллекта оказались выше у женского пола.

Миф № 3: Женщины хуже переносят физическую боль

Как считают физиологи из Университета Сиены, женщины более терпеливы, несмотря на то что мужчинам лучше переносить боль помогает природный анальгетик — мужской гормон тестостерон. У женщин его меньше, но они лучше терпят боль. Кстати, именно из-за высокой концентрации тестостерона в крови у мужчин в целом более слабый иммунитет. Есть даже такое понятие, как «мужской грипп». Кроме того, мужчины в 10 раз чаще теряют сознание при виде крови, чем женщины. Это объясняется тем, что последние ее наблюдают регулярно и не воспринимают как нечто из ряда вон выходящее.

Миф № 4: Женщины работают хуже, чем мужчины

Существует мнение, что мужчина в обществе рассмат­ривается как более качественный и поэтому более высокооплачиваемый работник. Есть исследование Йельского университета, в котором ученые доказали существование гендерного перекоса при найме на работу: в несколько университетов США были разосланы идентичные резюме, только одно — с женским именем, а другое — с мужским. Результаты показали, что мужчины-соискатели чаще получали предложения о работе и более привлекательные предложения по зарплате. На самом деле женщины давно показали, что в большинстве профессий, которые не связаны с серьезными физическими нагрузками, они как минимум равноценны мужчинам. Интересно, что бывший генеральный директор подразделения «IKEA Россия», оценивая свой предпринимательский опыт в России, отметил, что женщины — трудолюбивые работники и гораздо быстрее обучаются и глубже вникают в суть поставленной задачи.

Миф № 5: Женщины трусливее

Согласно исследованиям немецкого ученого Ф. Римана, автора работ о феномене страха, женщины менее склонны распознавать рискованные ситуации и проще совершают смелые поступки не задумываясь. При этом у женщин меньше готовности переступить через свой страх, если они все-таки сумели его осознать.

Миф № 6: Женщины обожают всякие финтифлюшки: рюши, украшения, блестяшки и прочие глупости

Задание на зеркальную логику: если человек, собираясь на свидание, надевает платье с рюшами — нравятся ли ему эти рюши? Казалось бы, ответ да. Но с тем же успехом можно было бы утверждать, что рыбак пытается поймать рыбу на червя, потому что сам рыбак любит есть червей. Напрашивается вывод: все эти финтифлюшки, шпильки и чулки нравятся прежде всего мужчинам. Посмотрите, в чем ходит дома подавляющее большинство женщин: в уютных пижамах, удобных халатах или обычных майках и шортах.

Миф № 7: Женщин в мире больше, чем мужчин

В среднем на 107 мальчиков в мире рождаются 100 девочек. И это если не учитывать страны типа Индии или Китая, где такой дисбаланс усиливается искусственно. Ученые говорят, что сравнительный мир во всем мире в последние 50 лет привел к тому, что дефицит женского пола сейчас ощущается практически повсеместно. И даже в тех странах, где доля женщин в населении выше, такая демография обусловлена лишь более ранней мужской смертностью. Статистика с учеными солидарна. Например, данные Федеральной службы государственной статистики гласят: в городах на 1 000 мужчин до 29 лет приходятся 974 женщины. При этом соотношение мужчин и женщин выравнивается ближе к 35 годам.

Миф № 8: Женщины — слабый пол и хуже приспособлены к жизни

Считается, что мужчины более склонны к активному выражению агрессии, чем женщины, но ученые установили, что это не так. Кроме того, женщины лучше приспосабливаются к жизни и переносят всякие неприятности. Ученые считают, что все дело в особенностях ДНК. Женщины — счастливые обладательницы двойной хромосомы ХХ — приобретают стойкость ко многим генетическим заболеваниям, например к мышечной дистрофии и гемофилии. И хотя мышечная масса среднестатистической женщины в среднем на 24 % меньше, чем у среднестатистического мужчины, многие критические ситуации, например продолжительное голодание, жажду или резкие температурные перепады, женщины переносят более стойко. Кроме того, женщины намного лучше противостоят инфекциям.

Миф № 9: Женщины в целом дольше живут

На самом деле все обстоит несколько по-другому. Это не женщины дольше живут, а мужчины, увы, раньше умирают. Мужчины в возрасте от 36 до 50 лет больше подвержены рискам, связанным с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. В то же время их сверстниц защищает женский гормон эстроген, оберегающий сосуды. А вот после 50 лет шансы мужчин и женщин на долгую жизнь становятся фактически одинаковыми.

Миф № 10: Женщины больше любят сладкое, а мужчины — мясо

Есть мнение, что мужчинам необходим животный белок, а женщинам больше нравится что-то более легкое и желательно сладкое. На самом же деле мужчины в принципе не слишком нуждаются в животном протеине, его вполне можно заменить растительными белками. А вот женщине мясо необходимо, чтобы поддерживать нормальное функционирование репродуктивной системы и снизить риск рождения больных детей. Сегодня строгим вегетарианкам диетологи разрабатывают сложные диеты и прописывают минерально-витаминные комплексы, чтобы хоть отчасти возместить ущерб, который женщины могут нанести своему будущему потомству.

Миф № 11: Женщины придумали моногамный брак

На самом деле моногамный брак — это патриархальная норма, защищающая право большинства мужчин на размножение. Иначе несколько женщин вполне могли бы выбирать себе одного самого успешного, сильного и влиятельного представителя противоположного пола, а остальные мужчины оставались бы не у дел. А при патриархальном устройстве общества женщины вынуждены выбирать себе в партнеры средних с точки зрения эволюции и природы партнеров, чтобы продолжить род.

Миф № 12: Многоженство — это удовольствие для мужчин

Многоженство прежде всего учитывает интересы женщин: практически любая из них может рассчитывать на сильного мужчину, который гарантирует ей и ее детям защиту, кров и пищу. Слабые же самцы при многоженстве исключаются из эволюционной гонки. И пока всякие шейхи развлекаются в гаремах, огромному количеству мужчин не достается вообще никаких женщин.

Миф № 13: Женщины более чистоплотны

Даже это, казалось бы, очевидное утверждение ученые смогли опровергнуть. Так, биолог из США Чарльз Герб обследовал рабочие столы, телефоны, компьютеры, клавиатуры, ящики и сумочки сотрудников и пришел к выводу, что у женщин накапливается в 4 раза больше бактерий в этих местах, у чем мужчин. Ученые объясняют этот факт тем, что женщины часто пользуются различной косметикой, которая, как ни странно, создает благоприятную среду для микроорганизмов.

Миф № 14: Женщины больше боятся змей и пауков