13 признаков того, что у вас идеальные отношения, даже если вам кажется, что все сложно

Случается так, что партнер далек от образа героя романтической комедии, друзья и родные его не одобряют, а отношения с ним складываются не совсем так, как вы привыкли. Иногда в голову закрадываются сомнения, не слишком ли он отличается от идеальной половинки, которую вы рисовали себе в голове. Но этот человек относится к вам с любовью, уважением и приносит счастье.

Мы в AdMe.ru проанализировали особенности поведения тех людей, которые не отвечают общепринятым стандартам идеального спутника, но могут кому-то составить идеальную пару.

Партнер не заплатил за вас на первом свидании

Если парень не пытался заплатить за девушку на первом свидании, это необязательно плохой знак. Он может побояться заставить ее чувствовать себя некомфортно, растерялся, или у него на самом деле не оказалось с собой денег. Стояла на остановке, ждала маршрутку. Подъезжает дорогая машина, оттуда выходит парень, начинает знакомиться. Я не сторонница такого рода знакомств, поэтому сразу ему отказываю. Он оказался из настойчивых и все минут 20 стоял со мной и не терял надежды. Подходит моя маршрутка, я на радостях, что наконец от него избавлюсь, заскакиваю в нее, а он быстро свою машину на сигнализацию ставит и за мной! В этот битком набитый автобус. Всю дорогу доставал меня, а к концу пути оказалось, что у него нет денег, в машине остались. Ну я-то дама благородная, заплатила за него. Он потом еще вычислил, где я работаю, и раз в неделю стабильно приходил туда. Итог: уже год вместе, готовимся к свадьбе. © Подслушано у девушек / Vk

Проводит время со своими друзьями

Исследования показывают, что здоровая социальная жизнь может снизить уровень стресса, улучшает настроение и благотворно влияет на здоровье. Если у партнера есть друзья, с которыми он проводит время, то он дает другому личное пространство и время побыть со своими друзьями и семьей. Мы с мужем порой отдыхаем отдельно: он с друзьями, а я по магазинам и все такое. Это очень полезно иногда делать. Вместе нам тоже классно отдыхается. © Алёна Сокол / Facebook

Когда начали встречаться с тогда еще будущим мужем, он ходил на встречи с друзьями, там была чисто мужская компания. Мне делать было там нечего, и я, естественно, не ходила с ним. Почему-то все мои друзья этому так удивлялись и спрашивали, мол, неужели я его так легко отпускаю одного. А я всегда отвечала, что я ему, по сути, никто и не хочу и не буду запрещать ему что-либо. Его так задело это «я ему никто», что через 4 месяца сделал предложение. 10 лет уже женаты. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Не ревнует

Психологи развенчивают миф о том, что ревность — это признак любви. Исследования показали черты людей, которые отличаются повышенной ревностью: низкая самооценка, невротизм, тревожность и эмоциональная нестабильность. Отношения без ревности здоровее, в них проявляется уважение и доверие. Руковожу мужским коллективом из 5 парней. Мне 26, я красива и амбициозна. Мы проводим корпоративные тренинги и часто летаем в регионы. Очень раздражают девушки / жены этих парней. У меня с ними ничего нет! Да, мы ходим в кафе, музеи, гуляем в свободное время, ведь у нас есть прекрасная возможность посмотреть разные города. Девушки звонят и выносят мозг своим парням постоянно. Зачем вы встречаетесь, если не доверяете? У меня тоже есть муж и маленькая дочь, но ему и в голову не приходит ревновать. Доверие. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Каждый раз, когда мне говорят о ревности и спрашивают, почему я не ревную своего парня, вспоминаю одну ситуацию. Сидим в кафе, мимо проходит официантка с блюдом. Друг: «Ух, какая девушка пошла!» Мой парень: «Ты видела, какое блюдо девушка понесла? Я тоже такое закажу!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

У него есть свои интересы

Психологи утверждают, что браки успешны в том случае, когда соблюдается баланс между совместным времяпрепровождением и личным пространством. Важно, чтобы у супругов было время для себя: либо заниматься любимым хобби, либо просто отдыхать. Это позволяет сохранять индивидуальность, дает возможность делать то, что нравится, и чувствовать, что у нас есть контроль над своей жизнью. У нас с мужем разница в музыкальных вкусах. Он может, конечно, послушать старый Rammstein или Oomph!, но больше любит попсу типа «А-студио». А я предпочитаю метал, классику, этно и нью-эйдж. Договорились, пользуемся наушниками, и никаких проблем. © BeathaNEFOR / AdMe

Я увлекаюсь лошадьми, мой муж — геймер. Ему нравится, что у меня есть свое хобби, и мне нравится, что у него есть хобби. Я не ожидаю, что он будет проводить часы со мной в конюшне, и он не ожидает, что я буду сидеть с ним за компьютером. Иногда наши хобби пересекаются, и он катается со мной на лошадях, а я играю с ним в игры. © WorldWarRiptide / Reddit

Не покупает вам одежду

Доктор Лиза Фонтес связывает желание мужчины выбирать одежду для своей супруги с манипуляцией и контролем. Если партнер не покупает наряды и обувь, таким образом он проявляет уважение и не пытается подстроить внешний облик девушки под свой вкус. Шопинг, о да! С мужиками он несовместим! Лучше его совершать тогда, когда муж на работе, чтобы не слушать брюзжание и поторапливание. © BeathaNEFOR2 / AdMe

Обсуждает ваши недостатки

По мнению психологов, 70 % конфликтов в отношениях никогда не удается разрешить. В основе этих расколов часто лежат качества одного из партнеров, которые раздражают другого. Обсуждение того, что один считает недостатком другого, поможет лучше понять друг друга и избежать конфликтов. Мы можем обсуждать что угодно, даже недостатки, при этом мы не оскорбляем, не унижаем и не обижаем друг друга. Общение — это самое главное в здоровых отношениях. © Todbringe98 / Reddit

Ни один из моих «недостатков» не делал меня человеком, недостойным его. Они были всего лишь частями меня, которые он принял и взял на вооружение. © scherre / Reddit

Спит отдельно от вас

Семейный терапевт Айседора Алман замечает, что многие счастливые пары спят раздельно. У супругов могут быть отдельные кровати, даже свои спальни. Это может быть связано с различным режимом, храпом, синдромом беспокойных ног или другими причинами. Я сплю при приоткрытом окне, а мужу все время дует и холодно. Я жаворонок, он сова, вечером он смотрит телевизор до 2 часов ночи, я хочу спать в 22:00. Я сплю чутко, он ворочается, про храп я вообще молчу. Так что, как только появилась возможность спать в разных комнатах, это было прямо счастье. © Лариса Ольхова / Facebook

Мой во сне руками машет! А храпит так, что соседи попросили его спать в зале! Хорошо, у нас квартиры большие, спальни на другой стороне дома. © Ryta Chamseddine / Facebook

У вас не совпадают взгляды на отдых

Доктор Дебби Хербеник отмечает, что у одного из партнеров может быть большая потребность побыть наедине с собой, при этом близкий человек для него очень дорог. Важно обозначить своей половинке эту необходимость в уединении, чтобы в отношениях не возникало недопониманий. Я обожаю в поездках не спать и лазить везде сутками. А ему надо в отпуске банально не двигаться и спать. У нас уменьшилось количество ссор, когда мы начали отдыхать раздельно. Мы разные на 100 %, но когда я перестала его переделывать под себя, а просто начала с упоением слушать, что ему нравится или что его беспокоит, то отношения стали налаживаться. Да, семья — это единство. Но только когда мы принимаем наши несхожести и другой взгляд и начинаем к нему (любимому) относиться с пониманием и детским любопытством — взаимопонимание налаживается. Мы в отношениях 24 года, в браке 15. © Nata Ukhina / Facebook

Один из партнеров необщительный

Автор нескольких книг об интровертах София Демблинг утверждает, что экстраверты и интроверты могут быть счастливы вместе, несмотря на разную потребность в общении. Она советует не бояться произносить фразу «Мне нравится проводить с тобой время, но мне тоже нужно побыть одному». Моя жена — экстраверт, и она завладевает вниманием любой комнаты, в которую она входит. А я интроверт, но мы дополняем друг друга, а не ссоримся. © Bayou_Blue / Reddit

Представления партнера о романтике отличаются от общепринятых

Доктор Дэвид Браучер замечает, что не стоит требовать от партнера проявлять свои чувства тем образом, как это принято или нам бы хотелось. У каждого свои представления о любви, основанные на примерах родителей, романах, любовных песнях, телешоу, фильмах. Не давая близкому проявить свои чувства, можно упустить по-настоящему серьезные отношения. Мы встречались около месяца, когда неожиданно он повернулся ко мне и говорит: «Я могу разобрать и почистить сливные трубы под твоей раковиной, если хочешь. Я заметил, что раковина опорожняется медленно». Совершенно без подсказки. Именно тогда я поняла, что он серьезно настроен. © Jane9812 / Reddit

Мы с мужем вместе 5 лет. За это время он ни разу не подарил мне цветы, не делал мне предложения руки и сердца. Мы поехали и купили кольцо вместе. У нас не было свадьбы, и из роддома забрал без шариков, цветов и подарков. Все подруги мне сочувствуют. А я считаю себя самым счастливым человеком! Потому что за 5 лет он подарил мне столько любви и заботы, показал мне мир, многому научил меня. Красивые ухаживания не показатель счастья! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Хобби партнера не одобряются обществом

Исследования показывают, что люди, хобби которых заставляют работать воображение, добиваются большего успеха. Занятие любимым увлечением в течение одного или нескольких часов каждый день может защитить от деменции в более позднем возрасте. Сестра моего парня всегда говорила ему, что он никогда не найдет девушку, потому что ему нравилось играть в видеоигры и это было «по-детски». И что ни одна женщина не хочет встречаться с ребенком. Потом он начал встречаться со мной, и мы вместе играем в видеоигры. © UnsettlingAura / Reddit

Он не спешит делать предложение

По мнению психологов, если мужчина не чувствует стабильности в карьере, его материальное положение неустойчиво, то он может быть не готов жениться. Это не означает, что у него нет серьезных намерений. Молодой человек сказал, что не может жениться на мне, потому что не накопил на достойное кольцо. При этом мы вместе уже 7 лет и мне надоело ждать. Наткнулась в инете на статью про равенство полов и подумала: а почему это он должен делать предложение? Купила кольца (зарабатываю больше), вечером осуществила план. Офигел, но согласился. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Партнер забывает про важные даты и дни рождения

Неважно, длятся отношения несколько месяцев или лет, когда близкие забывают важные даты, это наносит удар по чувству уверенности в себе. Лучше не держать в себе обиду, а напомнить своему партнеру о дне рождения или годовщине отношений, чтобы дать ему шанс исправить ситуацию. Он забывает обо всем. Но однажды он показывал мне что-то на своем телефоне, и я увидела, что у него в заметках собраны мелочи, которые я люблю. © hiscutiebaby / Reddit