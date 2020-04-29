13 ошибок родителей, из-за которых их дети, повзрослев, будут жить от зарплаты до зарплаты

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Родителям свойственно переживать за будущее своих детей, и эти переживания толкают их на поиск универсальных методов воспитания, которые помогут любимым наследникам построить хорошую карьеру и жить счастливо. Но мир меняется, и старые постулаты успешности перестают быть эффективными.

Нам в AdMe.ru тоже есть за кого волноваться, поэтому мы всерьез задумались над темой, отобрав самые вредные методы родительского воспитания, которые практически гарантируют детям проблемы с карьерой в будущем. Автор статьи — психолог — собрала для вас примеры из личной практики, безусловно, изменив имена людей и подробности историй.

1. Требовать определиться с профессией «на всю жизнь»

Идея о том, что профессия должна быть одной-единственной на всю жизнь, заранее обречена на провал. Некоторые современные профессии даже не существовали лет 10 назад, другие же, наоборот, канули в Лету. С детства Андрей любил копаться в компьютерах и изучать разные программы, но родители считали это увлечение вредным. Однажды он узнал о курсах тестировщиков в интернете, получил дистанционное образование и теперь довольно успешно реализует себя в этой сфере.

37-летняя Татьяна работала социологом в крупной консалтинговой компании, но после рождения сына не смогла уделять работе столько же времени, как раньше. Когда-то Татьяна увлекалась фотографированием, о чем и вспомнила в декретном отпуске. Сначала она делала необычные снимки своего ребенка, потом стала фотографировать детей подруг и знакомых. Через пару лет у Татьяны появилась собственная студия. Теперь она зарабатывает не меньше мужа и успешно совмещает работу с заботой о семье.

2. Запрещать быть неидеальным

Обычно требовательная мама и сама старается быть образцово-идеальной, а по мере взросления малыша претензии растут к нему: недостаточно хороший рисунок, несовершенно заправленная кровать, неидеальная учеба в школе. Ребенка критикуют и ругают, но не дают возможности исправиться. Дети мам с приставкой «идеальность» либо сами вырастают перфекционистами, либо с низкой самооценкой и полным неверием в себя. Как известно, оба варианта плохо сказываются на развитии карьеры. Мама всегда говорила Анне: «До чего же ты неаккуратная, ну посмотри на Милочку — она такая чистенькая». Все попытки девочки «стать как Милочка» заканчивались неудачей и еще большей критикой. При этом мама не давала дочери даже шанса исправиться и научиться простым бытовым вещам. Сейчас Анне 25 лет, и она до сих пор сравнивает себя с другими людьми — в пользу последних, конечно.

3. Учить копить деньги

Жизнь не стоит на месте, и вчерашние способы заработать или сэкономить средства сегодня вряд ли работают. Никто не знает, какие навыки нам понадобятся, чтобы выжить в новых экономических условиях. Вот почему так важно учить детей быть гибкими к переменам, а не накапливать средства. Дедушка Виктории всю жизнь копил деньги на «всякий случай», но, когда этот случай пришел вместе с дефолтом, накопленная сумма перестала иметь какую-либо значимость. Все это происходило на глазах у уже подросшей внучки, поэтому теперь она готова к тому, что экономика может рухнуть в любой момент, а лучшее накопление средств — это вложения в развитие навыков и способностей.

4. Не разрешать выражать чувства

Иногда взрослые пытаются убедить ребенка в том, что его чувства неправильные: набил шишку — это совсем не больно; злиться на сверстника, который лопаткой по голове в песочнице ударил, стыдно; грустить, когда есть повод, не положено. Конечно, родители пытаются заменить реальные чувства ребенка на «приемлемые» вовсе не из плохих намерений, а в целях воспитания. Но важно понимать, что одно из главных умений современного человека — находиться в ладу со своими чувствами, эмоциями и потребностями. Алине 37, но она до сих пор вспоминает, как однажды мама заставила отдать какой-то девочке ее красивую куклу. «Плохо быть такой жадной, стыдно злиться из-за игрушки», — говорила мама. Куклу так и не вернули, а Алина долгое время училась отказывать наглым людям, в том числе руководству и коллегам. Каждый раз, произнося слово «нет», Алина испытывала чувство вины.

5. Не заступаться за ребенка перед чужими людьми

Каждому ребенку важно знать, что в любом конфликте, что бы ни произошло, родители будут справедливыми, а не станут всецело доверять словам учительницы, директора школы или соседской бабушки. Позволяя сыну или дочке отстаивать свою позицию перед авторитетными людьми, но с оговоркой, что ребенок сам несет ответственность за свои поступки, родители формируют в нем адекватную самооценку и ответственное отношение к собственной жизни. Анастасию воспитывала бабушка, и ее любимой фразой была «А что люди подумают?» Бабушка обожала Анастасию и желала ей только добра, но постоянно ориентировала внучку на общественное мнение. Анастасия до сих пор не научилась принимать волевые решения и даже при выборе десерта в кафе ориентируется на мнение подруг.

6. Ставить в пример успешных людей

У каждого поколения есть свои герои, которым пытаются подражать. В последние несколько десятилетий мейнстримом стали истории о личном успехе богатых и влиятельных людей. Казалось бы, изучай их жизненный путь и будь счастлив, но почему-то такой способ не работает, а иначе все любители подобной литературы давно бы распрощались с материальными проблемами. Никита с детства увлекался компьютерами. Однажды папа прочитал ему историю успеха Стива Джобса — с тех пор юный компьютерный гений собирал об основателе Apple любую информацию. Когда подошла пора выбирать университет, Никита решил, что высшее образование ему не нужно, ведь его заочный ментор обошелся без диплома. И все же ему пришлось поступить в вуз, чтобы получить хорошую должность. Теперь Никита шутит: «Что для Стива Джобса хорошо, для простого парня потеря времени».

7. Демонстрировать сложности взрослой жизни

Нет ничего предосудительного, если дети иногда видят своих родителей грустными. Плохо, когда это случается на постоянной основе. В таком случае происходит либо смена ролей в семье, когда ребенок пытается стать опорой, либо, наблюдая, насколько «ужасна» взрослая жизнь, боится взрослеть. А ведь для профессиональных достижений необходим взрослый, уверенный подход. Родители Евгении часто ссорились. Ко всему прочему девочка постоянно выслушивала от мамы, что жизнь очень сложная, а их семья не слишком удачливая по сравнению с другими. В 17 лет Евгения поступила в университет и уехала в другой город, но ей пришлось много работать над собой, прежде чем перестать пасовать перед другими, более «успешными» людьми.

8. Не разрешать ссориться

Пожалуй, один из самых главных профессиональных навыков — это навык взаимодействия с людьми. Важно научить ребенка не только дружить, но и правильно ссориться. Мнения у людей не всегда совпадают, но можно по-разному выражать свои эмоции. Чем раньше мы это понимаем, тем легче и быстрее нам дается взаимодействие, в том числе в профессиональной сфере. Диана всю жизнь старалась избегать конфликтов: ей проще было согласиться с оппонентом, чем вовлекаться в ссору. Она с детства знала, что «кто-то должен быть умнее», но такая стратегия всегда работала против нее. Однажды Диана прочитала о технике Я-сообщений и активного слушания и решила практиковать это в профессиональной сфере. У нее хорошо получалось демонстрировать собеседнику внимание к его словам и в то же время объяснять свои чувства, когда кто-то пытался воспользоваться ее безотказностью. Сначала люди странно воспринимали такой стиль общения, но позже конфликты с коллегами стали более конструктивными и начали приводить к взаимовыгодным решениям.

9. Не искать информацию вне школы

Важно различать учебу в школе и освоение нового. Уроки с учебниками могут показаться скучными, зато походы в музеи, театры или галереи — это не только отличный повод провести время с семьей, но и расширить кругозор. Автор этой статьи всегда будет помнить, как в детстве дедушка впервые отвел ее в городской краеведческий музей. С тех пор она увлекается историей, любит смотреть документальные фильмы, путешествовать и никогда не скучает — все накопленные знания не раз помогали ей на профессиональном пути.

10. Не разрешать пользоваться социальными сетями

Социальные сети на самом деле такая же платформа для общения, как когда-то уличные дворы. Дети в считаные дни овладевают разными полезными навыками с помощью встроенных в интернет-сообщества программ. Правила безопасности никто не отменял, но вовсе запрещать социальные сети как минимум жестоко. Мама 10-летней Арины очень удивилась, когда увидела, что ее дочь научилась снимать классные видео. Но еще больше удивилась, узнав, что Арина освоила этот навык с помощью интернет-ресурса TikTok. Теперь создание коротких клипов — новое семейное увлечение.

11. Не разрешать заводить домашнее животное

Часто родители используют политику тотальных запретов в целях собственного удобства. Например, не разрешают заводить домашнего питомца, потому что это потребует дополнительных трат, уборки, ответственности. Родителей можно понять: слишком много дел, слишком много забот, слишком много усталости, чтобы вносить в свою жизнь некую долю хаоса. Но важно понимать, что послушный ребенок вырастет удобным для других людей. Однажды Максим привел домой щенка, которого нашел во дворе. Мальчик жил с родителями в частном доме с большим двором, так что условия позволяли завести питомца. Но мама Максима посчитала иначе, ведь уход за собакой требует много усилий. Максим вырос послушным и понимающим человеком, но так и не понял, что детство давно закончилось и не стоит ждать одобрения других людей, чтобы что-то изменить в своей жизни.

12. Закалять характер с помощью профессионального спорта

Вопреки мнению, что спорт дисциплинирует и закаляет характер, серьезные занятия в спортивных секциях опасны не только для здоровья, но и для психики ребенка. Чемпионами, увы, становятся единицы, на остальных же тренеры смотрят как на воспитанников второго сорта. В юном возрасте достаточно нелегко справиться с такой несправедливостью, и низкая самооценка формируется очень быстро. К тому же дети, которые по разным причинам бросали занятия, не понимали, чем дальше заниматься в жизни. Мама Нины в детстве занималась художественной гимнастикой, но из-за травмы ноги ей пришлось оставить мечту стать призером Олимпийских игр. Когда Нине исполнилось 3 года, ее тоже отдали на гимнастику, но девочке так и не удалось достичь высоких результатов. В итоге Нина запустила учебу в школе, чувствовала себя неудачницей и долго не могла определиться, в чем же она хороша. Сейчас она учится на детского психолога и будет помогать родителям избегать ошибок в воспитании детей.

13. Платить деньги за оценки

По этому поводу до сих пор ведутся дискуссии. Но если посмотреть на ситуацию со стороны рыночных отношений, то обычно платит тот, кто больше заинтересован, а исполнитель оказывает услугу за деньги. Родители Алины решили поощрять дочь деньгами за хорошую учебу. Девочка действительно получала высокие баллы в школе, и казалось, что эксперимент работает. Но однажды выяснилось, что Алина рассказывает учителю о своих вымышленных болезнях и даже обманывает, что родители все время ругаются. Конечно, педагог жалел «бедную девочку» и завышал оценки. С тех пор родители перестали давать дочери деньги за оценки и обратились к детскому психологу.