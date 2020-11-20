12 вещей, которые нужны нам, как собаке пятая нога. А мы тратимся на них по привычке

Все мы стараемся по возможности окружать себя тем, что приносит нам радость: качественная техника, хорошая мебель, гаджеты последней модели. Но часто в стремлении сделать жизнь приятнее и легче мы забываем, что далеко не все из того, что так настойчиво советует реклама, нам по-настоящему нужно. Например, до появления шагомера мы и не задумывались о том, что такой прибор может пригодиться в повседневной жизни.

Сегодня мы в AdMe.ru, посовещавшись редакцией и опросив друзей, разобрались наконец, за какие вещи и услуги пора перестать переплачивать.

Свадебные и вечерние платья

Как известно, роскошное свадебное платье хорошего бренда стоит не просто дорого, а космически дорого. Оно сияет на невесте один вечер, а потом в большинстве случаев хранится в чехле и больше никогда не надевается. Эффектно, но сумма неоправданно велика. В таких случаях взятое в аренду платье позволяет сэкономить десятки (а то и сотни) тысяч рублей. С вечерними нарядами такая же история, ведь мы нечасто надеваем одно и то же платье дважды за короткий промежуток времени, а между тем редко какой салон свадебной и вечерней моды не предложит клиентке услуги аренды.

«Красивые» номера на автомобиль

Еще десяток лет назад на машины с такими номерами смотрели, округлив глаза, и перешептывались: «Смотри, три девятки!» Это и сейчас приметно, но уже давно перестало быть чем-то удивительным. А между тем стоимость подобного «украшения» может достигать ₽ 500 000 и даже превышать эту цифру.

Видеокамеры

Конечно, если вы не профессиональный оператор. Но многие покупают видеокамеры просто ради съемок для домашнего архива и забывают о том, что камеры на наших смартфонах уже давно легко могут соперничать с полупрофессиональной техникой.

Брендовая одежда для детей

Желание обеспечивать чадо самым-самым — естественное и прекрасное в своей сути. Однако не стоит забывать о том, что наши дети растут не по дням, а по часам. И уже через несколько месяцев купленная в дорогом бутике очень качественная футболка станет маленькой и отправится либо на полку, либо к кому-нибудь из родственников.

Разнообразная многофункциональная кухонная техника

Если вы не сходите с ума по готовке и не проводите за этим занятием по нескольку часов в день и все выходные, то, скорее всего, 80 % кухонной техники, предлагаемой магазинами бытовых товаров, вам не пригодится. Нас часто посещают «наития» во время прогулок по торговым центрам, и в мыслях появляется красивая картинка того, как приятно пользоваться сэндвичницей или вот этой модной кофемашиной. Но в большинстве случаев они пылятся где-то в глубине полок и мы вспоминаем о них только во время генеральных уборок.

Онлайн-тренинги, марафоны и вебинары

Разумеется, среди множества предложений есть и те, которые содержат на самом деле полезную информацию и оказываются именно тем, что вам нужно. Вот только прежде чем найдется (если найдется) тот самый идеальный вариант, придется потратить не один десяток тысяч рублей. Не нужно забывать, что такие продукты прежде всего представляют собой способ заработка для тех, кто их продает.

Умные часы

Часы с шагомером, измерителем давления, часы с сим-картой, пульсометром и даже функцией распознавания лиц. Еще они могут показать прогноз погоды и просчитывать расстояние. Дух захватывает от мысли, что крутые часы из старых фильмов о будущем можно теперь иметь любому. Однако за редким исключением у нас нет ни потребности, ни необходимости в этом дорогущем гаджете. Разве что мысль «не знаю, зачем, но я это хочу».

Новый iPhone

Разумеется, каждая новая модель отличается от предыдущей. И мы ее хотим. И покупаем, хотя «старая» работает отлично и прослужит еще не один год. Маркетинг делает свое дело, и через год мы хотим следующую. Да, девайсы вроде планшетов, телефонов и даже ноутбуков устаревают быстро, но разумнее не торопиться списывать со счетов предыдущий смартфон лишь потому, что появилась модель поновее.

Подарочные издания книг

Солидные тома с красивым тиснением и позолотой, несомненно, эффектно смотрятся на книжной полке. Но вот читать их неудобно: тяжелые, неуклюжие, а дорогую бумагу страшно помять или запачкать. И стоят такие издания, как правило, в 3–4 раза дороже обычных. Поэтому, если вы приобретаете книгу не для коллекции, а чтобы ее читать, то лучше выбрать более удобный вариант.

Одежда и обувь из брендового магазина

Разница в качестве кроссовок или сапог за ₽ 1 000 и за ₽ 10 000 — 15 000, конечно, огромная. Но вот отличие обуви за ₽ 15 000 от обуви за ₽ 50 000 уже не так значительно. По большей части в таком случае мы платим уже за название бренда. Стоит ли отдавать такую внушительную сумму лишь за слово на бирке? Склоняемся к отрицательному ответу.

Перелет бизнес-классом

Место в бизнес-классе в самолете предлагает ряд преимуществ. Например, кресло поудобнее, чуть больше пространства для ног или специальное меню. Но разница в стоимости билетов просто космическая: место в бизнес-классе обходится в 5–7 раз дороже, чем место в экономе. Вопрос о том, что выгоднее, даже не встает, учитывая еще и то, что дополнительное место для багажа и необходимые услуги можно докупить.

Одежда для кошек и собак

Разумеется, существует необходимый минимум, который помогает нашим короткошерстным питомцам не замерзнуть на улице в холодное время года. Но многочисленные футболочки и свитерочки, какими бы милыми и забавными они ни были, усатым не нужны. И если прежде зрелище животного в одежде вызывало улыбку умиления, то сейчас таким уже никого не удивишь. А стоимость маленькой собачьей кофточки легко может превысить стоимость обычной одежды для людей.