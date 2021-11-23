12 типов коллег, которых зачастую хочется мягко отправить в другой отдел

В коллективе нам приходится сталкиваться с огромным количеством разных людей, у каждого из которых свои вкусы, привычки и понятия о нормах приличия. К счастью, несмотря на различия, с большинством из них мы все-таки находим общий язык и учимся безболезненно сосуществовать вместе. Но есть типажи, чей набор качеств специфичен настолько, что сводит на нет любые попытки наладить добрые отношения и делает атмосферу в офисе напряженной.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие же существуют типы сотрудников, которых обычно не сильно жалуют в коллективах. Может быть, вы обнаружите парочку таких и в своем окружении.

1. Мейкап-мастер

Конечно, надо выглядеть опрятно. Однако прихорашивание не должно занимать рабочее время и быть достоянием общественности. Тем не менее офисным «мейкап-мастерам» это правило приличия, кажется, неведомо. И если возникла необходимость поправить макияж, прическу или даже подпилить ногти, они не считают нужным дождаться обеда и отправиться, например, в туалет, а вместо этого наводят красоту прямо в кабинете.

2. Тактильный

Зачастую такой коллега, кажется, даже не задумывается о том, что нарушает чьи-то личные границы своими похлопываниями по спине, попытками взять за руку или приобнять за плечи. Порой так и хочется намекнуть ему на то, что было бы разумнее сдерживать свои порывы к тактильному контакту с сослуживцами, ведь не всем это нравится.

3. Почемучка

Обычно в коллективах призывают к тому, чтобы сотрудники не боялись спрашивать о чем-либо. Но «почемучки» воспринимают это слишком уж буквально и задают кучу спонтанных вопросов, даже не попытавшись разобраться самостоятельно или хотя бы внимательно прочитать инструкции. В результате о них складывается впечатление как о невыносимых болтунах и поверхностных работниках.

4. Продажник

Порой в компаниях есть специальные чаты, где сотрудники обсуждают нерабочие вопросы и в том числе могут объявить о сдаче квартиры внаем или продаже ноутбука. Но бывает и так, что руководство по разным причинам не приветствует подобное общение. Однако того самого «продажника» это совершенно не смущает. И он исподтишка нарушает правила, настойчиво предлагая коллегам всякую всячину, причем нередко ставя их в неловкое положение.

5. Неряха

Неряхи зачастую чувствуют себя на своем рабочем месте как дома, причем не в лучшем смысле этого выражения. Такой сотрудник разбрасывает вещи, нагромождает на стол множество всякого хлама и работает в атмосфере полного хаоса. Но, что гораздо хуже, он ведет себя так же и в других помещениях вроде общей комнаты отдыха или столовой, не считаясь с тем, что вокруг есть люди, которых такой бардак может раздражать.

6. Гурман

«Гурман» никогда не ест традиционную еду и всегда приносит с собой все самое ароматное: чеснок, рыба, пряные блюда с резким запахом — его главные лакомства. При этом он не задумывается о том, что это может отвлекать остальных от работы не только непосредственно во время его трапезы, но и потом, когда ароматы продолжат исходить от него самого.

7. Нарцисс

Сотрудник этого типа обычно не только кичится своими настоящими заслугами, но и частенько приписывает себе чужие или как минимум общие достижения. Так, после выполнения командной работы он не упустит возможности упомянуть в разговоре с шефом, что большая часть задач была выполнена именно им и вообще ему еще пришлось помочь другим. В итоге его большое эго серьезно осложняет работу остальным.

8. Нервный

Нет, речь идет не о тех коллегах, которые вечно ворчат и на всех срываются, а о тех, кто доводит окружающих до исступления своими нервными тиками. Зачастую они грызут карандаши, щелкают ручкой, барабанят по столу или качают ногой бессознательно. Но сотрудникам, сидящим рядом, от того, что это делается не нарочно, не легче.

9. Энтузиаст

С одной стороны, такой сотрудник вроде бы пытается поддержать боевой дух своих коллег. Вот только делает он это порой настолько нелепо, что от него начинает веять токсичной позитивностью. Ведь вносить щепотку восторга в то, что кто-то получил нагоняй или даже понижение, или чересчур радоваться любой мелочи вроде новой пачки пластиковых стаканчиков в столовой довольно странно, да и просто неестественно.

10. Самоотверженный

От такого человека часто можно услышать фразу «без меня тут не справятся». Только в отличие от энтузиаста он не просто бравирует, а искренне верит в то, что является основой коллектива. Поэтому он зачастую засиживается допоздна, обязательно приправляя свою жертвенность драматичными замечаниями, и, конечно же, приходит на работу даже заболев. Причем не задумываясь о том, что этим не поможет компании, а лишь усугубит положение, перезаразив всех остальных.

11. Парфюмер

Запахи — действительно больной вопрос в коллективе. Но коллега типа «парфюмер» считает, что выгодно отличается от нечистоплотных сотрудников или «гурманов» тем, что дает окружающим возможность насладиться прекрасным парфюмом. Однако то, что кажется приятным ему, может показаться очень навязчивым другим. В итоге кто-то часами может мучиться от головной боли или, того хуже, аллергии из-за таких ароматических пыток.

12. Отшельник

«Отшельник» почти никогда не посещает корпоративы и прочие мероприятия, целью которых является укрепление отношений в коллективе, оправдываясь застенчивостью или ужасной занятостью. Зато в рабочем процессе не прочь обратиться за помощью к коллегам как ни в чем не бывало, при этом удивляется, что они ведут себя с ним несколько отстраненно и держат дистанцию.