12 признаков того, что человек не разбогатеет, даже если работает как вол и экономит каждую копейку

Говорят, что богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Но даже с такой точки зрения далеко не каждый может сказать про себя: «Я богач». Бывает, что человек всеми силами пытается разбогатеть, но ничего не получается. Иногда мешают внешние обстоятельства, но намного чаще дело в нас самих.

Мы в AdMe.ru попытались понять, чем отличаются богатые люди от остальных (помимо, собственно, количества денег), и нашли несколько явных признаков, по которым можно определить, что человек не планирует разбогатеть.

Покупает вещи, которые не может себе позволить

«На самом деле вам не по карману вещь, если вы не можете купить ее дважды», — заявил в одном из интервью музыкант и миллиардер Джей-Зи. Это правило справедливо для любых покупок, кроме недвижимости. Если телефон, стоимость которого равна вашей месячной зарплате, вдруг разобьется, вы вряд ли сможете купить такой же на следующий день.

Только слышал о финансовой подушке, но ни разу ее не видел

Иметь запас, который в случае чего позволит вам продержаться пару месяцев, — один из отличительных признаков человека, который наладил свои отношения с деньгами. А вот тот, кто в любой неожиданной ситуации вынужден лезть в долги, явно пока не готов разбогатеть. Формировать накопления можно по совету Уоррена Баффетта: «Не откладывайте деньги, которые остались после трат. Тратьте те деньги, которые остались после того, как вы отложили».

Покупает удовольствия в кредит

Отпуск, оплачиваемый с кредитной карты, — явный признак того, что с вашими финансами что-то не так. Никто не спорит, что человеку нужно периодически отдыхать и расслабляться, но влезать ради этого в долги — плохая идея, ведь вместо того, чтобы накопить на следующий отпуск, вы будете выплачивать кредит за этот. Один из отцов-основателей США Томас Джефферсон не советовал тратить деньги до того, как они у вас появятся, и хотя в его времена кредитных карт не существовало, возможностей залезть в долги было предостаточно.

Часто выбрасывает излишки продуктов

Если человек регулярно выносит на помойку испортившуюся еду, это означает, что у него проблемы даже с планированием меню на несколько дней вперед. Кроме того, продукты составляют значительную статью расходов — фактически вы выбрасываете в мусорку свои деньги.

Боится рисковать

«Как много вы знаете миллионеров, сделавших состояние на сберегательных счетах?» — спросил бизнесмен Роберт Аллен. Продолжая делать то, что вы делаете, вы будете получать то, что получаете. Это не значит, что нужно спускать половину зарплаты на лотерейные билеты, а остаток инвестировать в сомнительные акции, но избегать любого риска в надежде всю жизнь просидеть в зоне комфорта — один из лучших способов не богатеть.

Не учится новому

Мир меняется с невероятной скоростью, и бежать приходится уже просто для того, чтобы остаться на месте. Если регулярно не тратить время и деньги на приобретение и совершенствование профессиональных навыков, то в лучшем случае вам удастся сохранить текущий уровень доходов, а вот о богатстве придется забыть. Когда Илона Маска спросили, как он научился делать ракеты, он ответил: «Я читал книги».

Неправильно отдыхает

Писатель и трейдер Зиг Зиглар однажды сказал: «У богатых людей маленькие телевизоры и огромные библиотеки, а у бедных — все наоборот». Существуют занятия, которые считаются отдыхом, но по сути представляют собой прожигание времени: компьютерные игры, развлекательные видеоролики, чтение соцсетей, посиделки в барах. Эти развлечения — признак того, что вам не нужна и неинтересна ваша жизнь.

Тратит свободное время на быт

Готовка и уборка — занятия, которых трудно избежать, но уделять им слишком много времени тоже неправильно. В сутках всего 24 часа, и после сна и работы вам остается в лучшем случае 5–6. Если потратить их на протирание пыли, приготовление борща и запекание курицы, то на улучшение жизни времени не останется. А когда ваше время стоит дороже, чем услуги профессионалов, домашние обязанности выгоднее делегировать им.

Не стремится зарабатывать больше

Не у всех есть возможность кардинально поменять сферу своей деятельности, да еще и выиграть при этом в деньгах, но даже в рамках одной профессии предложения по зарплате могут отличаться в несколько раз. И если ваш оклад не из самых высоких в данной сфере, то вы, вероятно, что-то делаете не так. Топ-менеджеры крупных компаний уверяют, что идут навстречу своим сотрудникам при наличии убедительных аргументов.

Не следит за своими деньгами

Бизнес-тренер Хайме Тарди считает, что «основное отличие богачей в том, что они контролируют свои деньги и не позволяют деньгам контролировать их жизнь». Если вас не заботит, сколько останется в кошельке после того, как вы сходите в магазин, значит, вам с богатством не по пути. Для того чтобы разбогатеть, нужно в каждый момент знать свои доходы и расходы. Это поможет спланировать бюджет, подготовиться к неприятным сюрпризам и, как ни парадоксально, легче относиться к деньгам.

Делится планами со всеми

Рассказывать, какими способами вы планируете стать богаче, имеет смысл только тем, кто вас поддержит, а таких людей не очень много. Большинство же предпочтет «из лучших побуждений» опустить вас с небес на землю и примется убеждать, что ничего у вас не выйдет. Существует даже понятие «менталитет краба», описывающее такое поведение.

Знает свои пределы

Человек не станет богатым, если не понимает, что это значит. Туннельное мышление, которое защищает ваш разум от ненужной или вредной информации, способно вдобавок исключить из вашей реальности «слишком дорогие» продукты, развлечения, предметы роскоши, так что у вас просто не будет стимула зарабатывать больше. Например, автор знаком с людьми, которые проходят мимо полок с морепродуктами и деликатесами, не замечая ни ассортимента, ни цен. Но ведь высокая цена — это просто повод спросить себя: «Что нужно сделать, чтобы я мог это себе позволить?»