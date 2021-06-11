12 правил, о которых не говорят. Но соблюдать их так же важно, как мыть руки перед едой

В любом обществе существуют правила, которые все знают с детства: например, в какой руке держать вилку или нож. Эти простые истины известны каждому человеку. Но есть и не менее значимые пункты этикета, о которых в учебниках ничего не написано и вслух так часто не говорят. А между тем поблагодарить кассира или вернуть на место продукты, которые вы передумали брать, очень просто и очень важно.

Мы в AdMe.ru немного порассуждали о том, какие негласные правила было бы здорово соблюдать, находясь в обществе. И подкрепили нашу точку зрения мнениями пользователей сети.

Не пользуйтесь резкими духами перед тем, как сесть в самолет

Находиться в плохо вентилируемом помещении и без того не особо комфортно, а уж если кто-нибудь поблизости решил «искупаться» в парфюме, полет может стать невыносимым. К тому же от резкого запаха, который не исчезает в течение нескольких часов, может начаться головная боль. Пожалуйста, просто примите душ и воспользуйтесь дезодорантом. Просто постарайтесь вообще ничем не пахнуть. © yeovic / Reddit

Такое чувство, что люди не хотят брать парфюм с собой в отпуск и брызгаются духами сразу на 2 недели вперед. © SyrusDrake / Reddit

Не предлагайте разделить сумму в чеке поровну, если у вас более дорогой заказ

Делить сумму счета поровну в компании — нормально, если заказы у вас и ваших друзей не слишком различаются по стоимости. А вот если все пили только чай, а один человек взял первое, второе и компот, с его стороны будет невежливым просить разделить оплату поровну на всех. Моя соседка по комнате любит так делать. Особенно когда я беру себе только первое блюдо и газировку, а она заказывает закуску, первое и 4 коктейля. © InevitableAstronaut / Reddit

Верните на место продукты, если передумали их брать

Многие продукты могут храниться только при определенной температуре. Поэтому, передумав вдруг покупать йогурт, рыбу или мясо, отнесите ненужный товар в холодильник. В тепле он испортится быстрее, чем его заметят работники супермаркета. Я подрабатывал в продуктовом магазине, пока учился в школе. Мне приходилось выбрасывать очень много еды, особенно мяса, потому что людям было лень пройти 20 м назад, чтобы положить все обратно в морозильную камеру или холодильник. © leoklaus / Reddit

Будьте добрее к людям, которые вас обслуживают

Поздороваться с кассиром или поблагодарить официанта за хорошее обслуживание совсем нетрудно, зато это оставит неизгладимое впечатление о вас как о хорошем клиенте. Любой труд достоин уважения, а грубость по отношению к продавцу или уборщику не поднимет грубияна на ступень выше этих людей. Никто из них не виноват, что у вас был не самый удачный день. Не понимаю людей, которые устраивают громкие разборки с персоналом в общественном месте. Ты просто выставляешь себя придурком, вот и все. Что бы там ни сделал официант, всегда можно тихонько подойти к менеджеру и решить проблему. © claryn / Reddit

Я работаю в службе поддержки клиентов и очень люблю понимающих людей, которые остаются вежливыми и спокойными, даже если у них есть проблема. Я готов сделать все возможное для таких людей. Но не для тех, кто грубит и повышает голос. © browniebatterbear / Reddit

Прежде чем трогать чужую собаку, спросите, можно ли погладить ее

Чужие собаки могут казаться милыми, но никто не знает, как они поведут себя с незнакомыми людьми. Может, это добродушный пес, который считает всех вокруг своими друзьями, а может, он доверяет только хозяину. Лучше уточнить, чем рисковать здоровьем. Мой пес был дружелюбным до тех пор, пока кто-нибудь не наклонялся, чтобы его погладить. Он защищал свое личное пространство и едва не укусил нескольких людей. Если бы они сначала спросили, я бы успел сказать, что пес не любит незнакомцев. © Hotlikessauce69 / Reddit

Не занимайте ничью сторону, если ссорятся ваши друзья или знакомая пара

Эти люди с большой вероятностью уладят все свои разногласия, а вы останетесь крайним. Чаще всего им нужна банальная поддержка и, может, дружеский совет. Даже если один участник конфликта наедине с вами ругает другого последними словами, не присоединяйтесь к нему. К тому же люди, помирившись, вполне могут рассказать друг другу о ваших словах и поссориться уже с вами.

Не стоит спрашивать, сколько зарабатывает ваш знакомый

Если это ваш близкий друг или родственник, то вы наверняка и так знаете о нем все, от любимого фильма до размера зарплаты. Но если у вас с человеком еще нет настолько доверительных отношений, то не стоит устраивать допрос с пристрастием и выяснять уровень его доходов. Такое порой случается, например во время знакомства родителей с женихом дочери или невестой сына. Но даже если человек собирается влиться в семью, это еще не повод напрямую допытываться, сколько он зарабатывает.

Не нарушайте личное пространство окружающих

Всем знакомы ситуации, когда человек, стоящий в очереди позади, подходит так близко, что буквально наступает на пятки, или с любопытством смотрит в экран чужого телефона в общественных местах. Большинство людей все же не любят лишних тактильных и социальных контактов вне круга друзей и семьи. Поэтому незнакомец, стоящий на расстоянии 20 см или заглядывающий в телефон, восторга ни у кого не вызовет. Да в толпе на концерте и то меньше нарушают личные границы, чем в час пик в метро. © grubas / Reddit

Не потешайтесь над тем, как звучит чужой смех

Смех — это самое искреннее проявление эмоций, и сказать, что он звучит как-то глупо, по меньшей мере невежливо. Ранимого человека такое замечание может сильно обидеть, и он постарается не смеяться как минимум при вас, а как максимум — вообще. Это правда. Я долгие годы боролась со своим смехом и с тем, как он звучит, потому что мои родители всегда говорили мне, что он звучит некрасиво. © FromInsideYou / Reddit

Когда я училась в колледже, консультант посоветовала мне никогда больше не смеяться. Когда я спросила ее, почему, она ответила: «Ты никогда не найдешь работу с таким смехом». До сих пор вспоминаю эту ситуацию каждый раз, когда смеюсь. © hotelkoala / Reddit

Не путайте извинения с оправданиями

Зачастую напряженная ситуация, например ссора, требует простых извинений. И человек, которого обидели, вовсе не ждет, что обидчик будет приводить аргументы, объясняющие, почему он так поступил. Он всего лишь хочет, чтобы ему сказали «Извини меня» от чистого сердца. А любые объяснения в этом случае могут выглядеть как «Я был прав, и послушай-ка, почему это так». Только не говорите что-нибудь вроде «Мне жаль, что ты расстроился», когда расстроили человека именно вы. Возьмите на себя ответственность! © Batphone13 / Reddit

Оставляйте все, чем вы воспользовались, в таком же состоянии, как было до вас

Это правило можно применить к чему угодно: не оставляйте мусор в местах, где вы отдыхали; не забирайте «на память» фрагменты достопримечательностей; по возможности наведите минимальный порядок после себя в гостиничном номере; протрите стол, пообедав на офисной кухне. Продолжать можно до бесконечности, но суть очень проста: если после вас кто-то будет пользоваться той же вещью или посещать то же место, стоит позаботиться о том, чтобы не оставлять после себя беспорядок. А некоторые люди считают, что такого же правила стоит придерживаться и во взаимоотношениях. Особенно на работе. Требуется пара секунд, чтобы вытереть воду на столешнице перед раковиной, где вы только что мыли руки, чтобы следующий человек не намочил об нее свою рубашку. © SJExit4 / Reddit

Я навела порядок в коллекции дисков и кассет в апартаментах, где останавливалась бесплатно несколько недель назад. Думаю, что владельцы этого заведения были рады тому, что кто-то нашел время сделать это за них. © murderina23 / Reddit

Это касается и отношений. После расставания подбадривайте людей, а не ломайте их окончательно. © CMSteffen / Reddit

Если вы хотите, чтобы вам уступили место, просто попросите

Некоторые люди то ли слишком стеснительны, чтобы попросить уступить им место напрямую, то ли уверены, что окружающие читают мысли и знают, что им необходимо уступить. Такие люди ни за что не скажут вслух, что им нужно сесть, но будут стоять рядом, вздыхать, испепелять вас взглядом или возмущенно ворчать себе под нос. Но окружающие, как правило, не всегда внимательны, поэтому самым лучшим вариантом будет просто попросить уступить место. Точно. Никто не разглядывает пристально каждого, кто садится в автобус. И если вам не уступили место, то, скорее всего, окружающие просто не догадались, что вам нужно уступить. © tomorrowsgirl / Reddit

Когда я была беременна, а вокруг сидели одни молодые парни с телефонами, я просто дотрагивалась до любого сидящего человека и громко просила: «Ты можешь уступить мне место?» И они всегда уступали. © daaamber / Reddit