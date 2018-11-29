12 паразитов в речи, которые мигом выдадут ваши секреты окружающим

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По манере речи можно определить основные черты характера даже незнакомых людей. Для этого достаточно прислушаться к их разговору. Почти всегда по словам, которые человек подбирает, можно узнать его темперамент, некоторые свойства его психики и даже увидеть признаки настоящих расстройств личности.

Мы в AdMe.ru решили вооружить любимых читателей этим знанием и подобрали 12 ярких особенностей речи, которые могут рассказать о темных сторонах вашего характера.

1. Злоупотреблять уменьшительно-ласкательными словами

Уменьшительно-ласкательные слова часто употребляют люди, которые маскируют истинные намерения. Обычно это происходит неосознанно. Лингвисты говорят, что такие языковые маркеры могут обозначать совершенно разные вещи. Механизм самозащиты. Здесь будут звучать слова, называющие личные бытовые предметы: ключик, столик, подушечка и т. д. Делается с целью превратить пространство в безопасное для себя, «одомашнить» его.

Здесь будут звучать слова, называющие личные бытовые предметы: ключик, столик, подушечка и т. д. Делается с целью превратить пространство в безопасное для себя, «одомашнить» его. Попытка манипуляции. В этом случае называют предметы, имеющие отношение к другому человеку, на которого нужно воздействовать: пальчик, денежка, сумочка. Как правило, адресат ассоциирует говорящего с ребенком и невольно испытывает к нему симпатию.

2. Звать всех подряд уничижительно-ласкательными прозвищами

Совершенно нормально называть близких ласковыми словами. А если подобное происходит между коллегами или абсолютно незнакомыми людьми, тут уже есть о чем задуматься. Согласно исследованиям по психолингвистике, за внешней доброжелательностью может скрываться нечто другое. Нереализованное желание доминировать. Сюда отлично вписываются обращения вроде «дорогуша» и «милочка» от незнакомцев. Взрослые, полностью сформировавшиеся люди обращаются к нам так, когда хотят показать силу своего авторитета. Возможно, они мечтали о руководящей должности или другом способе контролировать окружающих, но, к сожалению, не преуспели в этом и теперь компенсируют нереализованность таким незатейливым образом.

Сюда отлично вписываются обращения вроде «дорогуша» и «милочка» от незнакомцев. Взрослые, полностью сформировавшиеся люди обращаются к нам так, когда хотят показать силу своего авторитета. Возможно, они мечтали о руководящей должности или другом способе контролировать окружающих, но, к сожалению, не преуспели в этом и теперь компенсируют нереализованность таким незатейливым образом. Стремление самоутвердиться. Типичный представитель — начальник, говорящий: «Золотко, позвони туда-то и распечатай то-то». Интимного подтекста, как ни странно, в таких ситуациях обычно не бывает. За этими оборотами стоит банальное желание приподнять собственную самооценку, унизив человека, который стоит ниже на социальной лестнице.

3. Отвечать вопросом на вопрос

Пожалуй, один из самых раздражающих приемов. Часто такая манера свойственна просто невоспитанным людям, которые не знают элементарных правил речевого этикета. Но случаются и любопытные исключения. Некоторые психологи считают, что подобная привычка формируется у людей, которые не совсем честны с окружающими. Всезнайка или вечный критик. Задать встречный вопрос — это отличный способ перехватить инициативу в разговоре. А именно такой маневр нужен человеку, который страдает синдромом спорщика. Подобная манипуляция позволит направить диалог в нужное русло и в определенной степени получить власть над собеседником.

Задать встречный вопрос — это отличный способ перехватить инициативу в разговоре. А именно такой маневр нужен человеку, который страдает синдромом спорщика. Подобная манипуляция позволит направить диалог в нужное русло и в определенной степени получить власть над собеседником. Мнительный человек. Здесь все очень просто: тому, кто не доверяет окружающим, необходимо время, чтобы понять, что из себя представляет человек. Задавая встречный вопрос, эти люди оценивают вас: можно ли доверять? не смеются ли надо мной?

4. Говорить о себе в третьем лице

Для детей говорить о себе в третьем лице совершенно нормально. Привычка бесследно исчезает в возрасте около 3 лет. Также не вызывает опасений ситуация, когда взрослые обращаются к ребенку так: «Мама пошла в магазин» или «Папа сейчас починит». Все остальные случаи, по мнению психологов, могут говорить о небольших отклонениях в психике. Эгоцентризм и нарциссизм. Такие люди стремятся завоевать любовь окружающих, имеют высокую самооценку и мечтают, чтобы мир вертелся вокруг них. Рассказ о себе в третьем лице позволяет им привлечь внимание, хотя часто и негативное.

Такие люди стремятся завоевать любовь окружающих, имеют высокую самооценку и мечтают, чтобы мир вертелся вокруг них. Рассказ о себе в третьем лице позволяет им привлечь внимание, хотя часто и негативное. Самоирония и эксцентричность. Корни те же — этими людьми руководит страсть быть в центре всеобщего внимания. Но делают они это редко, более тонко и интеллектуально, поэтому негативных эмоций обычно не вызывают.

5. Изъясняться очень длинными предложениями

Таким людям обычно свойственна задумчивость и меланхоличность. Зачастую они немного «подтормаживают», а потому почти никогда не заканчивают начатое предложение. Дело в том, что в процессе говорения у них рождаются новые ассоциации, которые тут же эксплицируются в речь, — это похоже на речь с многоточиями. Такая особенность считается абсолютно нормальной. Интеллектуалы. Причем на грани с гениальностью, что вызывает те же проблемы: недопонимание со стороны окружающих, отсутствие тесных дружеских контактов (как правило), нереалистичное представление о бытовой стороне мира.

Причем на грани с гениальностью, что вызывает те же проблемы: недопонимание со стороны окружающих, отсутствие тесных дружеских контактов (как правило), нереалистичное представление о бытовой стороне мира. Спорщики. Здесь нет ни тени гениальности — этим людям просто необходимо говорить много и, что очень важно, быстро. Так быстро, что вы едва успеваете понять смысл сказанного. Главная задача спорщика — не дать вам возможности «переварить» его слова и успеть ответить.

6. Говорить рублеными фразами

Этот тот случай, когда особенность речи — абсолютная норма. Если это не письменная речь, для которой должны быть свойственны более длинные предложения. Специалисты отмечают, что обрывочная речь свойственна многим представителям современного поколения, и связывают это с быстрым темпом жизни. Стремление быть понятым. Как ни парадоксально, но в кратком высказывании порой содержится намного больше информации, чем в длинном. Кроме того, люди с трудом воспринимают речевые «полотна», поэтому, чтобы донести до них что-то, лучше использовать короткие фразы.

Как ни парадоксально, но в кратком высказывании порой содержится намного больше информации, чем в длинном. Кроме того, люди с трудом воспринимают речевые «полотна», поэтому, чтобы донести до них что-то, лучше использовать короткие фразы. «Технарское» мышление. Такие люди отличаются ясным умом, умеют раскладывать все по полочкам и находить неожиданные связи между вещами, которые не видны другим. Обычно отличаются наличием четких жизненных целей, жизнелюбием и множеством хороших друзей и знакомых.

7. Разбавлять речь вводными словами

«Наверное», «кстати», «короче» и любые другие вводные слова в большом количестве (например, если они встречаются в каждом 2-м предложении) часто говорят о нестабильном характере и эмоциональной неустойчивости. Эти слова помогают человеку скрыть собственную неуверенность, как будто разнообразить свою речь и замаскировать истинные намерения. Маскировка недостатка интеллекта. Считается, что обилие вводных слов — это признак малого словарного запаса. Иными словами, человек недостаточно начитан, культурен и умен. Можно считать справедливым, если о наличии скудного ума дополнительно говорят и другие признаки.

Считается, что обилие вводных слов — это признак малого словарного запаса. Иными словами, человек недостаточно начитан, культурен и умен. Можно считать справедливым, если о наличии скудного ума дополнительно говорят и другие признаки. Сокрытие страха. Очень распространенная причина. Скажем, в детстве человек выступал перед классом / школой / другой публикой и перенервничал. Забывая слова на сцене, он заполнял молчание любыми словами-«пустышками», а после они просто въелись в его подсознание.

8. Всегда говорить «я»

Часто это привычка самовлюбленных людей. Даже если речь идет о действии, которое совершила группа, такой человек в разговоре обязательно скажет: «Я сделал это», — причем без злого умысла. Это неосознанное проявление скрытого или не очень высокомерия по отношению к окружающим. Убивает репутацию. Правда в том, что никому не интересно слушать о чужих «я», и дело вовсе не в человеческой озлобленности. Просто каждый подсознательно защищает себя от бесполезной информации. Со временем люди начнут избегать общения с «якалкой».

Правда в том, что никому не интересно слушать о чужих «я», и дело вовсе не в человеческой озлобленности. Просто каждый подсознательно защищает себя от бесполезной информации. Со временем люди начнут избегать общения с «якалкой». Свидетельствует об эгоцентризме. Тут речь идет о всевозможных «я умею», «я думаю» и прочих выражениях о себе любимом, которые человек говорит часто не к месту. Так он пытается утвердиться в мире, что может указывать на его внутреннюю неуверенность в себе.

9. Употреблять псевдоумные слова

Сейчас стало модным использовать редкие словечки вроде «амбивалентность», «валидность», «вербальность» и любые другие, которые должны подчеркнуть интеллект произносящего их. Но часто создается совершенно обратный эффект: люди или употребляют такие слова неверно, или не в том обществе, что вызывает только раздражение. Специалисты считают, что такая склонность говорит о переоценке собственных способностей. Инфантильность. Как ни странно, псевдоинтеллектуальные слова часто говорят о «детскости». Человек просто не знает, как преподнести свои достоинства миру, и использует самый простой, на его взгляд, способ: собирает гениальные цитаты и выучивает значение редких слов, а после вставляет их в разговоре к месту и не к месту.

Как ни странно, псевдоинтеллектуальные слова часто говорят о «детскости». Человек просто не знает, как преподнести свои достоинства миру, и использует самый простой, на его взгляд, способ: собирает гениальные цитаты и выучивает значение редких слов, а после вставляет их в разговоре к месту и не к месту. Пикаперство. На специальных курсах, где мужчины обучаются искусству соблазнения, в отдельную тему выделен словарный запас. Парни заучивают ряд умных слов, чтобы потом сразить даму нереальным интеллектом. Контекст употребления обычно тоже заучивается, что убивает на корню любую потенциальную возможность расширения словарного запаса.

10. Имитировать природные звуки

По одной из теорий, язык зародился благодаря звукоподражанию: человек просто пытался повторить то, что слышал. Многие из нас, сами того не замечая, и сейчас продолжают использовать такие элементы в речи, хотя их вполне можно заменить обычными словами. Скудная фантазия. Звукоподражательные слова яркие, эмоциональные и производят определенное впечатление на собеседника. Человек, который хочет описать что-то в ярких красках, обычно прибегает к метафорам или другим подобным средствам, но иногда у него не хватает воображения. Именно в этот момент на помощь приходят всевозможные «вжух», «хлоп» и «хрясь».

Звукоподражательные слова яркие, эмоциональные и производят определенное впечатление на собеседника. Человек, который хочет описать что-то в ярких красках, обычно прибегает к метафорам или другим подобным средствам, но иногда у него не хватает воображения. Именно в этот момент на помощь приходят всевозможные «вжух», «хлоп» и «хрясь». Отсутствие словарного запаса. Часто подобные слова говорят дети, поскольку не знают других. Если же взрослый человек предпочитает заменять обыкновенные глаголы или существительные на звукоподражания, ему стоит задуматься о расширении лексикона.

11. Соглашаться и тут же отрицать

Есть специальный лингвистический термин — противительные союзы («но», «однако», «а» и другие). Даже название этих слов не располагает к себе. Такой же эффект наблюдается и в бытовой речи. Психологи же советуют избегать подобных конструкций по единственной причине. Вызывают агрессию. Причем и у говорящего, и у его собеседника. Отвечая на какой-либо вопрос «Да, но...», мы сначала подтверждаем правоту спрашивающего, а потом тут же ее опровергаем. В речи никто специально не будет анализировать подобные моменты, а вот рефлекторно отмечают многие. В результате диалог не клеится.

12. Использовать канцелярит

В речи современного человека проскальзывает много слов, которые уместны в документах больше, чем в устном разговоре. Часто это создает комический эффект, например выражение «Я оказал помощь» кажется неестественным и напыщенным. Проще было бы сказать: «Я помог». Эта тенденция, как отмечают лингвисты, свойственна в основном тем, чья профессия связана с документооборотом. Однако и люди, далекие от административной сферы, пытаются иногда «разбавить» речь такими элементами. Графоманы. Очень подробно разбирает эту проблему российская переводчица Нора Галь в книге «Слово живое и мертвое». По ее мнению, люди, которые не имеют опыта в писательском деле, часто прибегают к канцеляриту, считая, что это признак высокого стиля. И ошибаются.

Очень подробно разбирает эту проблему российская переводчица Нора Галь в книге «Слово живое и мертвое». По ее мнению, люди, которые не имеют опыта в писательском деле, часто прибегают к канцеляриту, считая, что это признак высокого стиля. И ошибаются. Позеры. Таким людям важно подчеркнуть любыми возможными способами, что они чрезвычайно важны и полезны окружающим. К канцеляриту прибегают, поскольку интуитивно чувствуют, что это придает речи больший вес.

Расскажите нам в комментариях, удалось вам найти здесь особенности своей речи? Если да, то совпало ли описание психологических черт с реальностью?