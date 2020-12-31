12 моментов в поведении ребенка, обратив внимание на которые вы сможете лучше понимать его

Детско-родительские отношения — вечная тема для обсуждения. Из года в год родители во всем мире расстраиваются, негодуют и злятся из-за того, что их ребенок ведет себя не так, как ожидалось. «Зачем он так, ведь мы все для него делали!» — восклицают с недоумением мамы и папы. И действительно, непонятно, почему у достаточно хороших родителей иногда что-то идет не так во взаимоотношениях с детьми.

Мы в AdMe.ru попробовали вспомнить, что же такого делали родители, из-за чего страдали наши с ними отношения. И обнаружили кучу интересного.

Ребенок не стремится покорять вершины

Вам случалось когда-нибудь присутствовать при разговоре своих родителей со знакомыми, когда они, обсуждая ваши успехи в школе, вдруг говорили что-то вроде «В математике он у нас, конечно, не силен», «У нее совершенно нет воображения», «Да, особыми способностями он не блещет»? Наверняка хотя бы раз слышали подобное. Вы можете сколько угодно уверять детей в том, что они умны и талантливы, но, однажды услышав противоположное из ваших уст, ребенок поверит именно этому. А уж если вы ему лично будете это регулярно говорить, то можете не сомневаться в «успехе». И не стоит потом удивляться, что отпрыск не стремится достичь высоких результатов: зачем, если мама с папой уже и так сказали, что он на это не способен?

В отношениях с родителями появилась дистанция

Многим бывает трудно перестать контролировать все и вся: кажется, что, точно понимая все происходящее, можно спрогнозировать дальнейшую жизнь по часам. Из-за этой навязчивой страсти родители нередко перегибают палку: исправно проверяют уроки, звонят учителям, чтобы выяснить, достоверны ли оценки, и так далее. Маленькие дети принимают это как должное, однако уровень их тревоги растет. А вот к подростковому возрасту дети начинают бунтовать, и тогда отношения портятся. Излишний контроль формирует дистанцию между ребенком и родителем, ведь трудно доверять тому, кто не доверяет тебе. Я ненавижу давление, которое на меня оказывают мои родители. Я думал, раз они знают, что я умный, они позволят мне делать что-то самостоятельно. Но нет, этого никогда не было. Они всегда слишком меня опекали. Все действия в гаджетах записываются, и папа всегда может видеть то, что я делаю в моем телефоне. Я не знаю, как мне быть. Мне 14, и они контролируют мою жизнь. © Puppies0567 / Reddit

Недавно тренер уговорил меня сесть в лодку с «опытным» гребцом, которому 17 лет, для участия в соревнованиях. Парень с хорошими данными, но явно не уверен в себе. Тренировки проходили хорошо, но когда были заморочки с документами, страховкой, медосмотром, то он все делал с мамой. Потом поехал на чемпионат, получил медаль и приехал другим человеком. Стал четко выражать мысли, говорить без стеснения. Проходит неделя, и он опять становится мямлей. Мама с тренировок забирает, от уверенности в себе не осталось и следа, боится слово лишнее сказать. © Alexxx0701 / Pikabu

Безынициативный ребенок

Редкий родитель может удержаться от предостережений в духе «не лезь», «не трогай», «не ходи». Мы вкладываем в это свой смысл: «Я беспокоюсь, что с тобой может что-то случиться, ты слишком мал и неопытен». Однако ребенок слышит именно то, что мы говорим: «Ты упадешь», «У тебя не получится». Поначалу он пытается проявлять инициативу снова и снова, однако голоса родителей оказываются сильнее. Со временем ребенок прекращает проявлять инициативу — заложенная программа уже работает, он знает: что-то он не сможет, а где-то и вовсе пропадет. Если вы не хотите, чтобы так получилось, но не можете удержаться от подобных замечаний, то постарайтесь хотя бы объяснять ему, почему вы не хотите, чтобы он делал то или это. Например: «Постарайся не залезать так высоко, потому что оттуда можно упасть и тебе может быть неприятно. Давай ты туда полезешь через годик». Возможно, вас не послушают, но ведь вариант без объяснений сработает с еще меньшей вероятностью.

Ребенок перестал делиться личным с родителями

Сами того не замечая, родители иногда дают ребенку двойные послания. Например, говорят, что с ними всегда можно поделиться чем-то сокровенным, а потом, когда сын или дочь рассказывают что-то, шутят над этим или говорят, что это ерунда. Возможно, и у вас бывали случаи, когда вы по секрету рассказали маме, что влюбились, а вместо слов поддержки услышали нечто вроде «Рано еще о любви думать» или «Вон что придумала». В результате ребенок понимает, что здесь что-то не так, ведь вы говорили одно, а на деле вышло совсем другое. Значит, и делиться с вами чем-то важным не стоит. В детстве переехали с семьей в новую квартиру, и батя начал делать ремонт. Мне жутко хотелось ему посодействовать, но при каждом моем предложении помочь я слышал только «Не мешай», «Отойди», «Сам справлюсь». Когда я вырос, мне начали предъявлять, что я не могу починить розетку, поменять кран, отремонтировать стул. Я чувствовал стыд, мне казалось, что я должен все это уметь. Недавно знакомый описал весьма похожий случай из жизни, но с выводом о том, что это крайне странно — требовать от повзрослевшего сына «рукастости», при этом никак этому ранее не содействуя. © WantTheWatch / Pikabu

Не знает, чего хочет

Часто родители сокрушаются насчет того, что их повзрослевший ребенок не выказывает определенных желаний: не понимает, кем хочет стать в будущем, не знает, что хотел бы получить в подарок на день рождения. Это происходит из-за того, что в детстве родители не давали ребенку возможности выбора: мол, что может знать 5-летний малыш, маме с папой лучше известно, как и что ему нужно. Если не давать ребенку выбирать, то он не научится прислушиваться к себе, к своим желаниям и потребностям. Это не значит, что нужно спрашивать его мнения абсолютно обо всем, — однозначно в большинстве вопросов родители более компетентны, чем ребенок. Однако совершенно нормальным будет спросить, какую шапку он выбирает — красную или желтую, что он хочет на ужин — макароны или рис. Это посильные задачи для ребенка. Так он понимает, что его мнение важно и его можно и нужно озвучивать. Меня мама водила в поликлинику вплоть до окончания школы. И одежду со мной ходила покупать. В 17 я уехала учиться в другой город. Ну и тяжело же мне было с непривычки быть самостоятельной. Вся эта беготня с бумагами, когда я не понимала, что от меня хотят. Плюс топографический кретинизм: я настолько привыкла, что меня водят за руку, что не могла ориентироваться в пространстве. Постоянно плутала, выходила не на той остановке, иногда плакала посреди улицы от отчаяния. А мама мне и в школе говорила, что я никчемное существо, не приспособленное к жизни. Только вот вопрос: из-за кого я была такой неприспособленной? © Strannayadama / Pikabu

В отношениях нет доверия

Самый верный способ дать понять ребенку, что вы человек ненадежный, — это спросить его мнения относительно какого-то вопроса, словно только это вас и волнует, а потом сделать все по-своему. Поступить так — это еще хуже, чем вообще не спрашивать: такой вариант гораздо быстрее и прочнее формирует недоверие к родителю. Дети отнюдь не слепы и не глухи, они чувствуют фальшь получше многих взрослых. Не стоит пытаться обманывать их таким образом. Отец моей племянницы в разводе с ее мамой. У мамы дома есть кот, который старше, чем девочка. Ребенок знает только этого кота и очень любит его. И папа, когда дочь была у него, как-то спросил у нее: «А ты не хочешь котенка?» «Нет, папа, у меня есть Листик», — ответила девочка. «Ок, тогда я не буду его брать», — сказал на это отец. Через неделю в доме у папы появился котенок, очень похожий на Листика. Папа вел себя так, будто это было заранее оговорено.

Он стал агрессивным и неуправляемым

Большинство из нас выросли в убеждении, что есть хорошие и плохие эмоции. Испытывать радость — это правильно, быть вежливым и послушным — хорошо. А злиться, кричать, плакать из-за ерунды — это плохо. Однако психологи говорят, что нет хороших и плохих эмоций: каждая из них имеет право на существование и каким-либо образом помогает нам. Когда мы говорим ребенку «Иди поплачь в своей комнате, а потом приходи», «Не стоит обращать внимания на такую ерунду», «Нашла из-за чего страдать», мы обесцениваем чувства и даем понять, что принимаем своих детей только хорошими и веселыми. Но подавленные эмоции никуда не деваются: они годами копятся и в итоге выливаются в агрессию, неврозы, болезни и даже депрессию.

Непонятно, что он чувствует

Многие предпочитают не проявлять эмоций на людях: «Никогда никому не показывай, что тебе грустно», «Не подавай виду, что тебя это задевает». Знакомо? Мы неосознанно учим этому своих детей с малых лет, когда стесняемся истерик малыша в общественном месте или говорим ему, что плакать на улице неприлично (особенно мальчикам). Не стоит стыдить за такое: это приводит к тому, что человек в принципе предпочитает не показывать своих чувств нигде и никому. Плоды этого начинают пожинать родители, едва ребенок вступает в пубертатный период. При этом и самому подростку несладко, ведь сдерживание эмоций приводит к серьезным психологическим проблемам. Я не могу плакать, когда мне это нужно. Могу чуть-чуть всплакнуть, но не так, чтобы стало легче. Иногда я даже смеюсь, а не плачу. И от этого мне становится в 10 раз хуже. © AMC_Cinema / Reddit

Всегда напряжен

Казалось бы, такая мелочь — постучаться в комнату к ребенку. Да, это ваша квартира, да, у него есть своя комната только благодаря вам (и по сути она ваша, а не его) — еще не хватало стучаться к малолетнему! Но если уж вы выделяете ребенку какое-то пространство, то попробуйте и уважать границы его территории. Нелогично сказать человеку, что у него есть своя комната, и вести себя так, будто на самом деле она не принадлежит ему. Ребенок принимает тот факт, что территории, где он может расслабиться на 100 %, не существует — он всегда должен быть начеку. Из-за этого он не научится расслабляться, а это ведет к проблемам в семейной жизни во взрослом возрасте.

Ребенок чересчур сдержанный

Многие из нас выросли в семьях, где проявление каких-либо чувств считалось слабостью. И от неумения принимать эти чувства мы иногда стараемся отшучиваться и тем самым даже засмеивать их. Например, малыш искренне обнимается с мамой и говорит, что любит его, а мама смущенно говорит: «Ну вот еще, придумал!», «Ну что за нежности», «Смотри, какой любвеобильный выискался!» Со временем ребенок понимает, что проще не проявлять признаков каких-то эмоций: кому приятно, когда над тобой смеются? Правильно быть сдержанным, нечувствительным, иначе становишься смешным. Это не приносит радости ни самому ребенку, ни его близким. Кроме того, такое поведение становится проблемой в дальнейшем: человеку трудно открыться, признаться кому-то в своих чувствах, создать счастливую семью.

Никому не доверяет

В стремлении уберечь чадо от излишних опасностей и травм родители часто говорят, что мир опасен, настоящих друзей не существует, а доверять можно только членам семьи. Желание защитить от вероятных ран объяснимо и понятно, однако не всегда благие намерения — дорога к лучшей жизни. В результате у ребенка нередко формируется недоверие к окружающему миру, которое ведет к проблемам и во взрослой жизни — неумению находить друзей, строить семью. Ведь если кругом одни враги, как найти того, кто станет другом?

Неуважительно относится к матери / отцу

Даже если ваши отношения с партнером далеки от идеальных, не стоит нелестно отзываться о нем при ребенке. Дети видят и слышат гораздо больше, чем нам кажется, и впоследствии это непременно даст о себе знать. В семье, где папа пренебрежительно относится к маме, и ребенок со временем будет обращаться с ней как со служанкой. Если мама позволяет себе нелестные отзывы об отце ребенка, то и он станет относиться к нему так же. Дети принимают модель отношений родителей как естественную, ведь другие примеры им незнакомы. И их отношение к отцу или матери зачастую в точности определяет то, как будет развиваться их собственный союз с партнером.