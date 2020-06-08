12 вещей, которые принимают за норму жизни, а они на самом деле выдают небогатое детство

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Бедность передается из поколения в поколение. И речь тут совсем не о наследстве. Образ мышления, который закладывается с самого раннего возраста, приводит к тому, что человек не умеет распоряжаться своими финансами и не рискует зарабатывать больше определенной суммы.

Мы в AdMe.ru решили изучить эту тему и поняли, какие привычки указывают на небогатое детство и сопровождают нас всю жизнь. А в качестве бонуса к статье — необычное исследование канадских ученых.

1. Тотальная экономия на всем

Тотальная экономия на одежде, еде, здоровье и коммунальных услугах происходит не из-за того, что расходы большие, а потому что доходы маленькие. Люди, которые в детстве ощущали нехватку финансов, считают каждую копейку и живут от зарплаты до зарплаты. Вместо того, чтобы проанализировать свои возможности и найти способ увеличения дохода, они бросаются из крайности в крайность, экономя на своем комфорте и здоровье.

2. Все лучшее — детям

Люди, которые чего-то не имели в детстве, зачастую балуют своих чад и покупают им дорогую одежду, модные гаджеты и лишние игрушки. Не оказывайте подрастающему поколению медвежью услугу, стараясь всячески угодить им. Дети, которые без усилий получали все, что хотели, редко умеют самостоятельно добиваться карьерных высот.

3. Преувеличение доходов

Люди, которые преувеличивают свои доходы, боятся показаться малообеспеченными и невостребованными в обществе. Ведь быть бедным стыдно. Такие личности не воспринимают всерьез эту распространенную форму лжи и продолжают изо дня в день выдумывать небылицы о своих дивидендах.

4. Сомнительный евроремонт в квартире

Ремонт отнимает уйму сил, времени и финансов. Многие пытаются сэкономить буквально на всем, а об услугах дизайнера интерьера тут и говорить нечего. Отношение людей к этой профессии несколько предвзятое, и многие искренне недоумевают: зачем тратиться, если можно все сделать самостоятельно? Как следствие — квартиры в стиле «верните мой 2000-й». Совсем не обязательно нанимать именитого дизайнера с баснословным ценником. Рассмотрите начинающих специалистов, которые работают на портфолио и берут символическую плату. Они помогут грамотно спланировать пространство в вашей квартире, подберут актуальные варианты отделки и обратят внимание на прочие нюансы.

5. Неправильные родительские установки

Выросшие в небогатой семье люди, сами того не замечая, транслируют своим детям неверные жизненные ценности. Сюда относятся выражения из разряда «от нас ничего не зависит», «все богатые зарабатывают нечестным путем», «счастье не в деньгах» и т. д. Они сначала снижают свою планку, а потом и своих отпрысков учат тому, что многое в жизни просто невозможно, как бы ты ни старался. Не стоит забывать, что подобные неправильные установки въедаются в подсознание подрастающего поколения, тем самым увеличивая риск повторить финансовое прошлое своих родителей.

6. Хлам в квартире

Привычка копить хлам довольно распространена среди людей с финансово небогатым прошлым. Выбросить ту или иную вещь в мусорное ведро равносильно катастрофе. Порванная футболка или старое полотенце — отличные тряпки для протирания пыли и пола; стаканчик из-под йогурта надо обязательно отмыть — еще пригодится; целлофановые пакеты — помыть и высушить. Им страшно что-то выкинуть или отдать, ведь нового, по их мнению, может и не появиться. Захламленность дома выдает подсознательные мысли его хозяина о том, что он не сможет, не справится, никогда не улучшит свое материальное положение, а будет жить в ожидании черного дня.

7. Покупка товаров с рук — табу

Люди, выросшие в условиях ограниченных финансовых ресурсов, стесняются своих проблем с деньгами. Они не хотят признавать себя малообеспеченными, поэтому покупать с рук, одеваться в секонд-хендах, пользоваться товарами, бывшими в употреблении, считается для них чем-то постыдным и унизительным. Все это приводит к тому, что такие люди активно стараются прыгнуть выше головы, чтобы купить дорогостоящие товары «как у всех» (мобильный телефон, технику, одежду), влезают в долги, кредиты и зарываются в финансовую яму все глубже и глубже.

8. Угрызения совести за спонтанные покупки

Вместо того чтобы порадоваться обновке, люди, лишенные чего-то в детстве, начинают испытывать чувство вины и корить себя за потраченные средства. По их мнению, поддавшись сиюминутной слабости, они пошли на поводу у своих нерациональных желаний, вместо того чтобы приобрести что-то для дома, семьи, детей. Они ставят потребности других людей превыше своих, а это в корне неверно и во взрослой жизни может сыграть с ними злую шутку. Нет ничего постыдного в том, чтобы иногда покупать что-то просто для своего удовольствия.

9. Неумение отказывать

Причины этого кроются в низкой самооценке, страхе быть отвергнутым, боязни оказаться плохим или неудобным человеком. Дети, которые не умеют отказывать и не имеют собственного мнения, легко идут на поводу у других. Для них во много раз возрастает риск попасть в плохую компанию, приобрести вредные привычки или даже нарушить закон.

10. Стабильная низкооплачиваемая работа

Люди, которые в детстве жили небогато, не склонны к переменам и риску. Они заняты решением текущих проблем, а цели подменяют мечтами. Ведь что-то менять всегда страшно, а уходить с насиженного места тем более. «Уж лучше синица в руках, чем журавль в небе» — вот их девиз по жизни. Нас с детства учат, что богатыми не становятся, а рождаются. И нужно подчиняться всем превратностям судьбы, а не бросать ей вызов. Стабильность — вот что важно. Только почему-то в воскресенье вечером мы раздражены мыслью, что завтра опять на работу.

11. Заношенные вещи в гардеробе

Люди, ограниченные в детстве в финансах, бережно хранят в шкафу поношенные бюстгальтеры, выцветшие футболки, застиранные халаты и трусы с детскими рисунками. Патологическая бережливость, уверяют эксперты, в крови у многих. Из-за пережитой бедности и страха остаться ни с чем они готовы годами носить одни и те же вещи.

12. Склонность к депрессиям

Согласно исследованиям, у людей, которые с детства ощущали потребность в деньгах, уровень кортизола (гормона стресса) выше, чем у тех, кто не испытывал нехватки финансов. Именно поэтому такие люди во взрослой жизни чаще страдают депрессией, тревожностью и психическими расстройствами.

Бонус: а вы знали, что по лицу можно отличить богатого от бедного?

Канадские ученые провели необычное исследование и выяснили, что человеческий мозг способен определять финансовое положение исключительно по выражению и чертам лица. 160 участников эксперимента разделили на 2 группы в зависимости от уровня дохода и сфотографировали с максимально нейтральным выражением лиц. Группу студентов попросили посмотреть фотографии и определить, кто принадлежит к богатым, а кто к бедным. Иной информации организаторы им не предоставляли. Результаты удивили даже самих ученых. Те, кто рассматривал фотографии, правильно определили социальный статус в 53 % случаев, и это, по мнению исследователей, исключает вероятность случайного угадывания.

А как вы считаете, влияет ли небогатое детство на всю последующую жизнь человека? И каким образом?