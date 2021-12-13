12, казалось бы, безобидных фраз, которые с головой выдают невоспитанного человека

Бестактные и плохо воспитанные люди далеко не всегда используют язык прямых оскорблений. Зачастую они прикрываются более изощренные фразами, смысл которых при возникновении конфликта можно перевернуть и извратить, чтобы убедить собеседника, что ему всего лишь показалось и он делает из мухи слона.

Мы в AdMe.ru решили припомнить, какие же, на первый взгляд, простые и распространенные формулировки в общении считаются дурным тоном среди приличных людей. Обратите внимание, может быть, вы тоже ненароком используете пару таких выражений и невольно раните близких людей.

«Вот и делай сама, раз такая умная»

Такая фраза зачастую вырывается в ответ на то, что кто-то указал на нашу ошибку, в которой мы не находили сил себе признаться. Если совет был нежданный и непрошеный — возможно, и есть смысл открыто выразить недовольство. Однако если он прозвучал в ответ на высказанную вами жалобу, нужно уметь признавать ошибки и принимать чужую точку зрения к сведению.

«Поступи хоть раз как мужчина!»

Возможно, кто-то такими фразами пытается взбодрить собеседника и вызвать в нем азарт. А другой всего лишь хочет напомнить своему другу, что тот сильный, умный и все сможет. Однако в первую очередь в ней считывается лишь одно: «Обычно ты ведешь себя как размазня, пришло время взять себя в руки». А такой посыл не вызывает ничего, кроме возмущения и обиды.

«И чем ты тогда занималась все это время?»

Наверняка каждому хоть раз приходилось слышать такой вопрос после того, как вы признались, что не успели что-то сделать. И даже если в нем нет никакого скрытого смысла, сформулирован он так, словно что бы вы ни ответили — это не будет достаточным оправданием. То есть сделанные дела обесцениваются, и это явно не настраивает на продолжение диалога.

«Любой дурак знает, что...»

Кто-то может использовать такую формулировку по привычке, просто как фразу-паразит — даже не задумываясь. Однако это не умаляет того, что звучит она крайне скверно и сильно режет слух. Ведь получается, что человек, которому так сказали, хуже дурака, раз не понимает каких-то элементарных вещей. Кому это может понравиться?

«Плохо выглядишь, ты не заболел?»

В отношении внешности вообще всегда стоит быть осторожнее с замечаниями. Порой лучше даже лишний раз промолчать, чем указать на что-то. В данном случае слишком легко попасть впросак по той простой причине, что человек, возможно, чувствовал себя прекрасно — но вы уже сделали оценочное суждение и сказали, что видок у собеседника не из лучших.

«Удивительно, что это поручили тебе»

Откровенно обидная фраза, которая демонстрирует пренебрежительное отношение к собеседнику и его способностям. Ведь вряд ли кого-то удивит поручение сложного дела безоговорочно компетентному сотруднику с хорошими знаниями и опытом.

«Я люблю тебя не за...»

Любая концовка такой фразы автоматически является обесценивающей. Если сказать «люблю не за красоту» — человек невольно может начать комплексовать из-за внешних данных. Если же произнести, к примеру, «ценю не за ум» — значит, человек не отличается интеллектуальными способностями. И даже если за этим последует комплимент — он уже не будет иметь значения.

«И ты сможешь все это съесть?»

Вряд ли воспитанный человек может позволить себе какие-либо насмешки, тем более касающиеся внешности. А эта фраза определенно подчеркивает, что человек слишком много ест. Во-первых, подмечать чужие пищевые привычки невежливо в принципе. Во-вторых, не стоит забывать, что у людей бывают проблемы, которые могут усугубиться из-за подобных фраз.

«Надеюсь, ты не возражаешь...»

Фактически, скрытый посыл такой фразы означает: «Мне все равно, что ты об этом думаешь, я сделаю так, как захочу». Это означает, что человек поступает или вот-вот собирается поступить бестактно — и эти слова, вопреки ожиданиям, вовсе не смягчат эффект от такого поведения.

«Да что за глупости?!»

Даже если человек на самом деле хотел таким образом продемонстрировать, что проблема невелика и ее просто решить, — подобные формулировки сложно воспринимать позитивно, поскольку они заставляют чувствовать себя глупой и излишне драматизирующей личностью. Все переживают невзгоды по-разному, поэтому стоит быть осторожнее в своих оценках и словах.

«Зачем так вырядилась?»

Данную фразу вряд ли можно счесть за комплимент, ведь она так и сквозит пассивной агрессией, а возможно, даже и завистью. Воспитанный человек определенно сможет найти более подходящие слова, чтобы выразить позитивное мнение.

«Ладно, закрыли тему»

Такая формулировка, как правило, подразумевает, что есть какая-то проблема с собеседником — например, что он не способен понять или признать что-то. Но гораздо неприятнее еще и то, что спор зависает в воздухе и уже не остается шансов прояснить ситуацию. Пытаться оставить за собой последнее слово таким образом — не слишком экологичный способ урегулировать конфликт.