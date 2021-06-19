12 удручающих установок тех, кто вынужден покупать макароны только по акции

«Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг 40 лет», — говорил Генри Форд. Мы неосознанно впитываем родительские установки, касающиеся денег и экономии. Но не задумываемся о том, что часть из них играет против нас и мешает приумножить накопления.

AdMe.ru разобрался, какие крылатые фразы о деньгах и богатстве лучше забыть как страшный сон.

1. Копейка рубль бережет

Тактика экономить, чтобы умножить капитал, стара как мир. Она кажется разумной лишь на первый взгляд: чем больше мы концентрируемся на способах экономии, тем меньше задумываемся о том, как заработать. Позвольте себе новую кофточку: лишая себя маленьких радостей, вы все равно не накопите солидную сумму за год. Лучше потратьте усилия на развитие навыков, которые помогут занять более высокую должность или открыть свое дело.

2. Деньги портят людей

Образ благородного и духовно богатого бедняка, который противостоит мелочному беспринципному богатею, все еще не искоренен в сознании людей. С одной стороны, неплохое утешение для тех, у кого нет «заводов, газет, пароходов». С другой, это еще одна невидимая преграда, мешающая зарабатывать больше. Мы словно боимся потерять свои лучшие качества с увеличением дохода. Сами богачи не видят связи между суммой на счете и личностными характеристиками. Генри Форд заявил: «Деньги не меняют человека, а просто разоблачают его. Если человек от природы эгоистичный, высокомерный и жадный, деньги лишь подчеркнут это».

3. Богатство честным трудом не нажить

Некоторые верят, что разбогатеть можно только с помощью сомнительных махинаций и подковерных интриг. Возможно, несколько столетий назад это соответствовало истине. Но сегодня мир становится все более открытым, и возможности умножить доход есть у каждого. Например, в 2007 году англичанка Джули Дин основала фирму по производству сумок Cambridge Satchel Company, имея всего £ 600 начального капитала. Она хотела отдать детей в хорошую школу и довольно быстро придумала вариант заработка. Дама решила делать кожаные сумки, как у персонажей «Гарри Поттера». Сегодня компания имеет более 120 магазинов, сотрудничает с Vivienne Westwood, а сама Джули попала на страницы Forbes.

4. Всех денег не заработать

Как правило, эту фразу произносят те, кто не хочет или боится чересчур много работать. Уоррен Баффетт, один из самых цитируемых миллионеров, считает, что деньги можно зарабатывать даже во сне. Что это значит? Необязательно трудиться 24/7 и даже по 12 часов каждый день. Достаточно найти способ получать деньги во внеурочные часы, проще говоря, иметь пассивный доход (например, сдавать недвижимость в аренду или монетизировать хобби).

5. Мы деньги не печатаем

Эта фраза, неосторожно брошенная мамой или папой, приучает к мысли о том, что ради материального благополучия придется тяжело трудиться (да еще и заниматься нелюбимым делом). Отчасти поэтому мы считаем, что работа необязательно должна быть интересной, значит, свои обязанности можно выполнять по принципу «и так сойдет». Профессия и хобби могут и не совпадать, но видеть в работе интерес необходимо, чтобы делать ее качественно. Эта установка поможет обогатиться, в этом уверен бизнесмен и миллиардер Бернар Арно: «Деньги — лишь следствие. Я всегда говорю своей команде: „Не беспокойтесь о прибыли. Если вы будете хорошо делать свою работу, рано или поздно прибыль появится сама собой“».

6. Если в 40 лет денег нет, то и не будет

Можно долгие годы сожалеть, что в юности выбрали не ту специальность, или сетовать на отсутствие связей. А можно посмотреть на вдохновляющие примеры: Сэм Уолтон основал Walmart в возрасте 44 лет. Когда Чарльз Флинт создал IBM, ему исполнился 61. С годами у нас появляется много забот: семья и дети занимают большую часть времени, а после работы сил уже не остается. Но есть и преимущества перед молодостью: накопленный опыт, степенность и умение взвешенно оценивать риск.

7. Не в деньгах счастье

Писатель Зиг Зиглар однажды заметил: «Деньги — это не самое главное в жизни, но по шкале необходимости они достаточно близки к кислороду». Энная сумма на счете сама по себе не сделает вас счастливым. Зато вы сможете приобрести вещи, которые принесут вам удовлетворение и повысят качество жизни.

8. За богатство придется платить чем-то другим

От этой фразы веет бабушкиными суевериями: якобы если человек живет в достатке, то будет страдать от неразделенной любви или мучиться из-за неважного здоровья. Поэтому мы подсознательно боимся лишиться того, что нам дорого, обменяв на доход. Этот предрассудок может быть вызван черофобией, или отвращением к счастью — убежденностью, что за него непременно надо расплатиться. Черофобия — это тревожное расстройство, которое требует психологической помощи.

9. Чтобы быть богатым, нужно родиться в богатой семье

Билл Гейтс, предприниматель, филантроп и основатель Microsoft, однажды сказал: «Если вы родились бедными — это не ваша ошибка, но если вы умрете бедным — это ваша ошибка». Мы часто (и напрасно) думаем, что богачам крупно повезло в жизни. Но далеко не всех роскошь окружала с детства. Например, телеведущая Опра Уинфри провела детство в сельской глуши и бедности, но уже в 17 лет стала самым молодым репортером. Модельеру и одному из богатейших людей мира Ральфу Лорену приходилось донашивать одежду старших братьев. Когда он получал ее, в нем просыпались творческая энергия и желание создать что-то свое.

10. Я не могу себе это позволить

Уверенность в этом ставит незримую планку: вам кажется, что больше заработать вы не сможете. Если вы получаете меньше, чем хотели бы, попробуйте посмотреть вокруг. Может быть, пора поискать компанию, где ваши компетенции оценят более высоко. Предприниматель и сооснователь Google Сергей Брин думает, что проблема заключается в нашем мышлении: «Я замечаю экзистенциальный страх у молодых людей. У меня не было такого. Они видят огромные горы там, где я видел лишь небольшой холм, на который нужно было подняться».

11. На жизнь хватает, и ладно

Так часто думают те, кто не хочет или боится что-либо менять в своей жизни. Люди привыкают ходить на нелюбимую работу. Им проще жить весьма скромно на имеющуюся зарплату, чем прокачать навыки для получения более высокой должности или освоить новую специальность. Подобное мышление указывает на страх потерпеть неудачу. Увы, не попытавшись мало-мальски рискнуть, трудно увеличить доход. Марк Цукерберг утверждает: «Наибольший риск — не соглашаться на риск. В современном и быстро меняющемся мире отказ от любых рискованных решений гарантирует только провал».

12. Сами предложат и сами все дадут

Вопрос о зарплате поднимается на собеседовании или при повышении в должности. Это волнительный разговор, и мы склонны чрезмерно стесняться. Поэтому мы часто называем более низкую ставку, чем та, которой были бы удовлетворены. А то и вовсе сразу соглашаемся на предлагаемую сумму. Это вряд ли поможет улучшить материальное положение. Оптимально в данном случае называть заведомо более высокую ставку. Скорее всего, работодатель снизит ее, а вы сможете получить ту зарплату, на которую изначально рассчитывали.