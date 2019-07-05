11 вещей, которые стоит прекратить романтизировать, чтобы улучшить свою жизнь

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Часто в кино, книгах и глянцевых журналах создается романтический ореол вокруг таких вещей, которые в жизни могут быть даже опасными. Например, нас восхищает история о безответной любви или сложных отношениях — мы привыкаем думать, что сильные чувства всегда связаны с сильной болью. Отрицательный герой с циничными шутками кажется нам очень обаятельным, а беременность — лучшим периодом в жизни женщины.

Некоторые явления кажутся нам совсем безобидными, однако, по мнению психологов, стоит лишь изменить взгляд на них, как жизнь существенно улучшится. Мы в AdMe.ru решили рассказать о том, что не стоит романтизировать.

Безответная любовь

Принято считать, что чем острее чувствуешь боль, тем сильнее любишь человека. Однако психологи говорят, что это не так, потому что в здоровых отношениях нет места постоянной боли. Специалисты связывают наше поведение в паре с тем, каким был брак наших родителей и какими у нас в детстве были отношения с семьей. Как считает психотерапевт Робин Норвуд, если у девочки был эмоционально недоступный папа, то есть риск того, что она во взрослой жизни будет выбирать равнодушных к ней мужчин. Дело в том, что пытаться завоевывать внимание и получать в ответ холодность — привычная для этой девушки модель общения. Также Норвуд убеждена: дети, у родителей которых была какая-либо зависимость (к примеру, от алкоголя), также могут завязывать во взрослой жизни губительные для себя отношения.

Социопатия

В последнее время режиссеры любят делать главными героями обаятельных социопатов. Вспомним сериал «Шерлок», где не умеющий общаться с людьми детектив очень привлекателен: поклонникам нравится смотреть, когда он вдруг проявляет сантименты. Однако в жизни контактировать с ним было бы трудно, так как социопатам незнакомы сострадание, чувство вины и любовь (расстройство личности характеризуется антисоциальностью, игнорированием социальных норм).

Одиночество

Одиночество всегда было частью образов привлекательных литературных персонажей, которых никто не понимает. Это чувство разобщенности с окружающим миром может возникнуть и наедине с собой, и в окружении людей. Согласно теории невролога Джона Качиоппо, одиночество нужно нам для того, чтобы нам хотелось поддерживать отношения с другими людьми. Тем не менее это ощущение может быть полезно только тогда, когда оно временное. Если одиночество становится хроническим, то последствия могут быть тяжелыми: ухудшение сна, уныние, проблемы со здоровьем. Так, по мнению некоторых ученых, одиночество является главным врагом сердца и сосудов, повышает вероятность преждевременной смерти примерно в 2 раза.

Плохие парни

Сказка о Белль, которая смогла своей любовью превратить Чудовище в принца, а также история Анастейши Стил из «50 оттенков серого», благодаря которой холодный садист стал любящим мужчиной, пользуются большой популярностью. Образы плохих парней — Драко Малфоя, Джима Мориарти — многим кажутся очень привлекательными. Однако в жизни отношения с партнером-тираном приводят к тяжелой психологической ситуации. Существует понятие «бытовой стокгольмский синдром» — связь жертвы и агрессора в доминантных семейно-бытовых отношениях. То есть один из партнеров (неважно, какого пола) периодически подвергает второго психологическому или физическому насилию, а тот воспринимает это как данность и оправдывает любимого человека. Некоторые уверены в том, что смогут своей любовью «спасти» партнера-агрессора, заставить его измениться. Но психологи отмечают: сделать это без желания человека невозможно.

Вредные привычки

В наши дни наблюдается мода на различные зависимости: курение, употребление алкоголя и наркотических средств. Алкоголизм и вовсе считается частью русской культуры: персонажи фильмов «Ирония судьбы», «Любовь и голуби» попадают в смешные ситуации из-за нетрезвого состояния. Сигарета и бокал виски кажутся нам необходимым атрибутом человека, которому грустно. И даже наркотики обросли романтической дымкой. Однако психологи отмечают, что такая романтизация влечет негативные последствия, так как люди перестают ощущать опасность вредных привычек. Даже когда дети, подражая взрослым, чокаются стаканчиками с соком, — это плохо: малыши приучаются к мысли, что праздник не может быть без алкоголя. А увлеченность спиртными напитками, по мнению некоторых ученых, даже опаснее, чем употребление наркотиков, так как алкоголь более популярен и доступен.

Психологические проблемы

Среди блогеров в Instagram наблюдается тенденция — делать одной из своих фишек депрессию. Однако ни в депрессии, ни в анорексии, ни в каких-либо других психологических проблемах и пищевых расстройствах нет ничего привлекательного. Их поэтизация в медиа привела к тому, что любые неудачи или промахи люди стали списывать на психические расстройства: небольшой страх некоторые считают панической атакой, а нерадостное настроение — депрессией. Приписывание себе лишних диагнозов опасно, ведь с лекарственными препаратами шутки плохи. А люди, которым действительно нужна помощь, могут просто потеряться на фоне тех, кто ищет у себя признаки заболеваний, чтобы чувствовать себя не таким, как все.

Помощь детдомам

Многие делают благотворительность частью своего имиджа, но к помощи сиротам надо подходить очень ответственно. Психологи рассказывают: малыши из детдомов не любят конкурсы, в которых победителю вручают приз: дети чувствуют себя обиженными, могут отнять у выигравшего подарок и испортить его. А некоторые волонтеры отмечают, что на детей из детдомов часто негативно влияют подарки от незнакомых людей: малыши начинают привыкать к такому, хотя во взрослой жизни их ждет совершенно иное. Поэтому ко вручению подарков сиротам следует подходить серьезно и делать этой с душой, а не для галочки. По словам волонтеров, малышам больше необходимо внимание: лучше периодически проводить с ребенком время или приезжать с мастер-классами или лекциями. Однако, как говорят психологи, не стоит забывать и о том, что помогать детям лучше всего на постоянной основе, так как на них плохо влияет расставание с людьми.

Неумение следить за чистотой

«Творческий беспорядок» — популярный хештег в Instagram. При этом неумение поддерживать свое рабочее место и жилье в чистоте способно вызвать множество неудобств. Ученые видят связь между прокрастинацией и неспособностью соблюдать порядок. По их мнению, захламленность жилища вызывает душевный упадок, который с возрастом проявляется сильнее. Психологи советуют сразу убирать все вещи. Если каждый день делать по чуть-чуть и сразу класть вещи на место, не нужно будет выделять на генеральную уборку целый день.

Беременность

В фильмах и рекламе беременные женщины светятся от счастья, а родившие модели и актрисы демонстрируют точеные фигуры после родов. Однако психологи предупреждают: не стоит забывать, как сильно отличается реальность от того, что нам показывают по ТВ и в глянцевых журналах. Каждый случай индивидуален, и есть женщины, которые переносят ожидание малыша очень легко. Однако не стоит романтизировать беременность и воспринимать это лишь как радость, чудо и лучшее время в жизни женщины. Врачи рекомендуют не забывать, что ожидание ребенка сопряжено с риском для организма, поэтому следует заранее изучить потенциальные сложности, связанные с беременностью и родами, подготовиться к болям в спине, перепадам настроения, отекам, изжоге, обострению заболеваний и другим возможным осложнениям. Также многие женщины оказываются не готовы к переменам во внешности, к которым приводят беременность и роды.

Фриланс и блогерство

Если раньше дети говорили, что хотят быть актерами, космонавтами или ветеринарами, то сегодня самый популярный ответ на вопрос о будущей профессии — блогер. Но блоги требуют больших вложений. К тому же подробное освещение своей личной жизни и внимание людей могут оказать негативное влияние на самоощущение и реальную жизнь человека. А чтобы стать высокооплачиваемым фрилансером со стабильным доходом, надо получить определенный опыт, иметь свою базу заказчиков — на все это уходят годы. По мнению психологов, удаленная работа может негативно влиять на людей. Без общения и чувства единения с коллегами могут развиться депрессия, социофобия, зависимость от интернета и отсутствие ощущения, что человек делает что-то значимое. Дистанционная работа требует серьезной дисциплины и готовности к отсутствию больничных, праздников и отпусков.

Неумение ухаживать за собой

Популярная сегодня нарочитая небрежность во внешности нередко превращается в обычную неряшливость, которая культивируется и подается под соусом «я такой, какой есть, и не стану меняться». Если человек не умеет подбирать одежду, выглядеть опрятно или не всегда соблюдает гигиену, то, казалось бы, в этом ничего страшного нет. Однако только для окружающих — не для самого человека. По мнению психологов, нежелание учиться уходу за собой может сигнализировать о хроническом недовольстве собственной личностью. Психологи отмечают: в любом деле главное — удовольствие. Они советуют вырабатывать полезные привычки, а в случае потери любви к себе создать ее искусственно — тренироваться перед зеркалом, делая себе комплименты. Кроме того, надо учиться замечать в себе черты, в которые можно влюбиться.

А вы согласны с утверждением насчет того, что не стоит измерять любовь силой боли? И что из всего перечисленного вы романтизировали раньше?