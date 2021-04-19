10 устаревших убеждений о финансах, следование которым может влететь в копеечку нашим детям

Родители — самые важные люди в жизни любого ребенка, а заодно его первые примеры для подражания. И хотя подросшие чада рано или поздно начинают принимать собственные решения, порой случайно брошенные мамами и папами фразы навсегда остаются в их памяти. Убеждения родителей принимаются за свои, а личный пример дорогого человека существенно влияет на жизнь ребенка в будущем.

AdMe.ru проанализировал знакомые всем установки о финансах, которые достались нам в наследство от предыдущих поколений. И хотя их мудрость когда-то сыграла важную роль в нашем развитии, от некоторых архаичных убеждений все-таки пора отказаться.

«Трудами праведными не наживешь палат каменных»

Многие из нас уверены, что состоятельные личности добиваются успеха исключительно нечестными делами. К счастью, такое мнение можно считать устаревшим. Ярким доказательством тому можно считать, например, работников IT-сферы, представителей гражданской авиации, маркетологов и биотехнологов: их заработная плата позволяет им заслуженно причислить себя к обеспеченной категории населения. Неправильная финансовая картина мира, которая сложилась в голове у некоторых взрослых, часто формирует у их детей такое же ошибочное мировоззрение. Чтобы в дальнейшем ребенок остановил свой выбор на хорошо оплачиваемой и полезной профессии, его стоит ознакомить с разнообразными вариантами, а затем помочь чаду выявить свои склонности и природные личные качества.

«Не жили богато — нечего и начинать»

Полное отсутствие мотивации и жизненных интересов в будущем — вот то, что будет грозить нам и нашим детям, если установка «Не жили богато — нечего и начинать» станет вдруг руководством к действию. Или, скорее, к бездействию. Будучи ведомыми этим советом, мы находим для себя хорошее оправдание нежелания что-либо менять в своем положении и работать над финансовым образованием. Вряд ли такое поведение может привести к каким-либо положительным результатам. Дело было давно, еще на заре телеигры «Поле чудес». Одной женщине, приехавшей из сельской местности, выпал сектор «Приз». Листьев доторговался до крупной суммы, но женщина все равно настаивала: «Приз!» Тогда ведущий удивился: «Ну как так, это же огромные деньги?!» На что женщина ответила: «Когда муж провожал меня на „Поле чудес“, я спросила его: „Если выпадет приз, что брать: приз или деньги?“ А муж мне ответил: „Бери приз. Не жили богато, нечего и начинать“». На следующий день эту фразу говорила вся страна. © Евгений Кондрашов / Яндекс.Кью

«Денег много не бывает»

Как известно, всех денег нам не заработать. И все-таки есть в этом мире люди, чья главная цель — безостановочное зарабатывание денег, да еще и в как можно большем количестве. Но вот парадокс: чем больше времени такие люди тратят на улучшение своего финансового благополучия, тем меньше денег остается у них в итоге. Все дело в том, что чем больше у нас денег, тем больше мы хотим купить. На нашем пути возникает все больше соблазнов, хочется приобрести одежду подороже, автомобиль покруче. Мы уже не готовим дома, а предпочитаем ужины в ресторанах. Вместе с тратами возникает и страх потерять свою самую главную ценность — деньги. В по-настоящему успешных семьях деньги — всего лишь один из ресурсов. И далеко не самый важный для самореализации. Любовь и внимание к детям, умение распознавать и развивать их склонности — вот что играет огромную роль в момент, когда наши чада начинают искать свое призвание в жизни. Так, сын знаменитого миллиардера Уоррена Баффетта сейчас занимается фермерством, а дочь Билла Гейтса планирует стать врачом. Моим родителям обоим в этом году исполнилось по 65. Около 5 лет назад мама с папой переехали в дом, в котором они намерены провести остаток своей жизни. Родители смогли полностью выкупить жилье, но мы с братом и сестрой недавно узнали, что они еще и заняли почти $ 100 000 на его содержание. Не для того, чтобы оплачивать свои медицинские счета, а чтобы поддерживать красивый образ жизни и погашать вновь накопившиеся долги по кредитным картам. © tossgarbageaway329 / Reddit

«Яблоко от яблони недалеко падает»

Знакомое многим убеждение в том, что дети неспособны превзойти своих родителей, не всегда стоит принимать за непреложную истину. История знает множество примеров, когда люди, вышедшие из небогатых семей, неожиданно для всех не просто разбогатели, но и смогли стать первоклассными изобретателями и бизнесменами. Из этого можно сделать вывод: не так важно то, что мамы и папы порой не могут купить своему ребенку смартфон последней модели или модную видеоигру. Для воспитания здоровой личности родительская забота зачастую оказывается для сына или дочки важнее, чем количество денег на семейном банковском счете.

«Деньги зарабатываются кровью и потом»

Когда-то тяжелый физический труд был основным занятием наших предков. И хотя суровые времена давно прошли, мы до сих пор боимся следовать зову души и искать свое призвание. Такую невеселую установку впитывают от нас и дети. Повинуясь знакомому убеждению, они устраиваются на нелюбимую работу, забывают про свои увлечения и склонности. К счастью, сегодня печальная традиция постепенно уходит и все больше и больше людей устраиваются на работу исключительно «по любви». В прошлом году мне пришлось перейти на фриланс. Бизнес идет хорошо, и я постоянно ухитряюсь каждый месяц получать определенный доход. Однако проблема в том, что сейчас я все еще живу с родителями и они не согласны с моим образом жизни. Мои родственники считают, что фриланс — это просто просиживание целыми днями перед компьютером и ничегонеделание. © No-Smoke-8873 / Reddit

«Деньги не пахнут»

«Неважно то, каким именно путем были получены деньги, главное, что они есть», — именно такой призыв содержит в себе крылатая фраза римского правителя Веспасиана. Казалось бы, какое отношение она имеет к воспитанию детей? Иногда бывает так, что родители, пытаясь побаловать своего ребенка, начинают уделять чрезмерное внимание малейшим его «хотелкам». Из полноценного члена семьи ребенок постепенно превращается в своеобразного короля, к пьедесталу которого родители несут только лучшее. Чувствуя это, малыш уже в раннем возрасте становится манипулятором, который знает самые быстрые способы получения необходимых благ. Такая склонность к достижению своего любыми путями может привести к тому, что уже повзрослевший ребенок будет искать легкодоступные способы заработка.

«Нам это не по карману»

Пожалуй, одни из самых ограничивающих убеждений для развития финансовой грамотности ребенка — фразы «Мы не можем себе этого позволить» и «У нас нет на это денег». Такие установки формируют пассивное мировоззрение, при котором у наших чад пропадает мотивация и интерес к развитию. Дети буквально разучиваются чего-либо хотеть. Касается такое поведение не только покупок, но и других занятий: часто именно по этой причине взрослеющие подростки отказываются тратить энергию на новые увлечения, спорт и творчество. Для того чтобы помочь ребенку сформировать здоровое мышление, стоит заменить вредную фразу «Мы не можем себе этого позволить» на что-то более позитивное. В таком ключе может хорошо сработать выражение «Мы сможем себе это позволить, когда заработаем такую-то сумму».

«Богатство — вода: пришла и ушла»

Известная поговорка «Богатство — вода: пришла и ушла» успокаивает многих. Еще бы, с ее помощью можно отказаться от ответственности за спонтанные покупки на всю зарплату и за нежелание контролировать свои доходы и расходы. Сегодня такое поведение нежелательно, ведь наличие хотя бы самой небольшой финансовой подушки может помочь уберечь семью во время кризисов. Приятный бонус: умелое планирование бюджета родителями почти наверняка скажется и на финансовой грамотности их подопечных. Недавно моя мама предложила мне взять кредит, чтобы помочь им с отцом получить депозит для ипотеки. Причина, по которой они не могут взять кредит сами, заключается в том, что они и так уже в долгах и ипотечная компания, увидев, что они взяли еще один кредит, вероятно, даст им отказ. Боюсь в какой-то момент оказаться на крючке, так как большую часть времени у моих родителей просто нет денег. © throwra-nata / Reddit

На мой взгляд, одно из правил, которое люди старательно игнорируют, касается целесообразности создания источников пассивного дохода. Преимущество пассивного дохода в том, что вы получаете его, даже когда не работаете. Это служит и подушкой безопасности в настоящем, и неким гарантом финансового благополучия в будущем. Основная концепция такая: вы покупаете или создаете какой-то актив, а он впоследствии приносит прибыль. © Анастасия Смирнова / Яндекс.Кью

«После того как ты это сделаешь, мы тебе купим»

Знакомая многим форма поощрения «После того как ты это сделаешь, мы тебе купим» может привести к не самым приятным последствиям в будущем. По мере взросления у ребенка формируется убеждение, что деньги — единственная достойная форма мотивации, которая может принести человеку удовлетворение жизнью.

«Деньги могут все»

Никто не спорит с тем, что деньги — важная часть современности, однако зацикленность на получении материальных благ часто превращает финансы едва ли не в единственное условие для получения радости. Такое состояние может быть опасным для психологического становления ребенка: деньги, которыми в семье решаются все проблемы и покупаются необходимые развлечения, лишают нас силы воли и твердости характера. Для некоторых деньги — это сверхценность. А в действительности деньги — это только инструмент. И если человек радуется деньгам как сантехник хорошему разводному ключу, который обеспечит качественную работу, то данная радость приносит пользу. © Наталья Пашкова / Яндекс.Кью