10 способов поставить на место бестактного человека и не прослыть отъявленным грубияном

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Как отличить психологически здоровую личность от той, у которой есть некоторые проблемы? Психологи утверждают: самодостаточным людям, чья психика в полном порядке, свойственна прямолинейность. Это качество здорово помогает в жизни. Например, когда окружающие, будучи не очень воспитанными или попросту вредными, задают вопросы, от которых хочется провалиться сквозь землю.

Мы в AdMe.ru ценим личные границы, поэтому изобразили наиболее типичные для многих ситуации и пофантазировали, как выйти из них с честью: не обидеть других и самим не ударить в грязь лицом.

1. Кое-кому очень важно знать возраст своих приятелей. Почему — загадка, вот только такой вопрос может смутить

Мир меняется, и вместе с ним меняются и нормы этикета. Возможно, именно поэтому кто-то уже не считает вопрос о возрасте бестактным, тем более в компании друзей. Задавая его, человек вряд ли стремится вас задеть. Как отвечать? Шутите в ответ: «18 и многолетний стаж». Другой вариант — ответить вопросом на вопрос: «А сколько дашь?»

2. Другие жаждут быть в курсе всего, даже личной жизни своих знакомых

Причина проста: человек любознателен от природы либо его собственная жизнь слишком скучная. Такое пристальное внимание нравится далеко не всем, и вы не обязаны давать отчет о графике и характере своих встреч. Но грубость не решит проблему, а лишь приведет к ответному негативу и непониманию в 99 % случаев. Как отвечать? На помощь придет смесь из иронии и сарказма — в различных пропорциях в зависимости от ситуации. «По личным вопросам у меня прием не сегодня», «Беседы о личной жизни я веду 31 февраля / в четверг, после дождика» — вряд ли любопытствующий захочет и дальше погружаться в ваши сердечные дела.

3. Любимый вопрос на всех вечеринках страны. И мира

После вопроса незамедлительно следуют уговоры пригубить хотя бы чуть-чуть. Кажется, что для окружающих это превращается в соревнование. Как отвечать? Чтобы пресечь надоедливых весельчаков, красиво уйдите от ответа. Поднимите чашку чая или стакан с соком и с чувством скажите: «Почему не пью? Ваше здоровье!» Либо сделайте уставшее лицо и проговорите: «Я больше не могу».

4. А с этим вопросом могут столкнуться фрилансеры, заглянувшие в гости к своим не в меру консервативным родителям

Увы, не каждый родитель понимает: если их ребенок целыми днями сидит перед компьютером (и неважно, 15, 20 или 30 ему лет и где он живет), он вовсе не обязательно играет в стрелялки или бесцельно просматривает веб-страницы. Но ведь вы же уже вышли из того возраста, когда нужно кому-то что-то доказывать, правда? И понимаете, что родители волнуются за своего ребенка, сколько бы ему ни было лет. Как отвечать? Успокойте их словами, что не будь у вас хорошей (пусть и не офисной) работы, то вы вряд ли могли бы себе позволить жить отдельно. Можно отвечать честно: «Вне офиса моя продуктивность в разы выше, я успеваю сделать больше. К тому же я работаю в удобное для себя время».

5. Но закоснелость свойственна не только старшему поколению

Времена, когда все выглядели одинаково, а любое отступление от норм считалось бунтом, давно прошли. Людей с татуировками и цветными волосами можно встретить где угодно: от крупного медиахолдинга до магазина у дома. Не все работодатели готовы так быстро подстраиваться под изменения, но возможности найти кого-то более прогрессивного никто не отменял. Как отвечать? Вряд ли вам хотелось бы работать под началом человека с излишне консервативным мышлением. Будьте откровенны, но тактичны: «Жаль, что внешность для вас важнее квалификации, нам не по пути», «Спасибо, что прояснили ситуацию: для меня важно, чтобы взгляды работодателя соответствовали эпохе».

6. Боль каждой девушки

Трудно объяснить, зачем подруги задают этот вопрос: то ли примеряются, могут ли позволить себе что-то подобное, то ли выражают беззлобный интерес. Как отвечать? Пустите в ход свою смекалку: «Вместо молока за вредность на работе выдали». Или добавьте загадочности: «Подруга привезла из путешествия. Говорит, нашла на блошином рынке».

7. Консультанты в магазинах часто появляются некстати или говорят что-то, когда это совсем не требуется

Как отвечать? Тот случай, когда разговаривать пословицами и цитатами не возбраняется: отлично прерывает ненужный разговор и не накаляет атмосферу. Или же просто говорите с достоинством и улыбкой: «Все благодаря хорошей генетике», «Конечно, ведь то, что не к лицу, я бы и мерить не стала».

8. Если ваш рост или другие параметры несколько отличаются от привычных, счет подобных вопросов идет на сотни

Правда, об этой статистике знаете только вы. Каждый (да-да, даже прохожий, который решил поинтересоваться вашими спортивными достижениями) подсознательно считает себя уникальным: такова природа человека. Как отвечать? Не стоит разуверять спросившего или кипятиться. Изящная шутка даст вам 100 очков вперед и не сформирует отрицательного мнения обо всех высоких людях как о зазнайках: «Нет, но всегда мечтала ей стать. Вы, случайно, не тренер?» Или более сдержанно: «Нет. А вы социолог, проводите опрос?»

9. Любители сальных шуточек всегда начеку

Возможно, кто-то из таких людей просто пересмотрел в детстве плохих юмористических шоу. Или бабушка водила их на концерты «Кривого зеркала» — что поделать? Как отвечать? Поинтересоваться, не имеет ли говорящий отношения к знаменитому юмористу. Можете сказать что-то в духе: «Какая честь для нас — мы попали на бесплатный концерт Comedy Club!» Возможно, есть смысл добавить серьезности: «Не хочешь попробовать себя в стендапе?»

10. И молодые мамочки, и мамы со стажем то и дело сталкиваются с доброхотами и сердобольными советчиками

Им обязательно покажется, что ребенку слишком холодно, жарко, грустно или весело — одним словом, не так, как, по их мнению, должно быть. Другой вариант — они начинают любезничать с ребенком, тянуть к нему руки или давать угощения. Не каждой матери это будет приятно. Как отвечать? Скандал не поможет: это подольет масла в огонь. Попробуйте тактично и с шуткой дистанцироваться. Либо проявите ответную «заботу»: «А вы сами-то не замерзнете?» Нет настроения общаться с человеком? Обратитесь к своему ребенку, объяснив ему, что говорить с незнакомцами — плохая идея, никогда не знаешь, чего от них ждать. После чего просто удалитесь.

Какое оружие против невоспитанности и несдержанности используете вы: спор или шутку? Может быть, у вас есть какие-то безотказные приемы?