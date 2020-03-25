10 случаев, когда не стоит извиняться, даже если очень хочется

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Невоспитанные люди считают слово «извините» прерогативой слабаков, а воспитанные порой извиняются по поводу и без. Принесли не тот заказ? Прошу прощения, но я это не просил. Почему не смеюсь? Прости, настроения нет. Лавина «прости-извини» должна бы сглаживать острые углы, но, оказывается, иногда это может испортить отношения и только обострить ситуацию.

Мы в AdMe.ru разобрались, за какие вещи просить прощения ни в коем случае не стоит и как выйти из состояния хронического сожаления.

1. За семейное положение

В тот момент, когда человека начинают утомлять намеками или прямыми вопросами о личной жизни, чаще всего он начинает объяснять свои действия и решения, иной раз совершенно посторонним людям. Все из-за чувства вины, которое мы испытываем, осознавая, что не соответствуем общепринятым стандартам. Ваше семейное положение, как и отсутствие, наличие, а также количество детей, мужей и жен — целиком и полностью ваше дело. Вместо того чтобы просить прощения, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, когда приносите извинения. Вам не по себе? Попробуйте извиняться реже, чтобы увидеть, как эта привычка влияет на вашу самооценку. Вы замужем?

— Нет.

— А почему? А что так? А как так вышло? — посыпались вопросы, которые вынуждают оправдываться за выбор, за жизненную позицию.

— Моего ответа «нет» достаточно.

Этим вы сразу ставите границу, за которую не собираетесь пускать. Умный человек все правильно поймет. © citylioness / livejournal

— Нет. — А почему? А что так? А как так вышло? — посыпались вопросы, которые вынуждают оправдываться за выбор, за жизненную позицию. — Моего ответа «нет» достаточно. Этим вы сразу ставите границу, за которую не собираетесь пускать. Умный человек все правильно поймет. © citylioness / livejournal Сколько бы ни твердили, что женщины не должны чувствовать вину за отсутствие детей, реальность такова, что культурные нормы и стандарты общества говорят об обратном. В итоге это превращается в стыд или ненависть к себе. Как замужняя женщина, которая не хочет иметь детей, я чувствую вину за то, что противоречу норме. Давайте не будем притворяться, что этого нет. © Lindsay O’Brien / quora

2. За стремление к своей мечте

Человек, который идет к мечте, может на первых порах мало зарабатывать и действовать, по мнению окружающих, нелогично. Когда ему указывают на это, он начинает испытывать тревогу и стыд. Чтобы сместить акцент с неудобных вопросов и разговоров, он готов извиниться за свои намерения и стремления, ведь проще буркнуть: «Прости», чем отстоять свою позицию. Но по сути извинения без повода не так уж отличаются от лести: вы можете думать, что просто заботитесь о чувствах ближнего или «переводите тему», а он посчитает, что вам не хватает уверенности в себе. Собеседник может решить, что вы настолько не верите в свои планы, что не в состоянии их отстоять, и будет продолжать нападки, предупреждают психологи. Никогда не извиняйся за то, что у тебя есть мечта, и за то, что ты к ней стремишься. В XV веке жил богач по имени Лодовико Буонарроти, и родился у него сын. И этот сын интересовался тем, что нравилось «низшему сословию»: любил лепить из глины и возиться с инструментами. Отец презирал его за это. Мальчик возмужал, но не хотел отказываться от мечты. Скоро этот человек превратит мраморный блок в статую Давида. Этим мальчиком был Микеланджело. © JBrandon Redlinger / quora

3. За высокие ожидания окружающих

В этом случае стремление к извинениям может быть вызвано отвращением к вероятному конфликту, который может вспыхнуть из-за того, что от вас ожидали других слов или действий. Если попросите прощения, ссоры может и не быть, да только вот вы останетесь эмоционально подавленным. Не извиняться — тоже вариант, причем иногда не самый плохой. Иногда отказ от извинений может даже способствовать повышению самооценки. Например, в том случае, когда вам сообщают: «Я-то думал, ты не такой», вы не оправдываетесь и не просите прощения, соответственно, не взваливаете на себя вину за несоответствие чьим-то ожиданиям и избавляете себя от эмоциональной травмы. Бывает, я чувствую некоторую неловкость или напряженность при общении с людьми. Чувствую, что сделала или сказала не то, чего от меня хотели. К примеру, погуляла с кем-нибудь и пропала, не отвечаю на звонки, СМС даже не прочитаны, и — бац! — неожиданная встреча! Я буду очень искренне извиняться. Я знаю, насколько обида разрушительна для самого́ обиженного, потому рекомендую ему меня простить. © Nutadaoi / Pikabu

Воспитание продолжает эту прекрасную песню: «Ну ты же не хочешь расстроить маму». И вот здесь начинается страшное: мы начинаем учиться ради мамы, есть ради папы, убираться ради гостей. Но нас не учат делать это ради себя. Не учат искать мотивацию, импульс к действию внутри себя. Нас не учат думать, в конце концов. Мы все время кому-то что-то должны. И так редко должны себе. От такой сосредоточенности на желании угодить другим люди перестают себя слышать. Они забывают, что такое любить себя и делать для себя. Быть нормальным эгоистом. Иметь самоуважение. © Ninauvarova / Pikabu

4. За то, что чего-то не знаете

Чаще всего люди извиняются за отсутствие знаний, чтобы избежать неловкости и не попасть впросак. Так что мы заранее приносим извинения с целью создания или поддержания доверия. Не знать чего-то абсолютно нормально, как и признавать это. Ведь смешно выглядит не тот, кто чего-то не знает, а тот, кто корчит из себя всезнайку. Заведите дневник и делайте запись каждый раз, когда произносите «извините». Вы будете очень удивлены, сколько раз вы используете слово, даже не осознавая этого. Я много раз слышал, как люди извиняются за плохое владение иностранным языком. Изучать язык нелегко, а пробовать общаться на нем тем более, но все проходит легче, когда окружающие вас люди не осуждают и поддерживают. Пусть человек говорит пока плохо, но он хотя бы пытается. И я никогда не принимаю извинений, когда люди делают ошибки в словах, потому что не за что извиняться. © Gabriel Tambwe / quora

У меня есть привычка извиняться. По любым поводам. Пустяки вроде недодала 50 копеек на кассе или что-то более серьезное. Реакция самая разная. Кто-то говорит: «Ничего страшного, со всеми бывает», а кто-то на полном серьезе обдумывает, прощать или нет. © Nutadaoi / Pikabu

5. За правду

Мы склонны приносить извинения даже в случаях, когда прямолинейность жизненно важна. Вроде бы совесть мучает и хочется сказать все как есть, но и отвечать за последствия не хочется, поэтому мы заранее извиняемся за то, что своими словами можем навредить собеседнику. Просим прощения, чтобы сгладить социальное напряжение еще до того, как оно возникло. Не у каждого хватит духу сказать правду. Но если после этого вам все же неловко и хочется сказать: «Прости, что мне пришлось это произнести», то следует пояснить, что вы извиняетесь из сострадания и вежливости, а не потому что сделали что-то не так. Это крайне важно для вашей самооценки. Случается, что правда причиняет так много боли, так что можно «подготовить» человека. Например, пояснить: «Я хочу кое-что сказать. Предпочел бы молчать, но это правда, и тебе стоит ее услышать». И подождите словесного одобрения или жеста, чтобы продолжить. Говоря правду, лучше делать это спокойно и четко, а не извиняющимся тоном. Подождите и следите за реакцией. Будьте искренними и добрыми, насколько позволяют обстоятельства. © Mac Davidson / quora

Хотя мы не должны извиняться за то, что говорим правду, но всегда должны помнить, что существует несколько способов эту правду донести. Мы можем «выплевывать» ее, как яд, или можем быть мягкими, подбирать слова. Вам не следует сожалеть, что вы говорите правду, но вы должны помнить, что вы можете «доставить» эту информацию до адресата максимально добрым способом. © Benjamin Haney / quora

6. За свои эмоции

Чаще всего за свои чувства прощения просят именно женщины. Согласно исследованиям, дамы более чувствительны и восприимчивы к оскорбительному поведению, поэтому они чаще видят необходимость приносить извинения в повседневных ситуациях. Мадлен Берри, писательница из Нью-Йорка, провела эксперимент, в рамках которого она перестала извиняться на неделю. Это далось ей с трудом и заставило задуматься о том, что она действительно хотела бы сказать людям: «Часто, когда я говорю „извините“, я не чувствую вины, просто делаю это по умолчанию. Извинения стали словами-паразитами вроде „гм“ или чтобы просто заполнить паузу». Она пришла к интересному выводу: все меняется, если вместо извинений просто взять и как на духу рассказать о своих истинных чувствах и эмоциях. С большой долей вероятности вас поймут и помогут. Только что закончила отношения, которые длились 2 года, на протяжении которых я только и делала, что извинялась перед бывшим. За эмоциональность, за то, что иногда была не в духе. Теперь понимаю, что плакать, пребывать в плохом настроении — это нормально, и только потому, что ему было трудно справиться со мной расстроенной, было глупо просить прощения. © Elizabeth Martin / quora

Однажды девушка рассказывала об инциденте, который с ней произошел. В какой-то момент она не смогла сдержать слезы и разрыдалась. Поплакав, она сказала то, что одновременно удивило и опечалило меня: «Извините». Я серьезно не понимаю — за что? Мы извиняемся за смех? Тогда зачем извиняться за грусть? Никогда не извиняйтесь за свои слезы, потому что вы имеете полное право выражать свои чувства. © Keerthana Devanand / quora

7. За то, что просите о помощи

Для многих извинения неразрывно связаны с вежливостью, поэтому «извините» стало отправной точкой для любых предложений. Кажется, если мы о чем-то просим, надо начать обращение с просьб о прощении, потому что мы отнимаем чужое время. Однако нет необходимости извиняться, когда вам нужны разъяснения. В следующий раз, когда захочется начать просьбу с «извини», попробуйте действовать по новому сценарию и начните с «Не могли бы вы» или «Не будете ли так любезны». Лайфхак: замените «извините» на «спасибо». Раньше я постоянно извинялась, и это раздражало моего парня. Он помогал мне побороть тревогу и депрессию. Теперь вместо «извини за то, что приходится мне помогать» стало «спасибо за помощь, я действительно ценю все, что ты делаешь для меня». © lovelylayout / reddit

У меня есть знакомая, которая по любому пустяку говорит «извините». Мы вместе работаем, и она целыми днями «извините-извините-извините». Достала уже своим «извините» всех. Сказали ей в открытую, мол, хватит бесконечно извиняться чуть ли не за каждое движение. Вроде помогло. © elenaum75 / Pikabu

8. За чужие промахи

Так уж устроен воспитанный человек: когда кто-то рядом доставляет неудобство, напряжение словно нарастает в воздухе и надо дать ему выход. И вот уже вы сами извиняетесь перед курьером за то, что он не смог сразу найти ваш дом и принес холодную пиццу. Все дело в том, что иногда извинения служат пассивно-агрессивным защитным механизмом, предназначенным для того, чтобы заставить кого-то другого осознать, что именно он должен был извиниться. Психологи советуют: прежде чем извиниться, остановитесь и спросите себя: «Я действительно что-то сделал не так?» Стоит начать определять триггеры, которые вызывают «извинительный» рефлекс. Когда подобная ситуация снова произойдет, задача будет простой: действовать осознанно и заменить извинения точными заявлениями, чтобы донести свою точку зрения. Когда я был в армии, там был хороший парень, сержант. Однажды что-то пошло не так (он не был виноват), и начальство потребовало объяснений. Он просто сказал: «Это моя вина, я исправлю». Офицер похвалил его за честность. Да только у сержанта это вошло в привычку. Чуть что — он брал вину на себя. В итоге начальство начало считать его проблемным. Угадайте, что стало с его карьерой? © Tom Martin / quora

Мне было 18 лет, я был на вечеринке. Школьная подруга попросила меня отвезти ее кузину, так как та крепко выпила. Мы с другом доставили девушку домой, где нас встретила ее разъяренная тетя. Вместо того чтобы сказать, что я к этому ее состоянию непричастен, оставить девчонку родным и ехать дальше, я извинился за то, что случилось. © Ken Wilson / quora

Я прошу прощения, когда чихаю. Как будто я сделал это нарочно, а потом пожалел об этом. Когда разговариваю по телефону, но связь обрывается, я тоже прошу прощения. Очевидно, в этот момент я думаю, что отвечаю за качество сотовой связи в стране. Когда кто-то стоит у меня на пути и его не обойти, я неизменно говорю: «Простите, я могу пройти?» и это вместо «Хватит стоять в дверях!» А когда-кто тихо говорит, а я не слышу, то переспрашиваю: «Извините?» © Matt Lever / quora

9. За свое прошлое

Когда кто-то напоминает нам о старом проступке, мы снова и снова испытываем чувство вины. Становится неловко за дела давно минувших дней, а это значит только одно: та ситуация так и не пережита и мы сами себя за нее не простили. Почти у каждого в прошлом есть такие моменты, которые, будь у нас волшебный ластик, стереть бы и забыть, как страшный сон. Нет смысла оправдываться за то, что мы не в силах изменить. Решение простое и сложное одновременно: простите себя, тогда и рефлекс «немедленно извиниться за то, что было давным-давно» останется в прошлом. Вы были другим человеком тогда. Все люди совершают ошибки, но они также могут и исправить их. Возможно, вы сожалеете о том, что сделали, но ведь вы не собираетесь наступать на те же грабли. Хватит извиняться за прошлое снова и снова. © Gayathri Mahesh / quora

Зачем ворошить былое? Извиняться за него не люблю и не вижу смысла — прошлое не изменишь. Личный опыт извинений и наблюдаемый опыт извинений других: слова эти никому не нужны. Только дела имеют значение. © gryll / livejournal

10. За то, что не хотите общаться

Извиняясь перед тем, кого и видеть не очень хочется, мы проявляем сочувствие, стараемся сгладить момент, нам кажется, что мы очень эмпатичные и сострадательные. Однако в этом случае извинение будет сродни признанию вины. Сила извинений в том, чтобы использовать их только тогда, когда это оправданно. Когда-то я и сама любила извиняться по поводу и без. Думала, что таким образом сглаживаю острые углы, располагаю людей к себе. Но это не работало. Я извинялась, а люди становились еще агрессивнее, потому что перед ними был человек, который фактически признал свою вину. А лежачих у нас, как известно, бьют охотнее. © inamora / livejournal

Я решила прекратить общение с подругой. Ради своего спокойствия. Просто поняла, что заслуживаю уважения, и, если она так не считает, ей не место в моей жизни. Это было непростое решение. В какой-то момент я подумала было, что я эгоистка, а потом вспомнила, что не сделала ничего плохого. А для этого надо принять правильное решение. Вы можете перестать разговаривать с другом, отказаться от общения с семьей или развестись с супругом, но вам не нужно извиняться за то, что вы расставили приоритеты. © Auriane Ryf / quora