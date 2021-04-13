10 скрытых признаков, которые могут указывать на эмоциональную неверность в отношениях

Когда заходит разговор о неверности, эмоциональная связь с другим человеком — последнее, что приходит на ум. Но даже если в таком контакте нет романтической подоплеки, он все равно может негативно сказаться на отношениях. И резкие изменения в поведении — один из тревожных звоночков, на который стоит обратить внимание.

Существуют разные причины эмоциональной измены, отличающие ее от предательства в физическом плане. Мы в AdMe.ru хотим рассказать об основных признаках, которые могут выдавать неверного спутника.

1. Ставит нового «друга» на первое место

Вы чувствуете постоянное напряжение в отношениях. Ссоры чаще всего происходят из-за постороннего человека. Ваш партнер уделяет больше внимания новому «другу», который становится ему важнее вас. Попытки объяснить, что в ваших отношениях появился третий лишний, из-за которого и происходят разногласия, не увенчиваются успехом. Более того, вас еще и обвиняют в чрезмерной ревности.

2. Не хочет менять планы ради вас

Раньше ваш партнер не упускал ни одной возможности провести с вами время и даже был готов подстраиваться под вас. Но сейчас все изменилось: он не соглашается менять свои планы ни под каким предлогом, каким бы привлекательным ни было ваше предложение.

3. Начинает пропадать в социальных сетях

В целом, если партнеру есть что скрывать, его интерес к смартфону, социальным сетям и другим средствам связи резко возрастает. Если раньше он был противником современных технологий, то теперь не выпускает телефон из рук. Он даже может переставать печатать каждый раз, когда вы внезапно заходите в комнату.

4. Бережет свой телефон как зеницу ока

Ваш партнер не только проводит все свободное время в виртуальном мире, но и готов защищать свой гаджет ценой собственной жизни. Когда человек подскакивает при мысли о том, что вы захотите залезть в его телефон или просто убрать его в другое место, он старается всеми силами не подпускать вас к нему. Он также может поменять все свои пароли или поставить блокировку на экран устройства, чего раньше никогда не делал.

5. Начинает задерживаться на работе

Раньше ваш партнер всегда приходил домой вовремя, а если опаздывал, то всего лишь на пару минут. Но теперь он придумывает всяческие отговорки, чтобы возвращаться позже положенного. Возможно, вы даже замечаете несостыковки в его оправданиях. Скорее всего, такое поведение объясняется тем, что ему хочется проводить больше времени с новым «другом».

6. Стал более закрытым в общении с вами

Когда человек получает много внимания от кого-то на стороне, он постепенно начинает уделять все меньше и меньше внимания своей второй половине. В таком случае он перестает делиться своими переживаниями или успехами и становится равнодушным к разговорам с вами. Вероятно, это связано с тем, что ваш партнер уже получает необходимую поддержку извне.

7. Заставляет вас думать, что с вами что-то не так, когда дело доходит до серьезного разговора

Когда вы заводите разговор о его новом «друге», он занимает оборонительную позицию. Иногда ваш партнер даже обрушивается на вас с критикой. Стоит задуматься, если он начинает яростно защищать тайного незнакомца при его малейшем упоминании в негативном ключе.

8. Заставляет вас сомневаться в себе

Постоянная критика и отсутствие желания выслушать вас могут натолкнуть на мысль, что проблема именно в вас. Но на самом деле это не так. Возможно, ваш партнер просто пытается скрыть свои отношения с новым «другом», манипулируя вами и заставляя думать, что разлад в отношениях — полностью ваша вина.

9. Отменяет планы с вами, чтобы встретиться с новым «другом»

Представьте: вы в предвкушении долгожданного романтического ужина, на котором будете только вы вдвоем, но внезапно партнер отменяет вашу встречу без веской причины. Кажется, что эмоциональная привязанность к человеку на стороне значит для него больше, чем ваши отношения, и он попросту вас игнорирует.

10. Злится на вас без причины

Даже обычная беседа сопровождается негативной реакцией. Это может быть связано как с отсутствием возможности провести время со своим другом, так и с нежеланием оставаться с вами наедине, как раньше. Расспросы об этом незнакомце также провоцируют агрессию. Раздражительный ответ следует даже в случае, если вы просто предлагаете своему партнеру кусочек пиццы.