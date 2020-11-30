10 признаков того, что с самооценкой у вас все в порядке, даже если внутренний голос говорит по-другому

Мало найдется людей, которые могут сказать, что безоговорочно уверены в себе. Сомнения терзают практически всех, и это нормально. Если вы когда-нибудь беспокоились о том, что недостаточно верите в себя, то, возможно, оцениваете это по неправильным критериям. Иногда простые, неочевидные черты характера и действия говорят гораздо больше об уверенности, чем твердая походка и открытая поза.

Мы в AdMe.ru тоже иногда сомневаемся в себе, поэтому собрали критерии, которые помогут даже самому зажатому человеку поверить в себя и перестать комплексовать.

У вас преимущественно хорошее настроение

Уверенные в себе люди понимают, что неудачи — это неизбежная часть любого процесса. Они относятся с оптимизмом к тому, что могут изменить и контролировать в жизни. Если изменить ничего нельзя, то портить настроение себе и другим тоже не имеет смысла.

Вы не пытаетесь понравиться всем

Уверенные в себе люди не заинтересованы в том, чтобы доставлять удовольствие каждому встречному. Жизнь так устроена, что не все люди ладят между собой, и понимание этого позволяет сосредоточиться на качестве отношений, а не на их количестве.

Большинство споров проходит мимо вас

Человеку, который чувствует в себе уверенность, не важно «докопаться до истины», быть правым или ошибаться. Вы чувствуете в себе силу, следуете за своими убеждениями, поэтому вам не нужно никому ничего доказывать.

Вы не выходите за пределы своих границ

Переступая через границы норм Уголовного кодекса, можно получить наказание, и это удерживает людей от преступлений. То же самое и с личными границами, только здесь, переступая черту и вторгаясь на территорию другого человека, индивидуум теряет свою энергию, возможности, его начинает шатать в разные стороны. Волей-неволей в голове появляются вопросы «а имею ли я на это право?», «правильно ли я делаю?», а значит и уверенность в своих действиях падает. Уверенный человек всегда действует в рамках своих границ и банальной вежливости, а значит всегда уверен в правильности своих действий.

Вы не критикуете других

Критика — это самая простая форма защиты нашего эго. Морально сильному человеку незачем защищать свою личность и самоутверждаться за счет других. Он направлен на себя, а не сравнивает других людей и не ищет в них недостатки.

Вы не боитесь просить о помощи

Адекватный человек знает, что просьба о помощи не делает его слабым или глупым. Знание своих сильных сторон и недостатков делает просьбу о помощи всего лишь инструментом для восполнения пробелов там, где человек некомпетентен.

Только мнение близких людей имеет для вас значение

Большой круг знакомых — это, конечно, хорошо, но прислушиваться к каждому из них чревато потерей адекватной самооценки и полным хаосом в мыслях. Люди приходят и уходят, и только близкие остаются с нами в тесном контакте. Поэтому значение имеют только мнения узкого круга людей, и человек с твердым самомнением понимает, что даже они — это лишь повод задуматься, а не призыв к действию.

Вы не боитесь задавать вопросы

Отсутствие уточняющих вопросов может быть связано либо с неуверенностью, либо, наоборот, с самонадеянностью. В первом случае это боязнь, что откажут в ответе, посчитают глупым, во втором же — додумывание ситуации и уверенность, что все думают так же. Человек с адекватной самооценкой не побоится задавать вопросы, потому что это единственный путь к пониманию и последующей уверенности в правильности своих действий.

Вы не гонитесь за большими победами, а радуетесь мелочам

Путь к достижению больших целей может оказаться слишком долгим и мучительным. В процессе его прохождения можно и потерять мотивацию, и разочароваться во многих вещах. Поэтому регулярные маленькие вызовы самому себе и победы в них придают уверенности на постоянной основе.

Вы говорите не больше, чем слушаете

За потоком болтовни часто может скрываться банальная неуверенность. Кроме этого, человеку, который не нуждается в активном социальном одобрении, искренне интересно слушать собеседника и задавать ему вопросы. Он понимает, что диалог более интересен и ценен, чем бесконечный монолог в попытках завоевать расположение.